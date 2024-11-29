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В Крыму рассказали о будущем национализированных предприятий - РИА Новости Крым, 29.11.2024
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В Крыму рассказали о будущем национализированных предприятий
В Крыму рассказали о будущем национализированных предприятий - РИА Новости Крым, 29.11.2024
В Крыму рассказали о будущем национализированных предприятий
Инвестиционная привлекательность предприятий украинских олигархов, изъятых в процессе национализации, значительно возрастет по окончании СВО. Об этом в эфире... РИА Новости Крым, 29.11.2024
2024-11-29T20:08
2024-11-29T20:12
крым
национализация в крыму
владимир константинов
государственный совет рк (госсовет)
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости Крым. Инвестиционная привлекательность предприятий украинских олигархов, изъятых в процессе национализации, значительно возрастет по окончании СВО. Об этом в эфире телеканала "Миллет" заявил председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов."Там активы все очень хорошие, конечно, инвесторы какие-то есть сегодня, какие-то должны появиться после СВО. Потому что ценность многих предприятий сегодня занижена вследствие определенных обстоятельств. Когда откроется Крым в полном смысле этого слова, их стоимость вырастет", - сказал он.Дальнейшая судьба многих из этих предприятий на данный момент еще решается, сказал спикер крымского парламента. Но главное, что все национализированные предприятия продолжают успешную работу."Очень важно, что над ними организовано управление, они не потеряли в доходах, все загружены работой. Я объездил практически все предприятия, беседовал с людьми, могу это констатировать. Вообще никаких вопросов в этом плане", - заверил он.Развитие этих предприятий даст новый виток развития экономики Крыма, новые налоги в бюджет и новые рабочие места.Сумму поступлений от проданных объектов украинского бизнеса недавно озвучил глава Республики Крым Сергей Аксенов. В этом году она превысила 2,7 млрд рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым пообещал ответить на арест активов России в ФинляндииКак украинские олигархи вывозили из Крыма имущество и деньгиКак национализация повлияла на производство цемента в Крыму
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крым, национализация в крыму, владимир константинов, государственный совет рк (госсовет), новости крыма
В Крыму рассказали о будущем национализированных предприятий

Стоимость национализированных в Крыму предприятий после СВО вырастет - Константинов

20:08 29.11.2024 (обновлено: 20:12 29.11.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЮжный берег Крыма
Южный берег Крыма - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости Крым. Инвестиционная привлекательность предприятий украинских олигархов, изъятых в процессе национализации, значительно возрастет по окончании СВО. Об этом в эфире телеканала "Миллет" заявил председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов.
"Там активы все очень хорошие, конечно, инвесторы какие-то есть сегодня, какие-то должны появиться после СВО. Потому что ценность многих предприятий сегодня занижена вследствие определенных обстоятельств. Когда откроется Крым в полном смысле этого слова, их стоимость вырастет", - сказал он.
Дальнейшая судьба многих из этих предприятий на данный момент еще решается, сказал спикер крымского парламента. Но главное, что все национализированные предприятия продолжают успешную работу.
"Очень важно, что над ними организовано управление, они не потеряли в доходах, все загружены работой. Я объездил практически все предприятия, беседовал с людьми, могу это констатировать. Вообще никаких вопросов в этом плане", - заверил он.
Развитие этих предприятий даст новый виток развития экономики Крыма, новые налоги в бюджет и новые рабочие места.
Сумму поступлений от проданных объектов украинского бизнеса недавно озвучил глава Республики Крым Сергей Аксенов. В этом году она превысила 2,7 млрд рублей.
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КрымНационализация в КрымуВладимир КонстантиновГосударственный совет РК (Госсовет)Новости Крыма
 
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