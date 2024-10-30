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Крым пообещал ответить на арест активов России в Финляндии - РИА Новости Крым, 30.10.2024
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Крым пообещал ответить на арест активов России в Финляндии
Крым пообещал ответить на арест активов России в Финляндии - РИА Новости Крым, 30.10.2024
Крым пообещал ответить на арест активов России в Финляндии
Крым в ответ на арест российского имущества финским судом может ответить национализацией объектов, связанных с Финляндией. И работа по поиску таких активов... РИА Новости Крым, 30.10.2024
2024-10-30T13:09
2024-10-30T13:54
финляндия
нато
крым
национализация в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт — РИА Новости Крым. Крым в ответ на арест российского имущества финским судом может ответить национализацией объектов, связанных с Финляндией. И работа по поиску таких активов начнется в ближайшее время, заявил глава парламента республики Владимир Константинов.Суд Финляндии ранее арестовал российские государственные активы на четыре миллиарда евро.Он подчеркнул, что в поле действия российского правосудия есть активы Финляндии.В Крыму с начала 2024 года национализировали более трехсот объектов украинских олигархов и недружественно настроенных в отношении России украинских бизнесменов, сообщал ранее Константинов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сальдо: имущество украинских олигархов на Херсонщине национализированоКвартира Зеленского в Крыму продана за 44 млн рублейВ Крыму на аукцион выставили еще 35 национализированных объектов
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финляндия, нато, крым, национализация в крыму, владимир константинов, новости крыма, государственный совет рк (госсовет)
Крым пообещал ответить на арест активов России в Финляндии

Власти Крыма пригрозили национализацией связанных с Финляндией объектов

13:09 30.10.2024 (обновлено: 13:54 30.10.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСпикер Госсовета Республики Крым Владимир Константинов
Спикер Госсовета Республики Крым Владимир Константинов - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт — РИА Новости Крым. Крым в ответ на арест российского имущества финским судом может ответить национализацией объектов, связанных с Финляндией. И работа по поиску таких активов начнется в ближайшее время, заявил глава парламента республики Владимир Константинов.
Суд Финляндии ранее арестовал российские государственные активы на четыре миллиарда евро.
"Мы поищем что-нибудь связанное с Финляндией в Крыму. Этим и займемся. Опыт национализации имущества русоненавистников у нас имеется. Он не виртуальный, а вполне реальный. Попробуем распространить его и на имущество новоиспеченного члена НАТО", - написал в своем Telegram-канале Константинов.
Он подчеркнул, что в поле действия российского правосудия есть активы Финляндии.
В Крыму с начала 2024 года национализировали более трехсот объектов украинских олигархов и недружественно настроенных в отношении России украинских бизнесменов, сообщал ранее Константинов.
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ФинляндияНАТОКрымНационализация в КрымуВладимир КонстантиновНовости КрымаГосударственный совет РК (Госсовет)
 
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