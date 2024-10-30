https://crimea.ria.ru/20241030/otvetnaya-mera-krym-natsionaliziruet-aktivy-finlyandii-1141469294.html

Крым пообещал ответить на арест активов России в Финляндии

Крым пообещал ответить на арест активов России в Финляндии - РИА Новости Крым, 30.10.2024

Крым пообещал ответить на арест активов России в Финляндии

Крым в ответ на арест российского имущества финским судом может ответить национализацией объектов, связанных с Финляндией. И работа по поиску таких активов... РИА Новости Крым, 30.10.2024

2024-10-30T13:09

2024-10-30T13:09

2024-10-30T13:54

финляндия

нато

крым

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новости крыма

государственный совет рк (госсовет)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт — РИА Новости Крым. Крым в ответ на арест российского имущества финским судом может ответить национализацией объектов, связанных с Финляндией. И работа по поиску таких активов начнется в ближайшее время, заявил глава парламента республики Владимир Константинов.Суд Финляндии ранее арестовал российские государственные активы на четыре миллиарда евро.Он подчеркнул, что в поле действия российского правосудия есть активы Финляндии.В Крыму с начала 2024 года национализировали более трехсот объектов украинских олигархов и недружественно настроенных в отношении России украинских бизнесменов, сообщал ранее Константинов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сальдо: имущество украинских олигархов на Херсонщине национализированоКвартира Зеленского в Крыму продана за 44 млн рублейВ Крыму на аукцион выставили еще 35 национализированных объектов

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

финляндия, нато, крым, национализация в крыму, владимир константинов, новости крыма, государственный совет рк (госсовет)