https://crimea.ria.ru/20241030/otvetnaya-mera-krym-natsionaliziruet-aktivy-finlyandii-1141469294.html
Крым пообещал ответить на арест активов России в Финляндии
Крым пообещал ответить на арест активов России в Финляндии - РИА Новости Крым, 30.10.2024
Крым пообещал ответить на арест активов России в Финляндии
Крым в ответ на арест российского имущества финским судом может ответить национализацией объектов, связанных с Финляндией. И работа по поиску таких активов... РИА Новости Крым, 30.10.2024
2024-10-30T13:09
2024-10-30T13:09
2024-10-30T13:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт — РИА Новости Крым. Крым в ответ на арест российского имущества финским судом может ответить национализацией объектов, связанных с Финляндией. И работа по поиску таких активов начнется в ближайшее время, заявил глава парламента республики Владимир Константинов.Суд Финляндии ранее арестовал российские государственные активы на четыре миллиарда евро.Он подчеркнул, что в поле действия российского правосудия есть активы Финляндии.В Крыму с начала 2024 года национализировали более трехсот объектов украинских олигархов и недружественно настроенных в отношении России украинских бизнесменов, сообщал ранее Константинов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сальдо: имущество украинских олигархов на Херсонщине национализированоКвартира Зеленского в Крыму продана за 44 млн рублейВ Крыму на аукцион выставили еще 35 национализированных объектов
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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финляндия, нато, крым, национализация в крыму, владимир константинов, новости крыма, государственный совет рк (госсовет)
Крым пообещал ответить на арест активов России в Финляндии
Власти Крыма пригрозили национализацией связанных с Финляндией объектов
13:09 30.10.2024 (обновлено: 13:54 30.10.2024)