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Сальдо: имущество украинских олигархов на Херсонщине национализировано - РИА Новости Крым, 06.06.2024
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Сальдо: имущество украинских олигархов на Херсонщине национализировано
Сальдо: имущество украинских олигархов на Херсонщине национализировано - РИА Новости Крым, 06.06.2024
Сальдо: имущество украинских олигархов на Херсонщине национализировано
Большая часть активов украинских олигархов на территории Херсонской области уже де-факто национализирована, идет процесс внесения этих объектов в реестр. Об... РИА Новости Крым, 06.06.2024
2024-06-06T20:52
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Большая часть активов украинских олигархов на территории Херсонской области уже де-факто национализирована, идет процесс внесения этих объектов в реестр. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).Процесс формализации, то есть внесения в соответствующие реестры собственности Херсонской области и федеральной собственности, сейчас уже сейчас идет. И этот процесс не остановить, подчеркнул Сальдо.И отметил, что область ждет прихода реальных инвесторов, которые смогут эффективно управлять этими объектами. Губернатор уточнил, что речь идет в основном о предприятиях агропромышленного комплекса, которыми интересуются предприниматели как из России, так и из других стран.XXVII Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. В мероприятии принимают участие более 17 тысяч человек и 3,4 тыс. представителей СМИ из 136 стран. Главная тема нынешнего форума – "Основа многополярного мира – формирование новых точек роста".В рамках ПМЭФ-2024 Крым подписал пять меморандумов на общую сумму более 41 миллиард рублей. Проекты касаются сферы туризма и жилищного строительства.Читайте также на РИА Новости Крым:Новая точка притяжения: в Коктебеле воплотят инвестпроект за полмиллиардаВ Крыму планируют создать курорт на водохранилище за 28 миллиардов рублейМиллиарды вложений: в двух городах Крыма у моря построят жилые комплексы
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владимир сальдо, новости, пмэф, херсонская область
Сальдо: имущество украинских олигархов на Херсонщине национализировано

Имущество украинских олигархов в Херсонской области де-факто национализировано – Сальдо

20:52 06.06.2024
 
© Фотохост-агентство РИА Новости / Перейти в фотобанкВладимир Сальдо
Владимир Сальдо
© Фотохост-агентство РИА Новости
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Большая часть активов украинских олигархов на территории Херсонской области уже де-факто национализирована, идет процесс внесения этих объектов в реестр. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Большая часть всех тех активов, которые имели некоторые олигархи и прячущиеся за ними так называемые "ждуны" на территории Херсонской области уже де-факто считаются национализированными", – сказал руководитель региона.

Процесс формализации, то есть внесения в соответствующие реестры собственности Херсонской области и федеральной собственности, сейчас уже сейчас идет. И этот процесс не остановить, подчеркнул Сальдо.
И отметил, что область ждет прихода реальных инвесторов, которые смогут эффективно управлять этими объектами. Губернатор уточнил, что речь идет в основном о предприятиях агропромышленного комплекса, которыми интересуются предприниматели как из России, так и из других стран.

"Интерес инвесторов есть, но объемы очень большие. Поэтому приход инвесторов идет не так быстро, как бы нам хотелось. Тем не менее, интересуются аграрным сектором, переработкой сельскохозяйственной продукции, добычей и переработкой рыбы, а также туристическими и рекреационными возможностями Херсонской области", – уточнил губернатор.

XXVII Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. В мероприятии принимают участие более 17 тысяч человек и 3,4 тыс. представителей СМИ из 136 стран. Главная тема нынешнего форума – "Основа многополярного мира – формирование новых точек роста".
В рамках ПМЭФ-2024 Крым подписал пять меморандумов на общую сумму более 41 миллиард рублей. Проекты касаются сферы туризма и жилищного строительства.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымВладимир СальдоНовостиПМЭФХерсонская область
 
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