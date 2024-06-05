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Новая точка притяжения: в Коктебеле воплотят инвестпроект за полмиллиарда - РИА Новости Крым, 05.06.2024
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Новая точка притяжения: в Коктебеле воплотят инвестпроект за полмиллиарда
Новая точка притяжения: в Коктебеле воплотят инвестпроект за полмиллиарда - РИА Новости Крым, 05.06.2024
Новая точка притяжения: в Коктебеле воплотят инвестпроект за полмиллиарда
В курортном поселке Коктебель на юго-восточном побережье Крыма планируется строительство жилищно-рекреационного комплекса с зеленой зоной и арт-пространством,... РИА Новости Крым, 05.06.2024
2024-06-05T18:45
2024-06-05T18:46
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. В курортном поселке Коктебель на юго-восточном побережье Крыма планируется строительство жилищно-рекреационного комплекса с зеленой зоной и арт-пространством, которое, по замыслу инвестора, станет новой точкой притяжения для творческих людей со всей России. Меморандум о реализации соответствующего инвестпроекта подписан в среду на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает корреспондент РИА Новости Крым с места события.Сумма предполагаемых инвестиций, по предварительным подсчетам, составит 500 млн рублей. Как рассказал РИА Новости Крым представитель компании-инвестора "Крымстрой-Плюс" Олег Коробчук, главная задача проекта – увеличить туристическую привлекательность Коктебеля и придать импульс развитию творческого туризма в Крыму.По словам представителя компании-инвестора, новый комплекс будет представлять собой "лояльную", то есть немногоэтажную застройку, его будут возводить с максимальным сохранением зеленых насаждений и культурных объектов, уже существующих в Коктебеле. Концепцией также предусмотрено благоустройство территории и создание арт-объектов.XXVII Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. В мероприятии принимают участие более 17 тысяч человек и 3,4 тыс. представителей СМИ из 136 стран. Главная тема нынешнего форума – "Основа многополярного мира – формирование новых точек роста".В рамках ПМЭФ-2024 Крым подписал пять меморандумов, предлагающих реализацию проектов в жилищном строительстве и курортно-туристической сфере, на общую сумму 41,4 млрд рублей, преимущественно в сфере туризма и жилищного строительства.Читайте также на РИА Новости Крым:Коктебель "на ремонте" - где купаться и как развлекаться в поселкеРемонт дорог и канализация: что и когда изменится в КоктебелеРеконструкция набережной Коктебеля - как движется и когда завершится
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пмэф, санкт-петербург, экономика, крым, ирина кивико, россия, коктебель, новости крыма, инвестиции, олег коробчук
Новая точка притяжения: в Коктебеле воплотят инвестпроект за полмиллиарда

В поселке Коктебель в Крыму построят жилищно-рекреационный комплекс за 500 млн рублей

18:45 05.06.2024 (обновлено: 18:46 05.06.2024)
 
© РИА Новости КрымПодписание меморандума о реализации соответствующего инвестпроекта
Подписание меморандума о реализации соответствующего инвестпроекта - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости Крым
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. В курортном поселке Коктебель на юго-восточном побережье Крыма планируется строительство жилищно-рекреационного комплекса с зеленой зоной и арт-пространством, которое, по замыслу инвестора, станет новой точкой притяжения для творческих людей со всей России. Меморандум о реализации соответствующего инвестпроекта подписан в среду на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает корреспондент РИА Новости Крым с места события.
Сумма предполагаемых инвестиций, по предварительным подсчетам, составит 500 млн рублей. Как рассказал РИА Новости Крым представитель компании-инвестора "Крымстрой-Плюс" Олег Коробчук, главная задача проекта – увеличить туристическую привлекательность Коктебеля и придать импульс развитию творческого туризма в Крыму.

"Мы планируем создать среду, подкрепленную определенными архитектурными решениями, которые позволят талантливым людям, как крымчанам, так и гостям из других регионов, иметь возможность заявить о себе, а также отдохнуть на берегу моря и, возможно, приобрести недвижимость в активно развивающемся регионе юго-восточного Крыма", - сказал он.

По словам представителя компании-инвестора, новый комплекс будет представлять собой "лояльную", то есть немногоэтажную застройку, его будут возводить с максимальным сохранением зеленых насаждений и культурных объектов, уже существующих в Коктебеле. Концепцией также предусмотрено благоустройство территории и создание арт-объектов.
"Скорее всего, будет выбран вариант выставочного пространства, где у творческих людей будет возможность представить свои работы, встретиться и обсудить вопросы творчества", - добавил Коробчук.
XXVII Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. В мероприятии принимают участие более 17 тысяч человек и 3,4 тыс. представителей СМИ из 136 стран. Главная тема нынешнего форума – "Основа многополярного мира – формирование новых точек роста".
В рамках ПМЭФ-2024 Крым подписал пять меморандумов, предлагающих реализацию проектов в жилищном строительстве и курортно-туристической сфере, на общую сумму 41,4 млрд рублей, преимущественно в сфере туризма и жилищного строительства.
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