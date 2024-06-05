https://crimea.ria.ru/20240605/novaya-tochka-prityazheniya-v-koktebele-voplotyat-investproekt-za-polmilliarda-1137885361.html

Новая точка притяжения: в Коктебеле воплотят инвестпроект за полмиллиарда

Новая точка притяжения: в Коктебеле воплотят инвестпроект за полмиллиарда - РИА Новости Крым, 05.06.2024

Новая точка притяжения: в Коктебеле воплотят инвестпроект за полмиллиарда

В курортном поселке Коктебель на юго-восточном побережье Крыма планируется строительство жилищно-рекреационного комплекса с зеленой зоной и арт-пространством,... РИА Новости Крым, 05.06.2024

2024-06-05T18:45

2024-06-05T18:45

2024-06-05T18:46

эксклюзивы риа новости крым

пмэф

санкт-петербург

экономика

крым

ирина кивико

россия

коктебель

новости крыма

инвестиции

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/05/1137885126_44:0:1066:575_1920x0_80_0_0_2db367fc39c48938f88433130b331867.jpg

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. В курортном поселке Коктебель на юго-восточном побережье Крыма планируется строительство жилищно-рекреационного комплекса с зеленой зоной и арт-пространством, которое, по замыслу инвестора, станет новой точкой притяжения для творческих людей со всей России. Меморандум о реализации соответствующего инвестпроекта подписан в среду на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает корреспондент РИА Новости Крым с места события.Сумма предполагаемых инвестиций, по предварительным подсчетам, составит 500 млн рублей. Как рассказал РИА Новости Крым представитель компании-инвестора "Крымстрой-Плюс" Олег Коробчук, главная задача проекта – увеличить туристическую привлекательность Коктебеля и придать импульс развитию творческого туризма в Крыму.По словам представителя компании-инвестора, новый комплекс будет представлять собой "лояльную", то есть немногоэтажную застройку, его будут возводить с максимальным сохранением зеленых насаждений и культурных объектов, уже существующих в Коктебеле. Концепцией также предусмотрено благоустройство территории и создание арт-объектов.XXVII Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. В мероприятии принимают участие более 17 тысяч человек и 3,4 тыс. представителей СМИ из 136 стран. Главная тема нынешнего форума – "Основа многополярного мира – формирование новых точек роста".В рамках ПМЭФ-2024 Крым подписал пять меморандумов, предлагающих реализацию проектов в жилищном строительстве и курортно-туристической сфере, на общую сумму 41,4 млрд рублей, преимущественно в сфере туризма и жилищного строительства.Читайте также на РИА Новости Крым:Коктебель "на ремонте" - где купаться и как развлекаться в поселкеРемонт дорог и канализация: что и когда изменится в КоктебелеРеконструкция набережной Коктебеля - как движется и когда завершится

https://crimea.ria.ru/20240605/krym-zaklyuchit-8-memorandumov-i-soglasheniy-na-pmef-2024-1137864032.html

санкт-петербург

крым

россия

коктебель

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пмэф, санкт-петербург, экономика, крым, ирина кивико, россия, коктебель, новости крыма, инвестиции, олег коробчук