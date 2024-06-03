https://crimea.ria.ru/20240603/koktebel-na-remonte---gde-kupatsya-i-kak-razvlekatsya-v-poselke-1137815537.html

Коктебель "на ремонте" - где купаться и как развлекаться в поселке

Коктебель "на ремонте" - где купаться и как развлекаться в поселке - РИА Новости Крым, 03.06.2024

Коктебель "на ремонте" - где купаться и как развлекаться в поселке

Коктебель готов встречать туристов, не смотря на глобальный ремонт набережной. Как рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму" глава Коктебельского... РИА Новости Крым, 03.06.2024

2024-06-03T19:12

2024-06-03T19:12

2024-06-03T19:24

коктебель

радио "спутник в крыму"

александр белин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости Крым. Коктебель готов встречать туристов, не смотря на глобальный ремонт набережной. Как рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму" глава Коктебельского территориального отдела управления территорий администрации Феодосии Александр Белин, в поселке будут открыты несколько пляжей, а все желающие смогут посетить экскурсии в доме Волошина.Где купаться в КоктебелеПо его словам, речь идет о территориях, расположенных по двум сторонам от строительной зоны - участок от мыса Хамелеон до холма Юнге, и с противоположной стороны - в районе турбазы "Прибой", прямо у подножия Карадага.Пляжи на этих территориях сертифицировали, в настоящий момент завершается документальна часть, но фактически купание там уже сейчас комфортно и безопасно, подчеркивает глава поселка.Культурная программа"Музей Волошина будет работать - он расположен близко к набережной, но мы постарались его аккуратно отделить от стройплощадки, организовали вход с другой стороны... Мы проработали пеший маршрут, чтобы экскурсанты могли пройти, попасть в музей", - продолжает Белин.Памятник поэту Максимилиану Волошину, который располагался на набережной поселка теперь тоже можно будет увидеть на территории музея - его перенесли временно, на период реконструкции, но после ее завершения установят в специальной зоне на участке обновленного приморского променада.Реконструкция набережной Коктебеля проходит в рамках федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя". Согласно проекту, протяженность обновленной набережной составит 1,9 км. Прогулочную зону расширят до 30 м, а пляжную от 30 м до 50 м. Также будут оборудованы волноотбойные стены и пандусы, организовано освещение. Обустройство площади Волошина, связанное со строительством сетей, предусмотрено отдельным проектом.Читайте также на РИА Новости Крым:Большая стройка: как реконструируют набережную КоктебеляВ Коктебеле этим летом откроют для туристов пять пляжейСтеклить или не стеклить: скандал вокруг реставрации дома Волошина

https://crimea.ria.ru/20240603/rekonstruktsiya-naberezhnoy-koktebelya---kak-dvizhetsya-i-kogda-zavershitsya-1137814084.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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