https://crimea.ria.ru/20240405/v-koktebele-etim-letom-otkroyut-dlya-turistov-pyat-plyazhey-1136317596.html

В Коктебеле этим летом откроют для туристов пять пляжей

В Коктебеле этим летом откроют для туристов пять пляжей - РИА Новости Крым, 05.04.2024

В Коктебеле этим летом откроют для туристов пять пляжей

В связи с масштабными ремонтными работами в Коктебеле этим летом будут открыты для туристов пять пляжей из 15. Об этом сообщает Telegram-канал администрации... РИА Новости Крым, 05.04.2024

2024-04-05T18:58

2024-04-05T18:58

2024-04-05T18:58

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реконструкция набережной в коктебеле

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр - РИА Новости Крым. В связи с масштабными ремонтными работами в Коктебеле этим летом будут открыты для туристов пять пляжей из 15. Об этом сообщает Telegram-канал администрации Феодосии."В сезоне 2024 года в связи с проведением масштабных работ по реконструкции набережной, газификации и работ по проведению канализации в Коктебеле будут принимать гостей и жителей Крыма пять пляжей. Все они расположены за холмом Юнге", - сказано в сообщении.По данным администрации, к сезону подготовят пляжи на ул. Юнге (бывший пляж "Риол"), в районе базы отдыха "ДИМ", пляж (КО-21), на ул. Морская и на ул. Юнге, 7а.К работе в сезон готовят также основные туристические объекты курортного поселка – Дом-музей М.А. Волошина, аквапарк и арт-пространство "Море".На данный момент реконструкция набережной в самом разгаре - на объекте задействовано 18 единиц специализированной строительной техники и 51 человек рабочего персонала."Демонтировано старое кафе, площадка аттракционов. Частично разобрано асфальтобетонное покрытие, тротуарная плитка под теневыми навесами у пансионатов. Устанавливается ограждение строительной площадки от ул. Лазурная до площади Волошина", - уточнили власти.На строительную площадку, где монтируются очистные сооружения, завезены лотки под самотечный и напорный коллектор, идет их монтаж. Ведутся работы по обустройству оградительной стенки и лестницы, монолитного блока под пандус, обустроен фундамент под санузел. На участке от улицы Десантников до горы Киловой устанавливают 76 буронабивных свай и восемь монолитных блоков бун.Протяженность приморского променада в Коктебеле составит 1,9 км - работы проведут по всей его длине. На 26 тысячах квадратных метров побережья появятся новые зеленые зоны, лавочки, санитарные узлы с туалетами, спасательный пункт, между балками - всего в море здесь впадает три небольших речки - перекинут мостики с нарядными перилами, русла рек укрепят монолитными бетонными конструкциями. Пляжи отсыплют галькой из крымских карьеров - ее образцы уже сейчас везут в поселок, чтобы согласовать цвет и фактуру с местными жителями.Реконструкция набережной Коктебеля проходит в рамках федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя". Согласно проекту, протяженность обновленной набережной составит 1,9 км. Прогулочную зону расширят до 30 м, а пляжную от 35 м до 50 м. Также будут оборудованы волноотбойные стены и пандусы, организовано освещение. Обустройство площади Волошина, связанное со строительством сетей, предусмотрено отдельным проектом.Читайте также на РИА Новости Крым:Работа на 360 млн: в Коктебеле отремонтируют улично-дорожную сетьРеконструкция набережной Коктебеля: мнения жителей "за" и "против"Лариса Долина рассказала, каким видит Коктебель через пять лет

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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