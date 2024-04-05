Рейтинг@Mail.ru
В Коктебеле этим летом откроют для туристов пять пляжей - РИА Новости Крым, 05.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240405/v-koktebele-etim-letom-otkroyut-dlya-turistov-pyat-plyazhey-1136317596.html
В Коктебеле этим летом откроют для туристов пять пляжей
В Коктебеле этим летом откроют для туристов пять пляжей - РИА Новости Крым, 05.04.2024
В Коктебеле этим летом откроют для туристов пять пляжей
В связи с масштабными ремонтными работами в Коктебеле этим летом будут открыты для туристов пять пляжей из 15. Об этом сообщает Telegram-канал администрации... РИА Новости Крым, 05.04.2024
2024-04-05T18:58
2024-04-05T18:58
крым
коктебель
пляжи крыма
крым курортный
туризм в крыму
туризм
реконструкция
реконструкция набережной в коктебеле
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/1c/1136111251_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_7f1caceb45990064a92ca15b7d6c76c0.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр - РИА Новости Крым. В связи с масштабными ремонтными работами в Коктебеле этим летом будут открыты для туристов пять пляжей из 15. Об этом сообщает Telegram-канал администрации Феодосии."В сезоне 2024 года в связи с проведением масштабных работ по реконструкции набережной, газификации и работ по проведению канализации в Коктебеле будут принимать гостей и жителей Крыма пять пляжей. Все они расположены за холмом Юнге", - сказано в сообщении.По данным администрации, к сезону подготовят пляжи на ул. Юнге (бывший пляж "Риол"), в районе базы отдыха "ДИМ", пляж (КО-21), на ул. Морская и на ул. Юнге, 7а.К работе в сезон готовят также основные туристические объекты курортного поселка – Дом-музей М.А. Волошина, аквапарк и арт-пространство "Море".На данный момент реконструкция набережной в самом разгаре - на объекте задействовано 18 единиц специализированной строительной техники и 51 человек рабочего персонала."Демонтировано старое кафе, площадка аттракционов. Частично разобрано асфальтобетонное покрытие, тротуарная плитка под теневыми навесами у пансионатов. Устанавливается ограждение строительной площадки от ул. Лазурная до площади Волошина", - уточнили власти.На строительную площадку, где монтируются очистные сооружения, завезены лотки под самотечный и напорный коллектор, идет их монтаж. Ведутся работы по обустройству оградительной стенки и лестницы, монолитного блока под пандус, обустроен фундамент под санузел. На участке от улицы Десантников до горы Киловой устанавливают 76 буронабивных свай и восемь монолитных блоков бун.Протяженность приморского променада в Коктебеле составит 1,9 км - работы проведут по всей его длине. На 26 тысячах квадратных метров побережья появятся новые зеленые зоны, лавочки, санитарные узлы с туалетами, спасательный пункт, между балками - всего в море здесь впадает три небольших речки - перекинут мостики с нарядными перилами, русла рек укрепят монолитными бетонными конструкциями. Пляжи отсыплют галькой из крымских карьеров - ее образцы уже сейчас везут в поселок, чтобы согласовать цвет и фактуру с местными жителями.Реконструкция набережной Коктебеля проходит в рамках федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя". Согласно проекту, протяженность обновленной набережной составит 1,9 км. Прогулочную зону расширят до 30 м, а пляжную от 35 м до 50 м. Также будут оборудованы волноотбойные стены и пандусы, организовано освещение. Обустройство площади Волошина, связанное со строительством сетей, предусмотрено отдельным проектом.Читайте также на РИА Новости Крым:Работа на 360 млн: в Коктебеле отремонтируют улично-дорожную сетьРеконструкция набережной Коктебеля: мнения жителей "за" и "против"Лариса Долина рассказала, каким видит Коктебель через пять лет
https://crimea.ria.ru/20240328/bolshaya-stroyka-kak-rekonstruiruyut-naberezhnuyu-koktebelya-1136116187.html
крым
коктебель
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/1c/1136111251_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_70d03599b64e615cbab5c6afc2c1447e.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, коктебель, пляжи крыма, крым курортный, туризм в крыму, туризм, реконструкция, реконструкция набережной в коктебеле, новости крыма
В Коктебеле этим летом откроют для туристов пять пляжей

В Коктебеле в связи с реконструкцией набережной летом будут открыты для туристов 5 пляжей

18:58 05.04.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСтроительство набережной в Коктебеле
Строительство набережной в Коктебеле - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр - РИА Новости Крым. В связи с масштабными ремонтными работами в Коктебеле этим летом будут открыты для туристов пять пляжей из 15. Об этом сообщает Telegram-канал администрации Феодосии.
"В сезоне 2024 года в связи с проведением масштабных работ по реконструкции набережной, газификации и работ по проведению канализации в Коктебеле будут принимать гостей и жителей Крыма пять пляжей. Все они расположены за холмом Юнге", - сказано в сообщении.
По данным администрации, к сезону подготовят пляжи на ул. Юнге (бывший пляж "Риол"), в районе базы отдыха "ДИМ", пляж (КО-21), на ул. Морская и на ул. Юнге, 7а.
К работе в сезон готовят также основные туристические объекты курортного поселка – Дом-музей М.А. Волошина, аквапарк и арт-пространство "Море".
На данный момент реконструкция набережной в самом разгаре - на объекте задействовано 18 единиц специализированной строительной техники и 51 человек рабочего персонала.
"Демонтировано старое кафе, площадка аттракционов. Частично разобрано асфальтобетонное покрытие, тротуарная плитка под теневыми навесами у пансионатов. Устанавливается ограждение строительной площадки от ул. Лазурная до площади Волошина", - уточнили власти.
На строительную площадку, где монтируются очистные сооружения, завезены лотки под самотечный и напорный коллектор, идет их монтаж. Ведутся работы по обустройству оградительной стенки и лестницы, монолитного блока под пандус, обустроен фундамент под санузел. На участке от улицы Десантников до горы Киловой устанавливают 76 буронабивных свай и восемь монолитных блоков бун.
Протяженность приморского променада в Коктебеле составит 1,9 км - работы проведут по всей его длине. На 26 тысячах квадратных метров побережья появятся новые зеленые зоны, лавочки, санитарные узлы с туалетами, спасательный пункт, между балками - всего в море здесь впадает три небольших речки - перекинут мостики с нарядными перилами, русла рек укрепят монолитными бетонными конструкциями. Пляжи отсыплют галькой из крымских карьеров - ее образцы уже сейчас везут в поселок, чтобы согласовать цвет и фактуру с местными жителями.
Реконструкция набережной Коктебеля проходит в рамках федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя". Согласно проекту, протяженность обновленной набережной составит 1,9 км. Прогулочную зону расширят до 30 м, а пляжную от 35 м до 50 м. Также будут оборудованы волноотбойные стены и пандусы, организовано освещение. Обустройство площади Волошина, связанное со строительством сетей, предусмотрено отдельным проектом.
Строительство набережной в Коктебеле - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
28 марта, 17:21Эксклюзивы РИА Новости Крым
Большая стройка: как реконструируют набережную Коктебеля
Читайте также на РИА Новости Крым:
Работа на 360 млн: в Коктебеле отремонтируют улично-дорожную сеть
Реконструкция набережной Коктебеля: мнения жителей "за" и "против"
Лариса Долина рассказала, каким видит Коктебель через пять лет
 
КрымКоктебельПляжи КрымаКрым курортныйТуризм в КрымуТуризмРеконструкцияРеконструкция набережной в КоктебелеНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:06Крымский мост открыт для проезда транспорта
20:03Дроны атаковали села в Белгородской области - есть раненный
19:58В Севастополе отменили воздушную тревогу
19:40Дым над Севастопольской бухтой: военные используют маскировку
19:35Воздушная тревога объявлена в Севастополе
19:34Землетрясение в Нью-Йорке: закрыты аэропорты и приостановлен Совбез ООН
19:18Крымский мост снова закрыт
19:13Стрельба в Севастополе: флот тренируется уничтожать диверсантов
18:58В Коктебеле этим летом откроют для туристов пять пляжей
18:41Когда в Керчи появятся бассейн и ледовый дворец
18:20Дрон-камикадзе атаковал воинскую часть в Приднестровье
18:13Легковушка слетела в кювет под Джанкоем: водителя зажало в салоне
18:06100 млрд для Зеленского: будут ли члены НАТО раскошеливаться ради Украины
17:49В Москве арестован еще один фигурант по делу о теракте в "Крокусе"
17:43В МИД предостерегли Киев и его покровителей от атак на Запорожскую АЭС
17:22Новый плацдарм НАТО: втянут ли Молдавию в военный конфликт
17:09Больше 200 машин ждут проезда по Крымскому мосту
16:53Чудом спасся: дрон ВСУ атаковал авто сотрудника администрации Каховки
16:33Движение по Крымскому мосту возобновлено
16:24Есть ли риски для Запорожской АЭС после отключения реактора – эксперт
Лента новостейМолния