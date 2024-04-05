https://crimea.ria.ru/20240405/v-koktebele-etim-letom-otkroyut-dlya-turistov-pyat-plyazhey-1136317596.html
В Коктебеле этим летом откроют для туристов пять пляжей
В Коктебеле этим летом откроют для туристов пять пляжей - РИА Новости Крым, 05.04.2024
В Коктебеле этим летом откроют для туристов пять пляжей
В связи с масштабными ремонтными работами в Коктебеле этим летом будут открыты для туристов пять пляжей из 15. Об этом сообщает Telegram-канал администрации... РИА Новости Крым, 05.04.2024
2024-04-05T18:58
2024-04-05T18:58
2024-04-05T18:58
крым
коктебель
пляжи крыма
крым курортный
туризм в крыму
туризм
реконструкция
реконструкция набережной в коктебеле
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/1c/1136111251_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_7f1caceb45990064a92ca15b7d6c76c0.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр - РИА Новости Крым. В связи с масштабными ремонтными работами в Коктебеле этим летом будут открыты для туристов пять пляжей из 15. Об этом сообщает Telegram-канал администрации Феодосии."В сезоне 2024 года в связи с проведением масштабных работ по реконструкции набережной, газификации и работ по проведению канализации в Коктебеле будут принимать гостей и жителей Крыма пять пляжей. Все они расположены за холмом Юнге", - сказано в сообщении.По данным администрации, к сезону подготовят пляжи на ул. Юнге (бывший пляж "Риол"), в районе базы отдыха "ДИМ", пляж (КО-21), на ул. Морская и на ул. Юнге, 7а.К работе в сезон готовят также основные туристические объекты курортного поселка – Дом-музей М.А. Волошина, аквапарк и арт-пространство "Море".На данный момент реконструкция набережной в самом разгаре - на объекте задействовано 18 единиц специализированной строительной техники и 51 человек рабочего персонала."Демонтировано старое кафе, площадка аттракционов. Частично разобрано асфальтобетонное покрытие, тротуарная плитка под теневыми навесами у пансионатов. Устанавливается ограждение строительной площадки от ул. Лазурная до площади Волошина", - уточнили власти.На строительную площадку, где монтируются очистные сооружения, завезены лотки под самотечный и напорный коллектор, идет их монтаж. Ведутся работы по обустройству оградительной стенки и лестницы, монолитного блока под пандус, обустроен фундамент под санузел. На участке от улицы Десантников до горы Киловой устанавливают 76 буронабивных свай и восемь монолитных блоков бун.Протяженность приморского променада в Коктебеле составит 1,9 км - работы проведут по всей его длине. На 26 тысячах квадратных метров побережья появятся новые зеленые зоны, лавочки, санитарные узлы с туалетами, спасательный пункт, между балками - всего в море здесь впадает три небольших речки - перекинут мостики с нарядными перилами, русла рек укрепят монолитными бетонными конструкциями. Пляжи отсыплют галькой из крымских карьеров - ее образцы уже сейчас везут в поселок, чтобы согласовать цвет и фактуру с местными жителями.Реконструкция набережной Коктебеля проходит в рамках федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя". Согласно проекту, протяженность обновленной набережной составит 1,9 км. Прогулочную зону расширят до 30 м, а пляжную от 35 м до 50 м. Также будут оборудованы волноотбойные стены и пандусы, организовано освещение. Обустройство площади Волошина, связанное со строительством сетей, предусмотрено отдельным проектом.Читайте также на РИА Новости Крым:Работа на 360 млн: в Коктебеле отремонтируют улично-дорожную сетьРеконструкция набережной Коктебеля: мнения жителей "за" и "против"Лариса Долина рассказала, каким видит Коктебель через пять лет
https://crimea.ria.ru/20240328/bolshaya-stroyka-kak-rekonstruiruyut-naberezhnuyu-koktebelya-1136116187.html
крым
коктебель
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/1c/1136111251_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_70d03599b64e615cbab5c6afc2c1447e.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, коктебель, пляжи крыма, крым курортный, туризм в крыму, туризм, реконструкция, реконструкция набережной в коктебеле, новости крыма
В Коктебеле этим летом откроют для туристов пять пляжей
В Коктебеле в связи с реконструкцией набережной летом будут открыты для туристов 5 пляжей
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр - РИА Новости Крым. В связи с масштабными ремонтными работами в Коктебеле этим летом будут открыты для туристов пять пляжей из 15. Об этом сообщает Telegram-канал администрации Феодосии.
"В сезоне 2024 года в связи с проведением масштабных работ по реконструкции набережной, газификации и работ по проведению канализации в Коктебеле будут принимать гостей и жителей Крыма пять пляжей. Все они расположены за холмом Юнге", - сказано в сообщении.
По данным администрации, к сезону подготовят пляжи на ул. Юнге (бывший пляж "Риол"), в районе базы отдыха "ДИМ", пляж (КО-21), на ул. Морская и на ул. Юнге, 7а.
К работе в сезон готовят также основные туристические объекты курортного поселка – Дом-музей М.А. Волошина, аквапарк и арт-пространство "Море".
На данный момент реконструкция набережной в самом разгаре - на объекте задействовано 18 единиц специализированной строительной техники и 51 человек рабочего персонала.
"Демонтировано старое кафе, площадка аттракционов. Частично разобрано асфальтобетонное покрытие, тротуарная плитка под теневыми навесами у пансионатов. Устанавливается ограждение строительной площадки от ул. Лазурная до площади Волошина", - уточнили власти.
На строительную площадку, где монтируются очистные сооружения, завезены лотки под самотечный и напорный коллектор, идет их монтаж. Ведутся работы по обустройству оградительной стенки и лестницы, монолитного блока под пандус, обустроен фундамент под санузел. На участке от улицы Десантников до горы Киловой устанавливают 76 буронабивных свай и восемь монолитных блоков бун.
Протяженность приморского променада в Коктебеле составит 1,9 км - работы проведут по всей его длине. На 26 тысячах квадратных метров побережья появятся новые зеленые зоны, лавочки, санитарные узлы с туалетами, спасательный пункт, между балками - всего в море здесь впадает три небольших речки - перекинут мостики с нарядными перилами, русла рек укрепят монолитными бетонными конструкциями. Пляжи отсыплют галькой из крымских карьеров - ее образцы уже сейчас везут в поселок, чтобы согласовать цвет и фактуру с местными жителями.
Реконструкция набережной Коктебеля проходит в рамках федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя". Согласно проекту, протяженность обновленной набережной составит 1,9 км. Прогулочную зону расширят до 30 м, а пляжную от 35 м до 50 м. Также будут оборудованы волноотбойные стены и пандусы, организовано освещение. Обустройство площади Волошина, связанное со строительством сетей, предусмотрено отдельным проектом.
Читайте также на РИА Новости Крым: