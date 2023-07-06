https://crimea.ria.ru/20230706/rekonstruktsiya-naberezhnoy-koktebelya-mnenie-zhiteley-za-i-protiv-1129847935.html

Реконструкция набережной Коктебеля: мнение жителей "за" и "против"

Реконструкция набережной Коктебеля: мнение жителей "за" и "против" - РИА Новости Крым, 06.07.2023

Реконструкция набережной Коктебеля: мнение жителей "за" и "против"

РИА Новости Крым, 06.07.2023

2023-07-06T12:10

2023-07-06T12:10

2023-07-06T12:10

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"Коктебель не сразу вошел в мою душу: я постепенно осознал его как истинную родину моего духа" Максимилиан ВолошинНеповторимой красоты природа, космические пейзажи голубых холмов в отражении морской глади, увенчанные мрачным исполином – старейшим в мире потухшим вулканом Кара-Даг – притягивали в Коктебель во все времена самых разных людей.Врач-офтальмолог Эдуард Юнге стремился превратить Коктебельскую долину в цветущий сад. Он разбил первые виноградники и стал основоположником виноделия в этом регионе. Поэт и художник Максимилиан Волошин привнес неповторимую атмосферу свободы, комфорта, творчества и душевного равновесия… Планеристами здесь поднимались в небо будущие основатели советской авиации Александр Яковлев, Сергей Ильюшин, Олег Антонов и основоположник практической космонавтики Сергей Королев. Коктебель был одной из первых здравниц Крыма, где гости принимали солнечные ванны, дышали морем и ходили в походы. В середине прошлого века поселок пережил новый расцвет – строились дома отдыха, санатории, вдвое выросло постоянное население, а летом число обитателей увеличивалось в разы за счет отдыхающих.Застывший у подножья Кара-ДагаС тех пор поселок рос, но перестал меняться в лучшую сторону – дороги постепенно разрушались, а новые не строились, некогда белоснежная набережная обветшала, пляж, вытесненный бесчисленными кафе и сувенирными лавочками, сократился до узкой полоски вдоль кромки воды. Как и десятилетия назад в поселке пока нет очистных сооружений, местами отсутствует газ, почти нет уличного освещения…"Я вижу хаотичные, абсолютно непонятные строения на набережной, точно в китайском Шанхае. Все пришло в упадок, начиная от необорудованных и небезопасных пляжей и заканчивая ямами на дорогах поселка", – с грустью говорит житель Коктебеля, общественник Александр Чувашин.Набережная "деградировала, приняла непрезентабельный вид", соглашается другой житель поселка, архитектор Александр Некрасов. "Фасады зданий и сооружений нужно "одеть" в единый дресс-код, чтобы придать набережной единую архитектурную стилистику. Нужна реконструкция!", – уверен он.Большие перемены в маленьком КоктебелеКроме того, план реконструкции включает прокладку собирающего коллектора и другие коммуникации. Параллельно будет завершено строительство очистных сооружений и системы разводящих коллекторов."Такого масштабного проекта не было уж точно 100 лет! Ведь кроме реконструкции набережной будет проведена газификация поселка, более восьми километров дорог и канализация. Это безумно сложно, чтобы эти вектора собрались воедино. Это огромный тяжелый труд!" – тепло отзывается о проекте Чувашин."Это даст большой толчок для развития поселка и сделает его одним из самых интересных туристических мест не только Крыма, но и России", – соглашается архитектор Некрасов.Однако не все жители поселка столь восторженно ждут перемен. Депутат поселкового совета Коктебеля Артем Мельниченко отзывается о проекте более сдержанно. Он пояснил, что ранее коктебельцам предлагали другой, "более яркий проект"."Бюджетный проект, разница существенная в цене в сторону уменьшения. Большая часть - это будет уложена плитка, установлены фонари, скамейки и добавятся туалеты. Все, что в этом проекте увидел", – сообщил РИА Новости Крым Мельниченко. И добавил, что в новой редакции предлагается и более скромное озеленение.Деньги и экологияМельниченко также указал на изменения, касающиеся выкупа расположенных на набережной кафе, лавочек и магазинов. По его словам, из новой редакции выведена большая часть – почти 80% – объектов, которые ранее предполагалось выкупать под реконструкцию у собственников за счет бюджета. Принято решение привести их в единый архитектурный стиль."Из 130 под выкуп у собственников осталось около 30", – говорит депутат. Данная недвижимость будет выкуплена по рыночной стоимости, также есть предварительная договоренность, что предпринимателям компенсируют упущенную выгоду за три года, добавил он.Еще один серьезный вопрос, по словам Мельниченко, касается материала для отсыпки пляжа."Важно, чтобы не была нарушена экология, ведь галька будет находиться в тесном контакте с водой, и вся флора и фауна может погибнуть, – говорит депутат. – В 50-60 годах в Коктебеле проводили отсыпку пляжей: вывозился песок и засыпалась галька, щебень. В итоге около лет 20 или около того в прибрежной зоне не было никакой рыбы".Возможны ли столь плачевные последствия из-за материалов отсыпки, РИА Новости Крым пояснил директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский."Любая порода, будь то галька или щебень из карьера, проходят радиологический контроль. Поэтому вопрос безопасности решается обычным запросом сертификата соответствия", - сказал Копачевский.Кроме того, можно запросить сертификат на токсичность сырья. Анализ проводится в лаборатории Роспотребнадзора или любой другой. По результатам выдается заключение, токсична или нетоксична водная вытяжка.При этом эксперт предположил, что причиной "ухода" рыбы, о котором говорил депутат Мельниченко, могли стать совершенно иные явления. В частности – рост антропогенной нагрузки и объемов сточных вод."После отсыпки пляжей, вероятно, возросло число отдыхающих, временных и постоянных жителей поселка. Бурное заселение побережья бухты привело к увеличению объемов сточных вод, часть которых попадала в море. В результате экосистема, адаптированная к определенному их количеству, перестала справляться. Это могло стать причиной ее изменения", – считает Копачевский. Поэтому "перекладывать ситуацию" на привезенную гальку и не брать в расчет в разы возросшую антропогенную нагрузку - не верно, резюмировал эксперт.Реконструкция – это не страшноПо мнению председателя Союза предпринимателей Коктебеля Геннадия Таранника, большинство местных жителей поддерживают грядущие перемены."Если поселку нужна реконструкция – значит, ее нужно делать. Дай бог, чтобы Коктебель преобразился", – говорит Таранник.Поддержал проект и общественник Чувашин. Он подчеркнул, что средства были выделены, несмотря на непростые времена для страны. А также призвал коктебельцев "не руководствоваться мотивами сезонного заработка", так как после завершения работ это уже будет курорт совершенно иного уровня и дохода.В поддержку проекта высказалась и телеведущая Арина Шарапова, которая более 20 лет проводит летний отпуск в поселке. Реконструкция дает много новых, интересных возможностей, "приближает к большому красивому миру", говорит она."Все время думала об одном: почему Ялта может стать красавицей, Судаку можно, набережным других городов - можно, а Коктебелю - нет? Почему Коктебель всегда в аутсайдерах?" – заметила Шарапова. – И вдруг наступил чудесный момент, когда мы получили ту же возможность, что и эти прекрасные города. И к нам будут приезжать гости, им будет комфортно, и всем жителям тоже будет хорошо. Да и в красоте жить, правда, здорово!".Депутат Артем Мельниченко в целом также поддержал реконструкцию, так как "есть договоренность о создании рабочей группы, которая будет участвовать во всех мероприятиях в части корректировки, если в перспективе проект будет корректироваться". В состав группы войдут депутаты разных уровней, представители общественных организаций поселка и бизнес-сообщества."Важно, чтобы все работы проводились под строгим контролем относительно соблюдения сроков. Максимально безболезненно для курортного сезона, чтобы (строительство) шло поэтапно, и люди могли работать на набережной, пока идут эти работы по реконструкции, а также минимизировать их проведение во время сезона", – подытожил Мельниченко.Читайте также на РИА Новости Крым:Дороги, сервис и вино: известный блогер поделился впечатлениями о КрымеКак идет строительство туристического кластера "Черноморский"Крым получит два десятка новых очистных сооружений - сроки и локации

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