Рейтинг@Mail.ru
Сроки завершения строительства очистных в Коктебеле сдвигаются - РИА Новости Крым, 29.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221129/sroki-zaversheniya-stroitelstva-ochistnykh-v-koktebele-sdvigayutsya-1125594433.html
Сроки завершения строительства очистных в Коктебеле сдвигаются
Сроки завершения строительства очистных в Коктебеле сдвигаются - РИА Новости Крым, 29.11.2022
Сроки завершения строительства очистных в Коктебеле сдвигаются
Готовность канализационных очистных сооружений в поселке Коктебель (Феодосия) оставляет около 40%, параллельно рабочие уложили более 14 км разводящих сетей по... РИА Новости Крым, 29.11.2022
2022-11-29T12:27
2022-11-29T12:43
феодосия
реализация фцп в крыму и севастополе
жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/1d/1125594783_116:0:1165:590_1920x0_80_0_0_5fc02f91319d280b549686e671d621ad.jpg
КОКТЕБЕЛЬ, 29 ноя - РИА Новости Крым. Готовность канализационных очистных сооружений в поселке Коктебель (Феодосия) оставляет около 40%, параллельно рабочие уложили более 14 км разводящих сетей по улицам, полностью работы на объекте планируют завершить к концу 2023 года. Об этом журналистам рассказал представитель подрядной организации "Трансстройиндустрия" Александр Гузенко. Всего проект предусматривает 24,3 км разводящих сетей, к этому времени смонтировано 14,5 км, уложено 377 колодцев из 649. Кроме того, запроектировано 9 км напорных сетей, из которых рабочие уже проложили 4,7 км. "По зданиям в периметре основной объем выполнен, уложено 450 тонн арматуры, 3 тыс. "кубов" бетона. Осталось уложить на все здания порядка 20 тонн арматуры и 300 "кубов" бетона", - уточнил Гузенко. По данным Минстроя РК, производительность сооружений составит 5 тысяч куб. м/сутки, с перспективным развитием до 10 тыс. куб. м/сутки. Стоимость строительства КОС в Коктебеле – 1,4 млрд рублей, работы ведутся по Федеральной целевой программе развития Крыма и Севастополя. Компания "РСТ-Юг", которая определена подрядчиком, на данный момент сменила название на ООО "Трансстройиндустрия".
https://crimea.ria.ru/20220222/polnaya-stroitelnaya-gotovnost-kogda-zarabotayut-kos-v-ordzhonikidze---1122464557.html
феодосия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/1d/1125594783_247:0:1034:590_1920x0_80_0_0_a9e425e4420766dbb13d27d84dfe96db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
феодосия, реализация фцп в крыму и севастополе, жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя
Сроки завершения строительства очистных в Коктебеле сдвигаются

Готовность очистных в Коктебеле составила 40%

12:27 29.11.2022 (обновлено: 12:43 29.11.2022)
 
© РИА Новости Крым . Галина ОленеваСтройка КОC в Коктебеле
Стройка КОC в Коктебеле - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© РИА Новости Крым . Галина Оленева
Читать в
КОКТЕБЕЛЬ, 29 ноя - РИА Новости Крым. Готовность канализационных очистных сооружений в поселке Коктебель (Феодосия) оставляет около 40%, параллельно рабочие уложили более 14 км разводящих сетей по улицам, полностью работы на объекте планируют завершить к концу 2023 года. Об этом журналистам рассказал представитель подрядной организации "Трансстройиндустрия" Александр Гузенко.
"Первоначальные плановые сроки (май 2023 года) сдвигаются. Новый срок - декабрь 2023 года. Это связано со сменой поставщика технологического оборудования, некоторой сменой самой технологии. Также есть ряд препятствий по переносу с набережной частных строений, попавших в зону прокладки канализационных сетей. Этот вопрос решается", - рассказал представитель подрядчика.
Всего проект предусматривает 24,3 км разводящих сетей, к этому времени смонтировано 14,5 км, уложено 377 колодцев из 649. Кроме того, запроектировано 9 км напорных сетей, из которых рабочие уже проложили 4,7 км.
"По зданиям в периметре основной объем выполнен, уложено 450 тонн арматуры, 3 тыс. "кубов" бетона. Осталось уложить на все здания порядка 20 тонн арматуры и 300 "кубов" бетона", - уточнил Гузенко.
По данным Минстроя РК, производительность сооружений составит 5 тысяч куб. м/сутки, с перспективным развитием до 10 тыс. куб. м/сутки. Стоимость строительства КОС в Коктебеле – 1,4 млрд рублей, работы ведутся по Федеральной целевой программе развития Крыма и Севастополя. Компания "РСТ-Юг", которая определена подрядчиком, на данный момент сменила название на ООО "Трансстройиндустрия".
Канализационные очистные сооружения в Орджоникидзе
22 февраля, 13:39
Полная строительная готовность: когда заработают КОС в Орджоникидзе
 
ФеодосияРеализация ФЦП в Крыму и СевастополеЖилищно-коммунальное хозяйство Крыма и Севастополя
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:03В Крыму начали производить противотанковые заграждения
13:52Член ОПГ получил срок за хищение жилья пенсионеров в Севастополе
13:23ВСУ атаковали объекты энергетики в Курской области
13:09В НАТО рассматривают возможность передать Украине истребители – СМИ
13:00В Севастополе раскритиковали и приняли проект бюджета на три года
12:45В Черном море обнаружены тяжелые металлы и мышьяк
12:37Кудрин подал в отставку с поста главы Счетной палаты
12:27Сроки завершения строительства очистных в Коктебеле сдвигаются
11:58Союзные силы освободили два поселка в ДНР
11:46Симферопольцев призвали не пугаться мутной воды из кранов
11:41Торт с креветками: 7 лет коту Мостику
11:30В Симферополе наказали 13 дрифтеров
11:04В Крыму стали производить больше муки и меньше колбас и свинины
10:35Крымчане лишились за неделю более 7 млн рублей из-за мошенников
10:13COVID-сводка по Крыму и Севастополю: данные за сутки
09:59Метровые волны и порывистый ветер: обстановка на Керченской переправе
09:46На Херсонщине украинские боевики забили насмерть мать и сына
09:28Табак на 12 млн рублей: в Севастополе будут судить жителя Башкирии
09:03Обрушение части жилого дома в Керчи – прокуратура начала проверку
08:51Почему в Крыму растет число приверженцев здорового питания – эксперты
Лента новостейМолния