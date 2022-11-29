https://crimea.ria.ru/20221129/sroki-zaversheniya-stroitelstva-ochistnykh-v-koktebele-sdvigayutsya-1125594433.html

Сроки завершения строительства очистных в Коктебеле сдвигаются

Сроки завершения строительства очистных в Коктебеле сдвигаются - РИА Новости Крым, 29.11.2022

Сроки завершения строительства очистных в Коктебеле сдвигаются

Готовность канализационных очистных сооружений в поселке Коктебель (Феодосия) оставляет около 40%, параллельно рабочие уложили более 14 км разводящих сетей по... РИА Новости Крым, 29.11.2022

2022-11-29T12:27

2022-11-29T12:27

2022-11-29T12:43

феодосия

реализация фцп в крыму и севастополе

жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/1d/1125594783_116:0:1165:590_1920x0_80_0_0_5fc02f91319d280b549686e671d621ad.jpg

КОКТЕБЕЛЬ, 29 ноя - РИА Новости Крым. Готовность канализационных очистных сооружений в поселке Коктебель (Феодосия) оставляет около 40%, параллельно рабочие уложили более 14 км разводящих сетей по улицам, полностью работы на объекте планируют завершить к концу 2023 года. Об этом журналистам рассказал представитель подрядной организации "Трансстройиндустрия" Александр Гузенко. Всего проект предусматривает 24,3 км разводящих сетей, к этому времени смонтировано 14,5 км, уложено 377 колодцев из 649. Кроме того, запроектировано 9 км напорных сетей, из которых рабочие уже проложили 4,7 км. "По зданиям в периметре основной объем выполнен, уложено 450 тонн арматуры, 3 тыс. "кубов" бетона. Осталось уложить на все здания порядка 20 тонн арматуры и 300 "кубов" бетона", - уточнил Гузенко. По данным Минстроя РК, производительность сооружений составит 5 тысяч куб. м/сутки, с перспективным развитием до 10 тыс. куб. м/сутки. Стоимость строительства КОС в Коктебеле – 1,4 млрд рублей, работы ведутся по Федеральной целевой программе развития Крыма и Севастополя. Компания "РСТ-Юг", которая определена подрядчиком, на данный момент сменила название на ООО "Трансстройиндустрия".

https://crimea.ria.ru/20220222/polnaya-stroitelnaya-gotovnost-kogda-zarabotayut-kos-v-ordzhonikidze---1122464557.html

феодосия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

феодосия, реализация фцп в крыму и севастополе, жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя