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Как идет строительство туристического кластера "Черноморский"

Как идет строительство туристического кластера "Черноморский" - РИА Новости Крым, 29.03.2023

Как идет строительство туристического кластера "Черноморский"

Основные мероприятия по созданию туристско-рекреационного кластера "Черноморский" будут завершены в этом году. Об этом заявила на заседании комитета Госсовета... РИА Новости Крым, 29.03.2023

2023-03-29T08:31

2023-03-29T08:31

2023-03-29T08:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. Основные мероприятия по созданию туристско-рекреационного кластера "Черноморский" будут завершены в этом году. Об этом заявила на заседании комитета Госсовета РК по туризму, курортам и спорту его глава Оксана Сергиенко.По ее словам, в рамках создания кластера "Черноморский" запланировано проведение четырех основных мероприятий. Проект реализуется в рамках Госпрограммы развития курортов и туризма РК.По словам заместителя министра курортов и туризма Юлии Мартыненко, на территории Оленевки заключены инвестиционные соглашения на сумму более 4 млрд рублей."Кластер перспективный. В прошлом году в рамках создания модульных средств размещения из 11 поддержанных проектов два было реализовано на территории Оленевки", - отметила Юлия Мартыненко.Сети и дорогиСейчас в поселке высоким темпом идет прокладка инженерных сетей."По самой станции биологической очистки 95% работ уже выполнено, по сетям - порядка 80% выполнено. До конца мая текущего года планируем закончить прокладку трубопроводов и колодцев по улицам Оленевки. Станцию биологической очистки и очистные сооружения планируем закончить до конца августа", - рассказал РИА Новости Крым директор Дирекции инженерных объектов ГКУ РК "Инвестиционно-строительное управление Республики Крым" Денис Курышев.По данным директора Департамента "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2025 года" ГКУ РК "Служба автомобильных дорог Республики Крым" Дениса Орехова, в Оленевке планируется реконструировать и построить 27 улиц, из которых 8 улиц уже выполнено в асфальтовом покрытии."По остальным улицам работы пока приостановлены ввиду смежных работ по прокладке инженерных сетей", - пояснил Денис Орехов.Что еще построят в рамках кластераКак сообщалось ранее, проектом создания туристско-рекреационного кластера "Черноморский" предусматривается комплексное развитие территории Оленевского сельского поселения. Здесь построят крупный курортно-жилищный комплекс с развитой инфраструктурой. Предусмотрено создание и развитие доступной туристской среды для людей с ограниченными возможностями здоровья, стимулирование развития инклюзивного туризма. В состав туристско-рекреационного кластера "Черноморский" войдут коттеджные поселки "Курорт Тарханкут", "Джангуль", "Атлеш" и "Караджа", спортивно-развлекательный парк "Экстрим Крым", гостинично-ресторанный комплекс "Маяк" и курортно-жилищный комплекс на мысе Атлеш.Где еще появятся очистные сооруженияПо данным председателя Совмина республики Юрия Гоцанюка, в Крыму до 2025 года будет реализовано 24 проекта по строительству и реконструкции новых очистных сооружений на сумму 48 млрд рублей.В этом году введут в эксплуатацию девять таких объектов в Утесе, Оленевке, Черноморском, Морском, Ленино, Форосе, Кацивели, Малореченском и городе Саки. В следующем в Крыму заработают еще одиннадцать КОС - в Коктебеле, Миндальном, Николаевке, Керчи, Алуште, Гурзуфе, Партените, Симеизе, Феодосии, Приморском, Красногвардейском.Кроме того, в 2025 году в эксплуатацию планируют ввести очистные сооружения большой мощности в Ялте и Евпатории.Читайте также на РИА Новости Крым:На западе Крыма появится туристический кластер за 5 млрд рублей Крым получит два десятка новых очистных сооружений - сроки и локации Сколько денег получит Крым на ремонт дорог в ближайшие три года

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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