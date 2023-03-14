https://crimea.ria.ru/20230314/skolko-deneg-poluchit-krym-na-remont-dorog-v-blizhayshie-tri-goda-1127529719.html

Сколько денег получит Крым на ремонт дорог в ближайшие три года

Сколько денег получит Крым на ремонт дорог в ближайшие три года - РИА Новости Крым, 14.03.2023

Сколько денег получит Крым на ремонт дорог в ближайшие три года

В ближайшие три года Крым получит 166 миллиардов рублей на ремонт и строительство дорог, сообщил первый замминистра транспорта республики Николай Лукашенко. РИА Новости Крым, 14.03.2023

2023-03-14T14:00

2023-03-14T14:00

2023-03-14T14:01

ремонт и строительство дорог в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. В ближайшие три года Крым получит 166 миллиардов рублей на ремонт и строительство дорог, сообщил первый замминистра транспорта республики Николай Лукашенко.В частности, в этом году планируется выделение 64,8 млрд, в 2024-м – 44,8 млрд рублей, в 2025 году – 56,3 млрд рублей.Как уточнил замминистра, наиболее значимыми объектами, которые планируется ввести в эксплуатацию в этом году, являются строительство дороги к крепости Керчь (5,7 км), ремонт подъездных дорог к Арт-кластеру "Таврида" общей протяженностью более 23 км т капремонт участка дороги от набережной поселка Орджоникидзе (Феодосия) до завода "Гидроприбор".Также планируется отремонтировать 25 мостов и путепроводов протяженностью около одного километра.В 2024 году планируется строительство транспортной развязки по шоссе Героев Сталинграда в Керчи и капремонт улиц в поселке Коктебель (Феодосия).В планах на 2025 год строительство 60-километрового участка автодороги Симферополь – Евпатория – Мирный на участке Скворцово – Евпатория с обходом озера Сасык-Сиваш и строительство юго-восточного обхода Симферополя на участке Донское – Перевальное (25 км).Кроме того, планируется капремонт участка трассы Симферополь – Алушта – Ялта протяженностью 23 км и ремонт 44-километрового участка дороги Бахчисарай – Ялта.Лукашенко добавил, что к 2025 году долю нормативного состояния крымских дорог регионального и межмуниципального значения планируется довести до 50%. Для сравнения: в 2014 году только 15% автомагистралей Крыма соответствовали данным требованиям.Читайте также на РИА Новости Крым:Дороги к сухопутному коридору в Крым из Ростовской области отремонтируютСухопутный маршрут в Крым отремонтируют и расширятКрым получит средства на восстановление дорог после паводков

https://crimea.ria.ru/20230310/dorogi-k-sukhoputnomu-koridoru-v-krym-iz-rostovskoy-oblasti-otremontiruyut-1127454349.html

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