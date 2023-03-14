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Сколько денег получит Крым на ремонт дорог в ближайшие три года
Сколько денег получит Крым на ремонт дорог в ближайшие три года - РИА Новости Крым, 14.03.2023
Сколько денег получит Крым на ремонт дорог в ближайшие три года
В ближайшие три года Крым получит 166 миллиардов рублей на ремонт и строительство дорог, сообщил первый замминистра транспорта республики Николай Лукашенко. РИА Новости Крым, 14.03.2023
2023-03-14T14:00
2023-03-14T14:00
2023-03-14T14:01
ремонт и строительство дорог в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. В ближайшие три года Крым получит 166 миллиардов рублей на ремонт и строительство дорог, сообщил первый замминистра транспорта республики Николай Лукашенко.В частности, в этом году планируется выделение 64,8 млрд, в 2024-м – 44,8 млрд рублей, в 2025 году – 56,3 млрд рублей.Как уточнил замминистра, наиболее значимыми объектами, которые планируется ввести в эксплуатацию в этом году, являются строительство дороги к крепости Керчь (5,7 км), ремонт подъездных дорог к Арт-кластеру "Таврида" общей протяженностью более 23 км т капремонт участка дороги от набережной поселка Орджоникидзе (Феодосия) до завода "Гидроприбор".Также планируется отремонтировать 25 мостов и путепроводов протяженностью около одного километра.В 2024 году планируется строительство транспортной развязки по шоссе Героев Сталинграда в Керчи и капремонт улиц в поселке Коктебель (Феодосия).В планах на 2025 год строительство 60-километрового участка автодороги Симферополь – Евпатория – Мирный на участке Скворцово – Евпатория с обходом озера Сасык-Сиваш и строительство юго-восточного обхода Симферополя на участке Донское – Перевальное (25 км).Кроме того, планируется капремонт участка трассы Симферополь – Алушта – Ялта протяженностью 23 км и ремонт 44-километрового участка дороги Бахчисарай – Ялта.Лукашенко добавил, что к 2025 году долю нормативного состояния крымских дорог регионального и межмуниципального значения планируется довести до 50%. Для сравнения: в 2014 году только 15% автомагистралей Крыма соответствовали данным требованиям.Читайте также на РИА Новости Крым:Дороги к сухопутному коридору в Крым из Ростовской области отремонтируютСухопутный маршрут в Крым отремонтируют и расширятКрым получит средства на восстановление дорог после паводков
https://crimea.ria.ru/20230310/dorogi-k-sukhoputnomu-koridoru-v-krym-iz-rostovskoy-oblasti-otremontiruyut-1127454349.html
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ремонт и строительство дорог в крыму, ремонт дорог, минтранс крыма, крым, новости крыма, новости, государственный совет рк (госсовет)
Сколько денег получит Крым на ремонт дорог в ближайшие три года
Минтранс Крыма: регион получит 166 млрд рублей на ремонт дорог в ближайшие три года
14:00 14.03.2023 (обновлено: 14:01 14.03.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. В ближайшие три года Крым получит 166 миллиардов рублей на ремонт и строительство дорог, сообщил первый замминистра транспорта республики Николай Лукашенко.
"На период 2023-2025 годов в целях развития дорожной отрасли Республики Крым запланировано выделение средств в общем объеме 165,9 миллиарда рублей", - сказал Лукашенко на заседании президиума крымского парламента во вторник.
В частности, в этом году планируется выделение 64,8 млрд, в 2024-м – 44,8 млрд рублей, в 2025 году – 56,3 млрд рублей.
Как уточнил замминистра, наиболее значимыми объектами, которые планируется ввести в эксплуатацию в этом году, являются строительство дороги к крепости Керчь (5,7 км), ремонт подъездных дорог к Арт-кластеру "Таврида" общей протяженностью более 23 км т капремонт участка дороги от набережной поселка Орджоникидзе (Феодосия) до завода "Гидроприбор".
Также планируется отремонтировать 25 мостов и путепроводов протяженностью около одного километра.
В 2024 году планируется строительство транспортной развязки по шоссе Героев Сталинграда в Керчи и капремонт улиц в поселке Коктебель (Феодосия).
В планах на 2025 год строительство 60-километрового участка автодороги Симферополь – Евпатория – Мирный на участке Скворцово – Евпатория с обходом озера Сасык-Сиваш и строительство юго-восточного обхода Симферополя на участке Донское – Перевальное (25 км).
Кроме того, планируется капремонт участка трассы Симферополь – Алушта – Ялта протяженностью 23 км и ремонт 44-километрового участка дороги Бахчисарай – Ялта.
Лукашенко добавил, что к 2025 году долю нормативного состояния крымских дорог регионального и межмуниципального значения планируется довести до 50%. Для сравнения: в 2014 году только 15% автомагистралей Крыма соответствовали данным требованиям.
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