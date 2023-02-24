Крым получит средства на восстановление дорог после паводков
Два миллиарда рублей направят в регионы на ремонт дорог после наводнений
© РИА Новости Крым . Дмитрий ГулайНаводнение в районе Васильевка в Ялте
© РИА Новости Крым . Дмитрий Гулай
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - РИА Новости Крым. Пострадавшие от прошлогодних паводков регионы получат дополнительные 2 млрд рублей на восстановление дорог. Соответствующее распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.
"Средства будут направлены в Республику Крым, Тыва, Забайкальский и Хабаровский края, Амурская, Иркутская, Омская области и Еврейскую автономную область", – говорится в документе.
С помощью федерального финансирования будут отремонтированы региональные, межмуниципальные и местные дороги. В прошлом году на эти цели также было направлено два миллиарда рублей.
Крым и Кубань под ударами стихии
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в Крыму и Кранодарском крае в прошлом году было зафиксировано экстремальное количество осадков. По оценкам синоптиков, в Южном федеральном округе чаще всего в этом году фиксировались опасные метеорологические явления. Особенно – в летние месяцы, когда и в Крыму, и в Краснодарском крае шли ливневые дожди.
В ночь на 26 июня 2022 года в Крыму прошли сильные ливни. В Симферопольском, Белогорском, Бахчисарайском районах и Алуште выпало от половины до месячной нормы осадков. Второй раз ливни обрушились на полуостров в начале июля и также привели к подтоплениям многоквартирных и частных домов, придомовых участков. В поселке Новоандреевка, который находится севернее Симферополя, вода продолжала прибывать и затапливать дома несколько дней подряд.
Наводнения в Ялте и Керчи
В июне 2021 года Ялта дважды приняла удары стихии. 17 и 18 июня в результате ливневых дождей, вызванных черноморским циклоном, были затоплены Керчь, Ялта и ряд других районов полуострова, после чего в Крыму был объявлен режим ЧС. Из-за стихии пострадали сотни домов, более 1700 человек были эвакуированы.
26 июня на Ялту вновь обрушились сильные ливни, однако их последствия были не столь серьезными, как за неделю до этого. На ликвидацию последствий наводнений в городах в Крым прибыли дополнительные отряды МЧС и Минобороны. Ущерб от подтоплений власти региона оценили в 12,5 миллиарда рублей.
Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщил, что в этом году запланирован ремонт 24 мостов и 15 дорог протяженностью более 160 км, также будет благоустроено 69 общественных территорий и построено более 870 тысяч квадратов жилья.
В регионе реализуется 12 национальных проектов в сферах образования и здравоохранения, безопасности и качества дорог, строительства жилья, благоустройства территорий и экологии общей стоимостью 16,7 млрд рублей.
По информации главы крымского правительства Юрия Гоцанюка, в прошлом году Крым освоил более 19 млрд рублей на реализацию национальных и региональных проектов, в том числе по улучшению качества образования и ремонтам дорог.
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