Рейтинг@Mail.ru
Крым получит средства на восстановление дорог после паводков - РИА Новости Крым, 24.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230224/krym-poluchit-sredstva-na-vosstanovlenie-dorog-posle-pavodkov-1127179933.html
Крым получит средства на восстановление дорог после паводков
Крым получит средства на восстановление дорог после паводков - РИА Новости Крым, 24.02.2023
Крым получит средства на восстановление дорог после паводков
Пострадавшие от прошлогодних паводков регионы получат дополнительные 2 млрд рублей на восстановление дорог. Соответствующее распоряжение подписал премьер Михаил РИА Новости Крым, 24.02.2023
2023-02-24T13:33
2023-02-24T13:33
михаил мишустин
крым
дороги крыма
аномальные ливни и режим чс в крыму в июне 2022 года
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/06/16/1119711956_0:0:3638:2047_1920x0_80_0_0_1702fc2a2346ff29ef50bab6c6932d26.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - РИА Новости Крым. Пострадавшие от прошлогодних паводков регионы получат дополнительные 2 млрд рублей на восстановление дорог. Соответствующее распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.С помощью федерального финансирования будут отремонтированы региональные, межмуниципальные и местные дороги. В прошлом году на эти цели также было направлено два миллиарда рублей.Крым и Кубань под ударами стихииРанее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в Крыму и Кранодарском крае в прошлом году было зафиксировано экстремальное количество осадков. По оценкам синоптиков, в Южном федеральном округе чаще всего в этом году фиксировались опасные метеорологические явления. Особенно – в летние месяцы, когда и в Крыму, и в Краснодарском крае шли ливневые дожди.В ночь на 26 июня 2022 года в Крыму прошли сильные ливни. В Симферопольском, Белогорском, Бахчисарайском районах и Алуште выпало от половины до месячной нормы осадков. Второй раз ливни обрушились на полуостров в начале июля и также привели к подтоплениям многоквартирных и частных домов, придомовых участков. В поселке Новоандреевка, который находится севернее Симферополя, вода продолжала прибывать и затапливать дома несколько дней подряд.Наводнения в Ялте и КерчиВ июне 2021 года Ялта дважды приняла удары стихии. 17 и 18 июня в результате ливневых дождей, вызванных черноморским циклоном, были затоплены Керчь, Ялта и ряд других районов полуострова, после чего в Крыму был объявлен режим ЧС. Из-за стихии пострадали сотни домов, более 1700 человек были эвакуированы.26 июня на Ялту вновь обрушились сильные ливни, однако их последствия были не столь серьезными, как за неделю до этого. На ликвидацию последствий наводнений в городах в Крым прибыли дополнительные отряды МЧС и Минобороны. Ущерб от подтоплений власти региона оценили в 12,5 миллиарда рублей.Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщил, что в этом году запланирован ремонт 24 мостов и 15 дорог протяженностью более 160 км, также будет благоустроено 69 общественных территорий и построено более 870 тысяч квадратов жилья.В регионе реализуется 12 национальных проектов в сферах образования и здравоохранения, безопасности и качества дорог, строительства жилья, благоустройства территорий и экологии общей стоимостью 16,7 млрд рублей.По информации главы крымского правительства Юрия Гоцанюка, в прошлом году Крым освоил более 19 млрд рублей на реализацию национальных и региональных проектов, в том числе по улучшению качества образования и ремонтам дорог.Читайте также на РИА Новости Крым:Дороги, жилье, экология: как в Крыму реализуют нацпроекты Сколько дорог в России отремонтируют в 2023 годуЧто будет с климатом в Крыму в 2023 году
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/06/16/1119711956_8:0:2739:2048_1920x0_80_0_0_a7e83af5aa39f4d3b18687c63fd48567.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
михаил мишустин, крым, дороги крыма, аномальные ливни и режим чс в крыму в июне 2022 года, новости
Крым получит средства на восстановление дорог после паводков

Два миллиарда рублей направят в регионы на ремонт дорог после наводнений

13:33 24.02.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий ГулайНаводнение в районе Васильевка в Ялте
Наводнение в районе Васильевка в Ялте - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Гулай
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - РИА Новости Крым. Пострадавшие от прошлогодних паводков регионы получат дополнительные 2 млрд рублей на восстановление дорог. Соответствующее распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.
"Средства будут направлены в Республику Крым, Тыва, Забайкальский и Хабаровский края, Амурская, Иркутская, Омская области и Еврейскую автономную область", – говорится в документе.
С помощью федерального финансирования будут отремонтированы региональные, межмуниципальные и местные дороги. В прошлом году на эти цели также было направлено два миллиарда рублей.

Крым и Кубань под ударами стихии

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в Крыму и Кранодарском крае в прошлом году было зафиксировано экстремальное количество осадков. По оценкам синоптиков, в Южном федеральном округе чаще всего в этом году фиксировались опасные метеорологические явления. Особенно – в летние месяцы, когда и в Крыму, и в Краснодарском крае шли ливневые дожди.
В ночь на 26 июня 2022 года в Крыму прошли сильные ливни. В Симферопольском, Белогорском, Бахчисарайском районах и Алуште выпало от половины до месячной нормы осадков. Второй раз ливни обрушились на полуостров в начале июля и также привели к подтоплениям многоквартирных и частных домов, придомовых участков. В поселке Новоандреевка, который находится севернее Симферополя, вода продолжала прибывать и затапливать дома несколько дней подряд.

Наводнения в Ялте и Керчи

В июне 2021 года Ялта дважды приняла удары стихии. 17 и 18 июня в результате ливневых дождей, вызванных черноморским циклоном, были затоплены Керчь, Ялта и ряд других районов полуострова, после чего в Крыму был объявлен режим ЧС. Из-за стихии пострадали сотни домов, более 1700 человек были эвакуированы.
26 июня на Ялту вновь обрушились сильные ливни, однако их последствия были не столь серьезными, как за неделю до этого. На ликвидацию последствий наводнений в городах в Крым прибыли дополнительные отряды МЧС и Минобороны. Ущерб от подтоплений власти региона оценили в 12,5 миллиарда рублей.
Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщил, что в этом году запланирован ремонт 24 мостов и 15 дорог протяженностью более 160 км, также будет благоустроено 69 общественных территорий и построено более 870 тысяч квадратов жилья.
В регионе реализуется 12 национальных проектов в сферах образования и здравоохранения, безопасности и качества дорог, строительства жилья, благоустройства территорий и экологии общей стоимостью 16,7 млрд рублей.
По информации главы крымского правительства Юрия Гоцанюка, в прошлом году Крым освоил более 19 млрд рублей на реализацию национальных и региональных проектов, в том числе по улучшению качества образования и ремонтам дорог.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Дороги, жилье, экология: как в Крыму реализуют нацпроекты
Сколько дорог в России отремонтируют в 2023 году
Что будет с климатом в Крыму в 2023 году
 
Михаил МишустинКрымДороги КрымаАномальные ливни и режим ЧС в Крыму в июне 2022 годаНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:48Минобороны: ВСУ несут потери на Купянском и Красно-Лиманском направлениях
16:39МИД России предостерег США и Киев от авантюрных шагов в Приднестровье
16:01Сергей Цеков: Украина фактически отказалась от Азовского моря
15:32ВСУ обстреляли приграничный город Васильевку – один человек ранен
15:20Как работает Керченская паромная переправа 24 февраля
15:04Украина разорвала договор с Россией о сотрудничестве в Азовском море
15:01Энергоснабжение в Евпатории полностью восстановлено
14:28Обстрел Курской области – 12 прилетов по гражданским объектам
14:07Движение по Крымскому мосту в сторону Кубани восстановлено
13:33Крым получит средства на восстановление дорог после паводков
13:06Губернатор Белгородской области госпитализирован
13:01В Евпатории из-за аварии десятки улиц остались без света
12:45Армия России готова пресечь попытки навредить Крыму
12:24Деды и внуки: история защитников Отечества из одной семьи
11:29Движение по Крымском мосту ограничено в сторону Кубани
11:20На Крым идет непогода: ожидаются ураганный ветер и шторм
11:17Коронавирусная сводка по Крыму и Севастополю – что изменилось за сутки
10:40В Брянской области завершили строительство фортификационных сооружений
09:53Ракетные войска Белоруссии подготовят технику к боевому применению
09:35Село Берховка в ДНР полностью контролируется российскими войсками
Лента новостейМолния