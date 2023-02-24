https://crimea.ria.ru/20230224/krym-poluchit-sredstva-na-vosstanovlenie-dorog-posle-pavodkov-1127179933.html

Крым получит средства на восстановление дорог после паводков

Крым получит средства на восстановление дорог после паводков - РИА Новости Крым, 24.02.2023

Крым получит средства на восстановление дорог после паводков

Пострадавшие от прошлогодних паводков регионы получат дополнительные 2 млрд рублей на восстановление дорог. Соответствующее распоряжение подписал премьер Михаил РИА Новости Крым, 24.02.2023

2023-02-24T13:33

2023-02-24T13:33

2023-02-24T13:33

михаил мишустин

крым

дороги крыма

аномальные ливни и режим чс в крыму в июне 2022 года

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/06/16/1119711956_0:0:3638:2047_1920x0_80_0_0_1702fc2a2346ff29ef50bab6c6932d26.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - РИА Новости Крым. Пострадавшие от прошлогодних паводков регионы получат дополнительные 2 млрд рублей на восстановление дорог. Соответствующее распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.С помощью федерального финансирования будут отремонтированы региональные, межмуниципальные и местные дороги. В прошлом году на эти цели также было направлено два миллиарда рублей.Крым и Кубань под ударами стихииРанее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в Крыму и Кранодарском крае в прошлом году было зафиксировано экстремальное количество осадков. По оценкам синоптиков, в Южном федеральном округе чаще всего в этом году фиксировались опасные метеорологические явления. Особенно – в летние месяцы, когда и в Крыму, и в Краснодарском крае шли ливневые дожди.В ночь на 26 июня 2022 года в Крыму прошли сильные ливни. В Симферопольском, Белогорском, Бахчисарайском районах и Алуште выпало от половины до месячной нормы осадков. Второй раз ливни обрушились на полуостров в начале июля и также привели к подтоплениям многоквартирных и частных домов, придомовых участков. В поселке Новоандреевка, который находится севернее Симферополя, вода продолжала прибывать и затапливать дома несколько дней подряд.Наводнения в Ялте и КерчиВ июне 2021 года Ялта дважды приняла удары стихии. 17 и 18 июня в результате ливневых дождей, вызванных черноморским циклоном, были затоплены Керчь, Ялта и ряд других районов полуострова, после чего в Крыму был объявлен режим ЧС. Из-за стихии пострадали сотни домов, более 1700 человек были эвакуированы.26 июня на Ялту вновь обрушились сильные ливни, однако их последствия были не столь серьезными, как за неделю до этого. На ликвидацию последствий наводнений в городах в Крым прибыли дополнительные отряды МЧС и Минобороны. Ущерб от подтоплений власти региона оценили в 12,5 миллиарда рублей.Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщил, что в этом году запланирован ремонт 24 мостов и 15 дорог протяженностью более 160 км, также будет благоустроено 69 общественных территорий и построено более 870 тысяч квадратов жилья.В регионе реализуется 12 национальных проектов в сферах образования и здравоохранения, безопасности и качества дорог, строительства жилья, благоустройства территорий и экологии общей стоимостью 16,7 млрд рублей.По информации главы крымского правительства Юрия Гоцанюка, в прошлом году Крым освоил более 19 млрд рублей на реализацию национальных и региональных проектов, в том числе по улучшению качества образования и ремонтам дорог.Читайте также на РИА Новости Крым:Дороги, жилье, экология: как в Крыму реализуют нацпроекты Сколько дорог в России отремонтируют в 2023 годуЧто будет с климатом в Крыму в 2023 году

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мишустин, крым, дороги крыма, аномальные ливни и режим чс в крыму в июне 2022 года, новости