https://crimea.ria.ru/20230223/skolko-dorog-v-rossii-otremontiruyut-v-2023-godu-1127165326.html

Сколько дорог в России отремонтируют в 2023 году

Сколько дорог в России отремонтируют в 2023 году - РИА Новости Крым, 23.02.2023

Сколько дорог в России отремонтируют в 2023 году

Строительство и реконструкцию около 200 объектов на местных и региональных дорогах планируется завершить в России в этом году по нацпроекту "Безопасные... РИА Новости Крым, 23.02.2023

2023-02-23T16:59

2023-02-23T16:59

2023-02-23T17:04

ремонт и строительство дорог в крыму

ремонт дорог

марат хуснуллин

нацпроекты в крыму

россия

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0c/06/1121653730_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_78b7265cd16e37b224452804d59d8ebb.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости Крым. Строительство и реконструкцию около 200 объектов на местных и региональных дорогах планируется завершить в России в этом году по нацпроекту "Безопасные качественные дороги". Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.Речь, в том числе, и о масштабных проектах по возведению мостов и путепроводов, что, по словам вице-премьера, значительно улучшит транспортную доступность для десятков тысяч человек.Ремонт и строительство дорог в КрымуПо информации заместителя министра транспорта Крыма Николая Лукашенко, в рамках Федеральной целевой программы в 2024 году в Крыму будут построены две дороги хордовой сети от трассы "Таврида". Еще четыре находится в стадии проектирования. Об этом сообщил первый заместитель министра транспорта Крыма Николай Лукашенко."Две дороги строятся: Донское - Перевальное и Симферополь - Евпатория - Мирный. Их построят к концу 2024 года. Еще по четырем идет проектирование: Бахчисарай - Ялта, "Таврида" - Феодосия, Льговское - Грушевка - Судак, Симферополь - Алушта - Ялта. Завершить проектирование планируется до конца года", - приводит слова Лукашенко ТАСС.Он рассказал, что часть дорог будут расширены с двух до четырех полос. При этом на участке пути от "Тавриды" до Феодосии будет организовано реверсивное движение. Перекрывать дороги не будут, поскольку населенные пункты нельзя оставить без транспортного сообщения.Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщил, что в этом году на полуострове запланирован ремонт 24 мостов и 15 дорог протяженностью более 160 км, также будет благоустроено 69 общественных территорий и построено более 870 тысяч квадратов жилья.В регионе реализуется 12 национальных проектов в сферах образования и здравоохранения, безопасности и качества дорог, строительства жилья, благоустройства территорий и экологии общей стоимостью 16,7 млрд рублей.По информации главы крымского правительства Юрия Гоцанюка, в прошлом году Крым освоил более 19 млрд рублей на реализацию национальных и региональных проектов, в том числе по улучшению качества образования и ремонтам дорог.В прошлом году в рамках национального проекта - "Безопасные качественные дороги" в регионе было отремонтировано 165 километров покрытия на 15 объектах. В основном это дороги, связывающие населенные пункты в сельской местности и обеспечивающие транспортную доступность к школам, медицинским учреждениям и спортивным объектам.Республика Крым принимает участие в одиннадцати национальных проектах, нацеленных на улучшение качества жизни населения. Самые важные среди них: "Жилье и городская среда", "Здравоохранение", "Безопасные качественные дороги", "Демография", "Образование", "Экология", "Культура".Читайте также на РИА Новости Крым:Дороги, жилье, экология: как в Крыму реализуют нацпроекты В Крыму отремонтировали 165 км дорог в рамках нацпроекта Нацпроекты в Крыму: что сделано

https://crimea.ria.ru/20230121/kogda-otremontiruyut-dorogu-iz-melitopolya-v-krym-1126508700.html

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ремонт и строительство дорог в крыму, ремонт дорог, марат хуснуллин, нацпроекты в крыму, россия, экономика