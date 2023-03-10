https://crimea.ria.ru/20230310/dorogi-k-sukhoputnomu-koridoru-v-krym-iz-rostovskoy-oblasti-otremontiruyut-1127454349.html

Дороги к сухопутному коридору в Крым из Ростовской области отремонтируют

Дороги к сухопутному коридору в Крым из Ростовской области отремонтируют - РИА Новости Крым, 10.03.2023

Дороги к сухопутному коридору в Крым из Ростовской области отремонтируют

В 2023 году в Ростовской области произведут ремонт автодорог, ведущих к сухопутному коридору в Крым. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на минтранс Ростовской... РИА Новости Крым, 10.03.2023

2023-03-10T09:46

2023-03-10T09:46

2023-03-10T09:46

новые регионы россии

ростов-на-дону

ростовская область

сухопутный коридор в крым

транспорт

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости Крым. В 2023 году в Ростовской области произведут ремонт автодорог, ведущих к сухопутному коридору в Крым. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на минтранс Ростовской области.Ремонт 23 дорогПо данным Минтранса, речь идет о 23 дорогах регионального, межмуниципального и местного значения, ведущих к административным границам Луганской и Донецкой народных республик. Ремонт потребовался в связи с износом дорожного полотна, поскольку грузовой трафик на этом направлении увеличился почти в 7 раз, до 4 тыс. большегрузов в сутки.Сухопутный коридорНаземный маршрут на крымский полуостров пролегает через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Его протяженность – 387 км. Этой дорогой рекомендуют пользоваться водителям большегрузов с неприоритетными товарами. Также она является альтернативной дорогой в случае остановки Керченской паромной переправы. Водители могут выезжать как самостоятельно, так и в составе колонн.Как сообщал ранее вице-премьер Марат Хуснуллин, сухопутный коридор в Крым через новые регионы России отремонтируют, местами расширят и сделают от трассы съезды к морю. Читайте также на РИА Новости Крым:Для грузовых поездов в Крым ввели единый тариф: что будет с ценамиКогда запустят поезда из Крыма через новые регионы РоссииКогда закончат ремонт железнодорожной части Крымского моста

https://crimea.ria.ru/20230227/sukhoputnyy-marshrut-v-krym-otremontiruyut-i-rasshiryat-1127223343.html

новые регионы россии

ростов-на-дону

ростовская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новые регионы россии, ростов-на-дону, ростовская область, сухопутный коридор в крым, транспорт, новости