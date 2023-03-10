https://crimea.ria.ru/20230310/dorogi-k-sukhoputnomu-koridoru-v-krym-iz-rostovskoy-oblasti-otremontiruyut-1127454349.html
Дороги к сухопутному коридору в Крым из Ростовской области отремонтируют
Дороги к сухопутному коридору в Крым из Ростовской области отремонтируют - РИА Новости Крым, 10.03.2023
Дороги к сухопутному коридору в Крым из Ростовской области отремонтируют
В 2023 году в Ростовской области произведут ремонт автодорог, ведущих к сухопутному коридору в Крым. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на минтранс Ростовской... РИА Новости Крым, 10.03.2023
2023-03-10T09:46
2023-03-10T09:46
2023-03-10T09:46
новые регионы россии
ростов-на-дону
ростовская область
сухопутный коридор в крым
транспорт
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости Крым. В 2023 году в Ростовской области произведут ремонт автодорог, ведущих к сухопутному коридору в Крым. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на минтранс Ростовской области.Ремонт 23 дорогПо данным Минтранса, речь идет о 23 дорогах регионального, межмуниципального и местного значения, ведущих к административным границам Луганской и Донецкой народных республик. Ремонт потребовался в связи с износом дорожного полотна, поскольку грузовой трафик на этом направлении увеличился почти в 7 раз, до 4 тыс. большегрузов в сутки.Сухопутный коридорНаземный маршрут на крымский полуостров пролегает через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Его протяженность – 387 км. Этой дорогой рекомендуют пользоваться водителям большегрузов с неприоритетными товарами. Также она является альтернативной дорогой в случае остановки Керченской паромной переправы. Водители могут выезжать как самостоятельно, так и в составе колонн.Как сообщал ранее вице-премьер Марат Хуснуллин, сухопутный коридор в Крым через новые регионы России отремонтируют, местами расширят и сделают от трассы съезды к морю. Читайте также на РИА Новости Крым:Для грузовых поездов в Крым ввели единый тариф: что будет с ценамиКогда запустят поезда из Крыма через новые регионы РоссииКогда закончат ремонт железнодорожной части Крымского моста
https://crimea.ria.ru/20230227/sukhoputnyy-marshrut-v-krym-otremontiruyut-i-rasshiryat-1127223343.html
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новые регионы россии, ростов-на-дону, ростовская область, сухопутный коридор в крым, транспорт, новости
Дороги к сухопутному коридору в Крым из Ростовской области отремонтируют
В Ростовской области отремонтируют 23 дороги к сухопутному коридору в Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости Крым. В 2023 году в Ростовской области произведут ремонт автодорог, ведущих к сухопутному коридору в Крым. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на минтранс Ростовской области.
Ремонт 23 дорог
По данным Минтранса, речь идет о 23 дорогах регионального, межмуниципального и местного значения, ведущих к административным границам Луганской и Донецкой народных республик. Ремонт потребовался в связи с износом дорожного полотна, поскольку грузовой трафик на этом направлении увеличился почти в 7 раз, до 4 тыс. большегрузов в сутки.
"У нас три мостовых сооружения в удручающем состоянии и около 130 км дорог. Мы совместно с Министерством транспорта России отрабатываем вопрос выделения региону дополнительного финансирования. По предварительным оценкам, это порядка 2,5 млрд рублей. Мы рассчитываем их получить в 2023 году и начать ремонт", - сообщили в минтрансе Ростовской области.
Сухопутный коридор
Наземный маршрут на крымский полуостров пролегает через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Его протяженность – 387 км. Этой дорогой рекомендуют пользоваться водителям большегрузов с неприоритетными товарами. Также она является альтернативной дорогой в случае остановки Керченской паромной переправы. Водители могут выезжать как самостоятельно, так и в составе колонн.
Как сообщал
ранее вице-премьер Марат Хуснуллин, сухопутный коридор в Крым через новые регионы России отремонтируют, местами расширят и сделают от трассы съезды к морю.
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