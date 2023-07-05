https://crimea.ria.ru/20230705/kogda-v-koktebele-nachnut-stroit-ochistnye-sooruzheniya-i-naberezhnuyu-1129820187.html

Когда в Коктебеле начнут строить очистные сооружения и набережную

Когда в Коктебеле начнут строить очистные сооружения и набережную - РИА Новости Крым, 05.07.2023

Когда в Коктебеле начнут строить очистные сооружения и набережную

Строить очистные сооружения и системы разводящих коллекторов в курортном поселке Коктебель в Крыму начнут по окончании высокого курортного сезона, одновременно... РИА Новости Крым, 05.07.2023

2023-07-05T10:46

2023-07-05T10:46

2023-07-05T10:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. Строить очистные сооружения и системы разводящих коллекторов в курортном поселке Коктебель в Крыму начнут по окончании высокого курортного сезона, одновременно с реконструкцией набережной. Об этом сообщили в минкурортов республики.Согласно проекту, протяженность обновленной набережной – 1,9 км. Прогулочную зону здесь расширят до 30 м, а пляжную от 35 м до 50 м. Оборудуют волноотбойные стены и пандусы, организуют необходимое освещение.Обустройство площади Волошина, связанное со строительством сетей, предусмотрено отдельным проектом."С учетом исторической составляющей, а также, в "теле" набережной пройдут собирающий коллектор и другие коммуникации", – уточнили в минкурортов.По словам главы ведомства Вадима Волченко, "доканализования" поселка уже рассматривается. Пока подрядчик проводит подготовку к основным мероприятиям и ведет стройку за пределами пешеходной части набережной и пляжей.Реконструкция набережной проходит в рамках федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя".Читайте также на РИА Новости Крым:Тысяча метров под землей: как строят тоннельный водовод на Южный берегСтроительство КОС "Южные" в Севастополе: как идут работыСтоки - в море: Феодосия получила новые очистные сооружения

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, коктебель, минкурортов крыма, общество, реализация фцп в крыму и севастополе, новости крыма