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Когда в Коктебеле начнут строить очистные сооружения и набережную
Когда в Коктебеле начнут строить очистные сооружения и набережную - РИА Новости Крым, 05.07.2023
Когда в Коктебеле начнут строить очистные сооружения и набережную
Строить очистные сооружения и системы разводящих коллекторов в курортном поселке Коктебель в Крыму начнут по окончании высокого курортного сезона, одновременно... РИА Новости Крым, 05.07.2023
2023-07-05T10:46
2023-07-05T10:46
2023-07-05T10:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. Строить очистные сооружения и системы разводящих коллекторов в курортном поселке Коктебель в Крыму начнут по окончании высокого курортного сезона, одновременно с реконструкцией набережной. Об этом сообщили в минкурортов республики.Согласно проекту, протяженность обновленной набережной – 1,9 км. Прогулочную зону здесь расширят до 30 м, а пляжную от 35 м до 50 м. Оборудуют волноотбойные стены и пандусы, организуют необходимое освещение.Обустройство площади Волошина, связанное со строительством сетей, предусмотрено отдельным проектом."С учетом исторической составляющей, а также, в "теле" набережной пройдут собирающий коллектор и другие коммуникации", – уточнили в минкурортов.По словам главы ведомства Вадима Волченко, "доканализования" поселка уже рассматривается. Пока подрядчик проводит подготовку к основным мероприятиям и ведет стройку за пределами пешеходной части набережной и пляжей.Реконструкция набережной проходит в рамках федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя".Читайте также на РИА Новости Крым:Тысяча метров под землей: как строят тоннельный водовод на Южный берегСтроительство КОС "Южные" в Севастополе: как идут работыСтоки - в море: Феодосия получила новые очистные сооружения
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news.crimea@rian.ru
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крым, коктебель, минкурортов крыма, общество, реализация фцп в крыму и севастополе, новости крыма
Когда в Коктебеле начнут строить очистные сооружения и набережную
Минкурортов: очистные сооружения и набережную в Коктебеле начнут строить после сезона
10:46 05.07.2023 (обновлено: 10:48 05.07.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. Строить очистные сооружения и системы разводящих коллекторов в курортном поселке Коктебель в Крыму начнут по окончании высокого курортного сезона, одновременно с реконструкцией набережной. Об этом сообщили в минкурортов республики.
"Променадную часть набережной в Коктебеле начнут реконструировать после высокого курортного сезона... Данные работы должны быть синхронизированы со строительством очистных сооружений и системы разводящих коллекторов в пгт Коктебель", – говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.
Согласно проекту, протяженность обновленной набережной – 1,9 км. Прогулочную зону здесь расширят до 30 м, а пляжную от 35 м до 50 м. Оборудуют волноотбойные стены и пандусы, организуют необходимое освещение.
Обустройство площади Волошина, связанное со строительством сетей, предусмотрено отдельным проектом.
"С учетом исторической составляющей, а также, в "теле" набережной пройдут собирающий коллектор и другие коммуникации", – уточнили в минкурортов.
По словам главы ведомства Вадима Волченко, "доканализования" поселка уже рассматривается. Пока подрядчик проводит подготовку к основным мероприятиям и ведет стройку за пределами пешеходной части набережной и пляжей.
Реконструкция набережной проходит в рамках федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя".
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