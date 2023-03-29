Тысяча метров под землей: как строят тоннельный водовод на Южный берег
Тоннельный водовод на Южный берег Крыма под горой Ай-Петри готов уже на 84%
19:47 29.03.2023 (обновлено: 19:48 29.03.2023)
БАХЧИСАРАЙСКИЙ РАЙОН, 29 мар – РИА Новости Крым. Тоннель, который прокладывают из села Счастливое в Бахчисарайском районе до пгт Виноградное в окрестностях Ялты, готов уже на 84%, сообщил журналистам главный инженер "ТоннельГеоСтрой" Андрей Булыгин.
Общая протяженность подземного коридора должна составить 7,2 км, часть этого расстояния – старый водовод, который был построен еще в 60-х годах прошлого века. Длина нового тоннеля по проекту – 5,64 км, из них четвре строители уже прошли.
"Сложность в том, что мы идем на глубине до километра под горой Ай-Петри. Здесь очень много водоносных горизонтов, а грунты попадаются как самые твердые скальные, так и мягкие глинистые, - объяснил Андрей Булыгин. - Мы идем щитом, сразу делаем железобетонную отделку, которая не просадочная и по гарантии прослужит еще более 50 лет как минимум".
Грунтовые воды постоянно просачиваются в тоннель, их приходится откачивать. Работы ведутся круглосуточно, в две смены. Весь комплекс работ по строительству водовода завершен уже на 60%, сообщили в крымском минстрое. По проекту транспортировка воды будет осуществляться из водохранилища "Счастливое-2" на очистные сооружения, а затем – в села и поселки Большой Ялты.
"Сейчас на объекте работает восемь единиц техники и 26 человек. Полностью реконструировали уже существующий недостроенный тоннель, установили галерею и демонтажную камеру. Работы на объекте продолжаются," - проинформировали в пресс-службе министерства.
Старый ялтинский гидротоннель прокладывали в недрах горы Ай-Петри с 1959 по 1964 год. Проходку осуществляли с двух сторон буро-взрывным методом, то есть горную породу взрывали, а иногда разбуривали либо разбивали молотками вручную. Строительством занимались харьковские метростроевцы, стоимость работ превышала 22 миллиона советских рублей.
Современные работы ведутся по новейшим технологиям и с гораздо меньшими временными затратами. "Мы идем щитом", говорит главный инженер компании-подрядчика.
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"Это микротоннельный щит, который разбуривает впереди себя породу и забирает ее наружу, а на место этой породы устанавливается сразу бетонное кольцо, состоящее из нескольких частей. По времени мы сейчас делаем гораздо быстрее, чем полвека назад. И тогда они делали с двух сторон, шли навстречу друг другу. Мы делаем с одной стороны, но по технологии это гораздо быстрее", - поделился Андрей Булыгин.
© РИА Новости Крым . Ирина КамышеваРеконструкция тоннельного водовода Южного берега Крыма
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Реконструкция тоннельного водовода Южного берега Крыма
© РИА Новости Крым . Ирина Камышева
© РИА Новости Крым . Ирина Камышева
Строитель тоннельного водовода Южного берега Крыма
2 из 9
Строитель тоннельного водовода Южного берега Крыма
© РИА Новости Крым . Ирина Камышева
© РИА Новости Крым . Ирина КамышеваРеконструкция тоннельного водовода Южного берега Крыма
3 из 9
Реконструкция тоннельного водовода Южного берега Крыма
© РИА Новости Крым . Ирина Камышева
© РИА Новости Крым . Ирина КамышеваРеконструкция тоннельного водовода Южного берега Крыма
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Реконструкция тоннельного водовода Южного берега Крыма
© РИА Новости Крым . Ирина Камышева
© РИА Новости Крым . Ирина КамышеваРеконструкция тоннельного водовода Южного берега Крыма
5 из 9
Реконструкция тоннельного водовода Южного берега Крыма
© РИА Новости Крым . Ирина Камышева
© РИА Новости Крым . Ирина Камышева
Строитель тоннельного водовода Южного берега Крыма
6 из 9
Строитель тоннельного водовода Южного берега Крыма
© РИА Новости Крым . Ирина Камышева
© РИА Новости Крым . Ирина КамышеваРеконструкция тоннельного водовода Южного берега Крыма
7 из 9
Реконструкция тоннельного водовода Южного берега Крыма
© РИА Новости Крым . Ирина Камышева
© РИА Новости Крым . Ирина Камышева
Кухня строителей водовода
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Кухня строителей водовода
© РИА Новости Крым . Ирина Камышева
© РИА Новости Крым . Ирина Камышева
Строители тоннельного водовода Южного берега Крыма
9 из 9
Строители тоннельного водовода Южного берега Крыма
© РИА Новости Крым . Ирина Камышева
1 из 9
Реконструкция тоннельного водовода Южного берега Крыма
© РИА Новости Крым . Ирина Камышева
2 из 9
Строитель тоннельного водовода Южного берега Крыма
© РИА Новости Крым . Ирина Камышева
3 из 9
Реконструкция тоннельного водовода Южного берега Крыма
© РИА Новости Крым . Ирина Камышева
4 из 9
Реконструкция тоннельного водовода Южного берега Крыма
© РИА Новости Крым . Ирина Камышева
5 из 9
Реконструкция тоннельного водовода Южного берега Крыма
© РИА Новости Крым . Ирина Камышева
6 из 9
Строитель тоннельного водовода Южного берега Крыма
© РИА Новости Крым . Ирина Камышева
7 из 9
Реконструкция тоннельного водовода Южного берега Крыма
© РИА Новости Крым . Ирина Камышева
8 из 9
Кухня строителей водовода
© РИА Новости Крым . Ирина Камышева
9 из 9
Строители тоннельного водовода Южного берега Крыма
© РИА Новости Крым . Ирина Камышева
Как сообщал РИА Новости Крым при начале строительства в 2021 году, новый гидротоннель прокладывают для водоснабжения Южного берега. Проект осуществляется за средства Федеральной целевой программы, стоимость строительства – около 8,5 млрд рублей. Завершить работы планируют в 2024 году.
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