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Водовод из Ростовской области в ДНР достроят через неделю – Мишустин - РИА Новости Крым, 23.03.2023
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Водовод из Ростовской области в ДНР достроят через неделю – Мишустин
Водовод из Ростовской области в ДНР достроят через неделю – Мишустин - РИА Новости Крым, 23.03.2023
Водовод из Ростовской области в ДНР достроят через неделю – Мишустин
Строительство водовода из Ростовской области в ДНР, что позволит улучшить качество питьевой воды в новом регионе РФ, завершится через неделю. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 23.03.2023
2023-03-23T14:20
2023-03-23T14:20
донецкая народная республика (днр)
водовод
ростов-на-дону
михаил мишустин
государственная дума рф
правительство россии
новости
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СЕВАСТОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Строительство водовода из Ростовской области в ДНР, что позволит улучшить качество питьевой воды в новом регионе РФ, завершится через неделю. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Премьер-министр отметил, что в рамках начатой еще в прошлом году работы в новых регионах России завершили работы почти на 8,5 тысячах объектов "для нормальной жизни и деятельности людей". Это дома, коммунальные сети, поликлиники, больницы, школы и дороги."Отремонтировано около 900 километров дорог, включая трассу, связывающую новые регионы с Крымом", – подчеркнул Мишустин.Все коммуникации сегодня технологически интегрированы, введены системы газоснабжения и энергетики, добавил он.Мишустин также отметил, что в рамках интеграции новых регионов в единое социально-экономическое пространство России по поручению президента была оказана помощь пострадавшим в результате боевых действий и поддержка тем, кто утратил жилье. Система пенсионного и социального обеспечения с регулярными выплатами и пособиями была оперативно развернута благодаря быстрому принятию необходимых законов.Следующей задачей станет перезапуск экономики новых регионов России, сказал Мишустин.Он подчеркнул, что многие промышленные и сельхозпредприятия в новых регионах были остановлены. И теперь предстоит восстановить основные производственные мощности, "а там, где возможно, провести глубокую модернизацию".Частично решить эти вопросы помогут все те базовые механизмы государственной помощи промышленности, которые уже действуют в стране, отметил Мишустин. Кроме того, их дополнят "специальными мерами налогового стимулирования"."Завтра на завтра на заседании правительства рассмотрим законопроект о создании свободной экономической зоны в этих субъектах и внесем его в Государственную думу. Мы рассчитываем здесь на вашу поддержку", – обратился премьер-министр к парламентариям.Читайте также на РИА Новости Крым:Выполнение нацпроектов по итогам года близко к 100% – Мишустин Мишустин оценил продовольственную безопасность России Мишустин: прямая помощь бизнесу превысила 1,5 трлн рублей в 2022 году
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донецкая народная республика (днр), водовод, ростов-на-дону, михаил мишустин, государственная дума рф, правительство россии, новости
Водовод из Ростовской области в ДНР достроят через неделю – Мишустин

Мишустин: через неделю завершится строительство водовода из Ростовской области в ДНР

14:20 23.03.2023
 
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичТрубы для строительства водовода
Трубы для строительства водовода - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
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СЕВАСТОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Строительство водовода из Ростовской области в ДНР, что позволит улучшить качество питьевой воды в новом регионе РФ, завершится через неделю. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Буквально через неделю завершится строительство водовода из Ростовской области что улучшит качество питьевой воды в Донецкой народной республике", – сказал Мишустин в ходе отчета о работе правительства в Госдуме.
Премьер-министр отметил, что в рамках начатой еще в прошлом году работы в новых регионах России завершили работы почти на 8,5 тысячах объектов "для нормальной жизни и деятельности людей". Это дома, коммунальные сети, поликлиники, больницы, школы и дороги.
"Отремонтировано около 900 километров дорог, включая трассу, связывающую новые регионы с Крымом", – подчеркнул Мишустин.
Все коммуникации сегодня технологически интегрированы, введены системы газоснабжения и энергетики, добавил он.
Мишустин также отметил, что в рамках интеграции новых регионов в единое социально-экономическое пространство России по поручению президента была оказана помощь пострадавшим в результате боевых действий и поддержка тем, кто утратил жилье. Система пенсионного и социального обеспечения с регулярными выплатами и пособиями была оперативно развернута благодаря быстрому принятию необходимых законов.
Следующей задачей станет перезапуск экономики новых регионов России, сказал Мишустин.
"Ключевые отрасли Донбасса: металлургия, машиностроение, добыча угля, химическая промышленность. А аграрный сектор в перспективе способен стать одним из основных драйверов развития и обеспечения занятости, особенно в Херсонской и Запорожской областях.
Он подчеркнул, что многие промышленные и сельхозпредприятия в новых регионах были остановлены. И теперь предстоит восстановить основные производственные мощности, "а там, где возможно, провести глубокую модернизацию".
Частично решить эти вопросы помогут все те базовые механизмы государственной помощи промышленности, которые уже действуют в стране, отметил Мишустин. Кроме того, их дополнят "специальными мерами налогового стимулирования".
"Завтра на завтра на заседании правительства рассмотрим законопроект о создании свободной экономической зоны в этих субъектах и внесем его в Государственную думу. Мы рассчитываем здесь на вашу поддержку", – обратился премьер-министр к парламентариям.
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Донецкая Народная Республика (ДНР)ВодоводРостов-на-ДонуМихаил МишустинГосударственная Дума РФПравительство РоссииНовости
 
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