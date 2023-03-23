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Мишустин: прямая помощь бизнесу превысила 1,5 трлн рублей в 2022 году

Мишустин: прямая помощь бизнесу превысила 1,5 трлн рублей в 2022 году - РИА Новости Крым, 23.03.2023

Мишустин: прямая помощь бизнесу превысила 1,5 трлн рублей в 2022 году

В основу плана первоочередных действий по обеспечению развития экономики РФ в условиях внешнего санкционного давления вошли более трехсот мероприятий. В рамках... РИА Новости Крым, 23.03.2023

2023-03-23T13:43

2023-03-23T13:43

2023-03-23T13:43

михаил мишустин

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СЕВАСТОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. В основу плана первоочередных действий по обеспечению развития экономики РФ в условиях внешнего санкционного давления вошли более трехсот мероприятий. В рамках прямой поддержки, программ льготного кредитования и предоставления поручительств, объем помощи бизнесу превысил 6,5 млрд рублей. Об этом заявил председатель правительства России Михаил Мишустин в ходе отчета о результатах деятельности кабмина в Госдуме РФ.По его словам, работа над контрмерами велась фактически в штабном режиме. Одновременно с этим закладывалась основа для продолжения движения вперед, роста экономики и достижения национальных ориентиров, которые поставил перед правительством президент станы.Меры прямой поддержки экономики"В основу плана первоочередных действий по обеспечению развития экономики РФ в условиях внешнего санкционного давления вошли более трехсот мероприятий из 33 тысяч предложений, которые поступили в правительство со всей страны. На выполнение плана были направлены значительные средства. Только прямая поддержка за счет бюджета и Фонда национального благосостояния составила около 1,5 трлн рублей. По различным программам льготного кредитования компаний еще почти 4 трнл рублей и это не считая поручительств "ВЭБ.РФ" примерно на один триллион", – подчеркнул Мишустнит.Благодаря предпринятым мерам "уже к июню снизилось влияние негативных факторов и мы подошли к третьему кварталу с определенным запасом прочности".Помимо льготного кредитования и прямой финансовой помощи предприятиям и отраслям, были приняты целый ряд дополнительных мер поддержки. В том числе проведена реструктуризация займов по плавающим ставкам и по программам Банка России на сумму порядка 6 трлн рублей.Помощь предпринимателямВ рамках помощи предпринимательскому сектору были снижены ставки по налогу на прибыль для предприятий ряда отраслей. Зафиксирована кадастровая стоимость имущества для расчета платежей государству. Также предоставлены отсрочки по уплате страховых взносов, введен нулевой НДС на гостиничные услуги.Предпринятые шаги позволили бизнесу высвободить ресурсы и направить их на перестройку товарных и логистических цепочек, адаптироваться к изменившимся условиям.Читайте также на РИА Новости Крым:Как поддержат внутренний туризм в 2023 годуСевастополь вошел в лидеры по темпам роста промышленного производства в странЕдиный налоговый платеж: в чем польза для бизнеса

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мишустин, правительство россии, россия, государственная дума рф, экономика, санкции против россии, новости