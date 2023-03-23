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Мишустин: прямая помощь бизнесу превысила 1,5 трлн рублей в 2022 году - РИА Новости Крым, 23.03.2023
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Мишустин: прямая помощь бизнесу превысила 1,5 трлн рублей в 2022 году
Мишустин: прямая помощь бизнесу превысила 1,5 трлн рублей в 2022 году - РИА Новости Крым, 23.03.2023
Мишустин: прямая помощь бизнесу превысила 1,5 трлн рублей в 2022 году
В основу плана первоочередных действий по обеспечению развития экономики РФ в условиях внешнего санкционного давления вошли более трехсот мероприятий. В рамках... РИА Новости Крым, 23.03.2023
2023-03-23T13:43
2023-03-23T13:43
михаил мишустин
правительство россии
россия
государственная дума рф
экономика
санкции против россии
новости
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СЕВАСТОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. В основу плана первоочередных действий по обеспечению развития экономики РФ в условиях внешнего санкционного давления вошли более трехсот мероприятий. В рамках прямой поддержки, программ льготного кредитования и предоставления поручительств, объем помощи бизнесу превысил 6,5 млрд рублей. Об этом заявил председатель правительства России Михаил Мишустин в ходе отчета о результатах деятельности кабмина в Госдуме РФ.По его словам, работа над контрмерами велась фактически в штабном режиме. Одновременно с этим закладывалась основа для продолжения движения вперед, роста экономики и достижения национальных ориентиров, которые поставил перед правительством президент станы.Меры прямой поддержки экономики"В основу плана первоочередных действий по обеспечению развития экономики РФ в условиях внешнего санкционного давления вошли более трехсот мероприятий из 33 тысяч предложений, которые поступили в правительство со всей страны. На выполнение плана были направлены значительные средства. Только прямая поддержка за счет бюджета и Фонда национального благосостояния составила около 1,5 трлн рублей. По различным программам льготного кредитования компаний еще почти 4 трнл рублей и это не считая поручительств "ВЭБ.РФ" примерно на один триллион", – подчеркнул Мишустнит.Благодаря предпринятым мерам "уже к июню снизилось влияние негативных факторов и мы подошли к третьему кварталу с определенным запасом прочности".Помимо льготного кредитования и прямой финансовой помощи предприятиям и отраслям, были приняты целый ряд дополнительных мер поддержки. В том числе проведена реструктуризация займов по плавающим ставкам и по программам Банка России на сумму порядка 6 трлн рублей.Помощь предпринимателямВ рамках помощи предпринимательскому сектору были снижены ставки по налогу на прибыль для предприятий ряда отраслей. Зафиксирована кадастровая стоимость имущества для расчета платежей государству. Также предоставлены отсрочки по уплате страховых взносов, введен нулевой НДС на гостиничные услуги.Предпринятые шаги позволили бизнесу высвободить ресурсы и направить их на перестройку товарных и логистических цепочек, адаптироваться к изменившимся условиям.Читайте также на РИА Новости Крым:Как поддержат внутренний туризм в 2023 годуСевастополь вошел в лидеры по темпам роста промышленного производства в странЕдиный налоговый платеж: в чем польза для бизнеса
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михаил мишустин, правительство россии, россия, государственная дума рф, экономика, санкции против россии, новости
Мишустин: прямая помощь бизнесу превысила 1,5 трлн рублей в 2022 году

Мишустин: российские компании получили более 1,5 трлн рублей прямой помощи

13:43 23.03.2023
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ М. Мишустин выступил с отчетом в Госдуме
Председатель правительства РФ М. Мишустин выступил с отчетом в Госдуме - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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СЕВАСТОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. В основу плана первоочередных действий по обеспечению развития экономики РФ в условиях внешнего санкционного давления вошли более трехсот мероприятий. В рамках прямой поддержки, программ льготного кредитования и предоставления поручительств, объем помощи бизнесу превысил 6,5 млрд рублей. Об этом заявил председатель правительства России Михаил Мишустин в ходе отчета о результатах деятельности кабмина в Госдуме РФ.
"В прошлом году мы должны были практически каждый день реагировать на вызовы, связанные с очередным набором санкций. И они требовали безотлагательной реакции, постоянного поиска ответа на вопрос – что будет дальше", – напомнил Мишустин.
По его словам, работа над контрмерами велась фактически в штабном режиме. Одновременно с этим закладывалась основа для продолжения движения вперед, роста экономики и достижения национальных ориентиров, которые поставил перед правительством президент станы.

Меры прямой поддержки экономики

"В основу плана первоочередных действий по обеспечению развития экономики РФ в условиях внешнего санкционного давления вошли более трехсот мероприятий из 33 тысяч предложений, которые поступили в правительство со всей страны. На выполнение плана были направлены значительные средства. Только прямая поддержка за счет бюджета и Фонда национального благосостояния составила около 1,5 трлн рублей. По различным программам льготного кредитования компаний еще почти 4 трнл рублей и это не считая поручительств "ВЭБ.РФ" примерно на один триллион", – подчеркнул Мишустнит.
Благодаря предпринятым мерам "уже к июню снизилось влияние негативных факторов и мы подошли к третьему кварталу с определенным запасом прочности".
Помимо льготного кредитования и прямой финансовой помощи предприятиям и отраслям, были приняты целый ряд дополнительных мер поддержки. В том числе проведена реструктуризация займов по плавающим ставкам и по программам Банка России на сумму порядка 6 трлн рублей.

Помощь предпринимателям

В рамках помощи предпринимательскому сектору были снижены ставки по налогу на прибыль для предприятий ряда отраслей. Зафиксирована кадастровая стоимость имущества для расчета платежей государству. Также предоставлены отсрочки по уплате страховых взносов, введен нулевой НДС на гостиничные услуги.
"Дополнительно помогали оборотными средствами, прежде всего за счет линейки льготных кредитных программ. Системообразующим компаниям в промышленности, агропромышленном комплексе, транспорте, энергетике, сфере информационных технологий выдано более чем 1,5 трлн рублей", – уточнил Мишустин.
Предпринятые шаги позволили бизнесу высвободить ресурсы и направить их на перестройку товарных и логистических цепочек, адаптироваться к изменившимся условиям.
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Михаил МишустинПравительство РоссииРоссияГосударственная Дума РФЭкономикаСанкции против РоссииНовости
 
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