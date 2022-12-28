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Севастополь в лидерах по темпам роста промышленного производства в стране - РИА Новости Крым, 28.12.2022
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Севастополь в лидерах по темпам роста промышленного производства в стране
Севастополь в лидерах по темпам роста промышленного производства в стране - РИА Новости Крым, 28.12.2022
Севастополь в лидерах по темпам роста промышленного производства в стране
Севастополь занял второе место в рейтинге лидеров роста промышленного производства в стране по итогам девяти месяцев 2022 года. Об этом сообщает РИА Рейтинг. РИА Новости Крым, 28.12.2022
2022-12-28T08:42
2022-12-28T08:42
севастополь
экономика
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Севастополь занял второе место в рейтинге лидеров роста промышленного производства в стране по итогам девяти месяцев 2022 года. Об этом сообщает РИА Рейтинг.Уточняется, что в отчетном периоде объем промышленного производства в России вырос на 0,4%. При этом число регионов с положительной динамикой сократилось до 43 с 72 годом ранее.Существенное увеличение объемов производства в Севастополе произошло за счет обрабатывающих производств. Выпуск продукции в этом секторе за первые девять месяцев вырос на 25,3%.Кроме того, регион оказался единственным, где отсутствует госдолг. При этом 1 октября 2022 года объем обязательств нарастили 75 субъектов, еще девяти регионам удалось его снизить. По данным Минфина, совокупный объем долга регионов вырос на 8,9% и достиг 2,694 трлн рублей.Ранее директор департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Севастополя Наталия Скорюкова сообщила, что сельхозпроизводители региона за два года получили более 770 млн рублей помощи от государства.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе начата работа по созданию центра производства боевых дроновРазвожаев оценил перспективы развития СевморзаводаВ Крыму собирают беспилотники и противотанковые заграждения – Аксенов
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севастополь, экономика, россия, минфин россии, новости крыма
Севастополь в лидерах по темпам роста промышленного производства в стране

Севастополь вошел в лидеры по темпам роста промышленного производства в стране

08:42 28.12.2022
 
© РИА Новости Крым . Андрей КиреевВид на "Севморзавод"
Вид на Севморзавод - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© РИА Новости Крым . Андрей Киреев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Севастополь занял второе место в рейтинге лидеров роста промышленного производства в стране по итогам девяти месяцев 2022 года. Об этом сообщает РИА Рейтинг.
Уточняется, что в отчетном периоде объем промышленного производства в России вырос на 0,4%. При этом число регионов с положительной динамикой сократилось до 43 с 72 годом ранее.
"Наиболее значительный рост промышленного производства – 33,9% – показала Республика Тыва. На второй позиции Севастополь с показателем в 18,3%. На третьем месте Республика Дагестан, где рост производства составил 15,3%", – говорится в результатах исселедования.
Существенное увеличение объемов производства в Севастополе произошло за счет обрабатывающих производств. Выпуск продукции в этом секторе за первые девять месяцев вырос на 25,3%.
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Кроме того, регион оказался единственным, где отсутствует госдолг. При этом 1 октября 2022 года объем обязательств нарастили 75 субъектов, еще девяти регионам удалось его снизить. По данным Минфина, совокупный объем долга регионов вырос на 8,9% и достиг 2,694 трлн рублей.
Ранее директор департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Севастополя Наталия Скорюкова сообщила, что сельхозпроизводители региона за два года получили более 770 млн рублей помощи от государства.
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