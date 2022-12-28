https://crimea.ria.ru/20221228/sevastopol-v-liderakh-po-tempam-rosta-promyshlennogo-proizvodstva-v-strane-1126159297.html

Севастополь в лидерах по темпам роста промышленного производства в стране

Севастополь в лидерах по темпам роста промышленного производства в стране - РИА Новости Крым, 28.12.2022

Севастополь в лидерах по темпам роста промышленного производства в стране

Севастополь занял второе место в рейтинге лидеров роста промышленного производства в стране по итогам девяти месяцев 2022 года. Об этом сообщает РИА Рейтинг. РИА Новости Крым, 28.12.2022

2022-12-28T08:42

2022-12-28T08:42

2022-12-28T08:42

севастополь

экономика

россия

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новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Севастополь занял второе место в рейтинге лидеров роста промышленного производства в стране по итогам девяти месяцев 2022 года. Об этом сообщает РИА Рейтинг.Уточняется, что в отчетном периоде объем промышленного производства в России вырос на 0,4%. При этом число регионов с положительной динамикой сократилось до 43 с 72 годом ранее.Существенное увеличение объемов производства в Севастополе произошло за счет обрабатывающих производств. Выпуск продукции в этом секторе за первые девять месяцев вырос на 25,3%.Кроме того, регион оказался единственным, где отсутствует госдолг. При этом 1 октября 2022 года объем обязательств нарастили 75 субъектов, еще девяти регионам удалось его снизить. По данным Минфина, совокупный объем долга регионов вырос на 8,9% и достиг 2,694 трлн рублей.Ранее директор департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Севастополя Наталия Скорюкова сообщила, что сельхозпроизводители региона за два года получили более 770 млн рублей помощи от государства.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе начата работа по созданию центра производства боевых дроновРазвожаев оценил перспективы развития СевморзаводаВ Крыму собирают беспилотники и противотанковые заграждения – Аксенов

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россия

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севастополь, экономика, россия, минфин россии, новости крыма