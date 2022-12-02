https://crimea.ria.ru/20221202/kak-v-sevastopole-za-dva-goda-podderzhali-rublem-agrariev-1125636561.html

Как в Севастополе за два года поддержали рублем аграриев

Как в Севастополе за два года поддержали рублем аграриев - РИА Новости Крым, 02.12.2022

Как в Севастополе за два года поддержали рублем аграриев

В Севастополе в течение двух лет, в 2020 и 2021 годах, сельскохозяйственные предприятия получили сумму, которая сегодня необходима одним лишь виноградарям и... РИА Новости Крым, 02.12.2022

2022-12-02T07:28

2022-12-02T07:28

2022-12-02T07:28

севастополь

сельское хозяйство

экономика

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СЕВАСТОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе в течение двух лет, в 2020 и 2021 годах, сельскохозяйственные предприятия получили сумму, которая сегодня необходима одним лишь виноградарям и виноделам в год. Это следует из доклада директора департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Севастополя Наталии Скорюковой в Законодательном собрании, ее цитирует пресс-служба правительства.Скорюкова отметила, что финансовая господдержка оказывается в виде грантов и субсидий. Причем последние предоставляются по итогам года, то есть исходя из фактических расходов сельхозпроизводителей, в то время как гранты – в соответствии с бизнес-проектами, то есть планами на предстоящий год. Их предоставляют и начинающим фермерам – на создание и развитие крестьянско-фермерских хозяйств и с/х потребительского кооператива.Она напомнила, что "сельхозпредприятия Севастополя специализируются на выращивании винограда, плодов семечковых и косточковых культур, овощей открытого и закрытого грунта, ягод, а также на переработке винограда на виноматериал".Известно, что более 2/3 всех предприятий приходится именно на виноградарство и виноделие.При этом в мае текущего года замдиректора департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Севастополя Юлия Курбатова заявила, что для нормальной работы виноградарям и виноделам Севастополя необходимо втрое больше того, что предусмотрено в качестве господдержки. В 2022 году на поддержку отрасли заложили 245 млн рублей (из них 233 млн – федеральные средства), тогда как предприятиям требовалось более 700 миллионов, чтобы выжить в условиях санкций и развиваться. Тем не менее, по словам Скорюковой, господдержка помогла развитию виноделия в регионе.По словам Скорюковой, поддержку также получают предприятия хлебопекарной промышленности и рыбохозяйственного комплекса (выдаются субсидии на ремонт судов, приобретение морозильного оборудования, орудий лова, выращивание аквакультуры).Подтверждением устойчивости агропромышленного комплекса, по мнению главы депсельхоза Севастополя, является также сохранение численности работников в сельском хозяйстве, рыболовстве, производстве продуктов и напитков.Ранее в департаменте рассказали, какие продукты из новых регионов России представят на местных ярмарка в ноябре и декабре.

https://crimea.ria.ru/20221124/kak-v-sevastopole-reshat-problemu-nekhvatki-pitomnikov-dlya-vinodeliya-1125531450.html

севастополь

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севастополь, сельское хозяйство, экономика