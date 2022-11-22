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Какие продукты из новых регионов представят на ярмарке в Севастополе - РИА Новости Крым, 22.11.2022
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Какие продукты из новых регионов представят на ярмарке в Севастополе
Какие продукты из новых регионов представят на ярмарке в Севастополе - РИА Новости Крым, 22.11.2022
Какие продукты из новых регионов представят на ярмарке в Севастополе
На большой сельскохозяйственной ярмарке по итогам сбора урожая в Севастополе представят мясную и колбасную продукцию из Херсонской и Запорожской (Мелитополь)... РИА Новости Крым, 22.11.2022
2022-11-22T19:53
2022-11-22T19:53
севастополь
сельское хозяйство
новые регионы россии
общество
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СЕВАСТОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым, Анна Петрова. На большой сельскохозяйственной ярмарке по итогам сбора урожая в Севастополе представят мясную и колбасную продукцию из Херсонской и Запорожской (Мелитополь) областей. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе департамента сельского хозяйства и потребительского рынка города."Мелитополь и Херсонская область будут представлять овощи, мясную и колбасную продукцию. Картофель – из Херсонской области", – рассказали в департаменте.Ярмарка развернется в районе парковки рынка "Южный" и будет работать с 25 до 27 ноября с 8.00 до 16.00.Также известно, что 29 ноября откроется новая универсальная ярмарка в селе Орлином, где купить продукты к праздникам можно будет вплоть до 31 декабря.В мае губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил проводить большие продовольственные ярмарки с с сезонными товарами по сниженным ценам регулярно – раз в месяц. С их помощью местное правительство решило бороться с повышением цен, помочь предпринимателям и насытить продуктовый рынок региона.Ранее замдиректора департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Севастополя Юлия Курбатова рассказала, как изменился рынок города с приходом херсонской сельхозпродукции.
https://crimea.ria.ru/20221122/v-krymu-nachali-prodavat-mestnyy-ris-vpervye-za-vosem-let-1125486209.html
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севастополь, сельское хозяйство, новые регионы россии, общество
Какие продукты из новых регионов представят на ярмарке в Севастополе

В Севастополь на ярмарку привезут мясо и овощи из Херсонской и Запорожской областей

19:53 22.11.2022
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкСельскохозяйственная ярмарка в Симферополе
Сельскохозяйственная ярмарка в Симферополе - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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СЕВАСТОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым, Анна Петрова. На большой сельскохозяйственной ярмарке по итогам сбора урожая в Севастополе представят мясную и колбасную продукцию из Херсонской и Запорожской (Мелитополь) областей. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе департамента сельского хозяйства и потребительского рынка города.
"Мелитополь и Херсонская область будут представлять овощи, мясную и колбасную продукцию. Картофель – из Херсонской области", – рассказали в департаменте.

Наряду с местными фермерами и приглашенными производителями из новых регионов свою продукцию представит Крым и Кубань. Помимо традиционных овощей и мяса, севастопольцам по сниженным ценам обещают молочную и кондитерскую продукцию, рыбу, а также орехи и фрукты, уточнили в ведомстве.

Ярмарка развернется в районе парковки рынка "Южный" и будет работать с 25 до 27 ноября с 8.00 до 16.00.
Также известно, что 29 ноября откроется новая универсальная ярмарка в селе Орлином, где купить продукты к праздникам можно будет вплоть до 31 декабря.
В мае губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил проводить большие продовольственные ярмарки с с сезонными товарами по сниженным ценам регулярно – раз в месяц. С их помощью местное правительство решило бороться с повышением цен, помочь предпринимателям и насытить продуктовый рынок региона.
Ранее замдиректора департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Севастополя Юлия Курбатова рассказала, как изменился рынок города с приходом херсонской сельхозпродукции.
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