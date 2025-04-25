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"Все началось с Крыма": почему Европа боится признания полуострова
"Все началось с Крыма": почему Европа боится признания полуострова - РИА Новости Крым, 25.04.2025
"Все началось с Крыма": почему Европа боится признания полуострова
Крым является слишком важным стратегическим пространством и имеет символическое значение, что не позволяет европейским станам НАТО признать его российскую... РИА Новости Крым, 25.04.2025
2025-04-25T12:15
2025-04-25T12:15
2025-04-25T12:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. Крым является слишком важным стратегическим пространством и имеет символическое значение, что не позволяет европейским станам НАТО признать его российскую принадлежность. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил профессор кафедры политических наук и международных отношений КФУ им. В. И. Вернадского Александр Ирхин.Если США, для которых европейский континент не лежит в сфере первостепенных национальных интересов, видят в признании Крыма возможность для выгодной сделки, то для европейских стран НАТО такой компромисс вовсе не приемлем, убежден Ирхин."Здесь будущий вызов будет связан с франко-британско-германской позицией в отношении сдерживания России в Восточной Европе по линии Балтийского и Черного морей. Одновременно они будут пытаться проникнуть через Черное море в Центральную Азию – по этой дуге будут разворачиваться основные события. И Крым здесь становится существенным пространством, сдерживающим экспансию вглубь Евразии. А это ресурсы, это редкоземельные металлы, медь, энергетика - те экономические и сырьевые ресурсы, которые нужны для нового цифрового мира", - убежден профессор.Кроме того, Крым - ключевое пространство с точки зрения контроля в Северном Причерноморье и несомненный символ во всей украинской повестке.Он напоминает, что Германия в последние две недели активно лоббирует закон, позволяющий отойти от немецкой финансовой дисциплины в отношении бизнеса, который занимается военными разработками. Таким образом, впервые с 1945 года Германия возвращается к ремилитаризации.Чиновники Евросоюза ранее донесли до администрации американского президента Дональда Трампа послание, что ЕС не сможет признать Крым российским. Признание Крыма является для Европы "красной линией", как и отказ Украины от стремления в НАТО. В этой связи европейские лидеры не одобрят давление на Киев по этим вопросам и продолжат твердо придерживаться этой позиции.Однако политические эксперты уверены, что Вашингтон все же признает российскую принадлежность Крыма, но в обмен на определенные уступки Москвы. При этом от мнения Европы в данном случае ничего зависеть не будет.16 марта 2014 года в Крыму состоялся референдум о статусе автономии, более 90% пришедших на участки высказались за вхождение республики в состав России.18 марта 2014 года президент РФ Владимир Путин подписал Договор о принятии Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вашингтон в гневе из-за отказа Киева признать потерю территорийРухнувшие надежды: что значат слова Вэнса и срыв переговоров в ЛондонеЗеленского могут вынудить отказаться от территорий - Кличко
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крым, новости крыма, европа, александр ирхин, внешняя политика
"Все началось с Крыма": почему Европа боится признания полуострова
Европа боится признания Крыма из-за его важного стратегического значения - политолог
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым.
Крым является слишком важным стратегическим пространством и имеет символическое значение, что не позволяет европейским станам НАТО признать его российскую принадлежность. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
выразил профессор кафедры политических наук и международных отношений КФУ им. В. И. Вернадского Александр Ирхин.
"За последние два дня Крым снова стал в мировой повестке темой №1. Вполне объяснимо. Запад не намерен просто так признавать Крым российским. Даже США пытаются выйти на какую-то сделку по Крыму в рамках более широкого компромисса. Они пытаются это завязать на масштабные переговорные позиции – на иранскую, китайскую тему", - констатирует политолог.
Если США, для которых европейский континент не лежит в сфере первостепенных национальных интересов, видят в признании Крыма возможность для выгодной сделки, то для европейских стран НАТО такой компромисс вовсе не приемлем, убежден Ирхин.
"Здесь будущий вызов будет связан с франко-британско-германской позицией в отношении сдерживания России в Восточной Европе по линии Балтийского и Черного морей. Одновременно они будут пытаться проникнуть через Черное море в Центральную Азию – по этой дуге будут разворачиваться основные события. И Крым здесь становится существенным пространством, сдерживающим экспансию вглубь Евразии. А это ресурсы, это редкоземельные металлы, медь, энергетика - те экономические и сырьевые ресурсы, которые нужны для нового цифрового мира", - убежден профессор.
Кроме того, Крым - ключевое пространство с точки зрения контроля в Северном Причерноморье и несомненный символ во всей украинской повестке.
"Все началось с Крыма. И началось не просто так. Это последствия того, что военно-морская база здесь существует. А это влияние России в мировом океане через Восточное Средиземноморье. Решение более масштабных задач в этом мировом океане. Это очень раздражает британцев. Вообще с Крымом очень многое связано у британских элит", - напоминает эксперт.
Он напоминает, что Германия в последние две недели активно лоббирует закон, позволяющий отойти от немецкой финансовой дисциплины в отношении бизнеса, который занимается военными разработками. Таким образом, впервые с 1945 года Германия возвращается к ремилитаризации.
"Это новая эпоха. И они сейчас запускают туда деньги, они очень быстро произведут столько, сколько нужно снарядов и включатся в эту франко-британскую игру на европейском континенте", - считает политолог.
Чиновники Евросоюза
ранее донесли до администрации американского президента Дональда Трампа послание, что ЕС не сможет признать Крым российским. Признание Крыма является для Европы "красной линией", как и отказ Украины от стремления в НАТО. В этой связи европейские лидеры не одобрят давление на Киев по этим вопросам и продолжат твердо придерживаться этой позиции.
Однако политические эксперты уверены, что Вашингтон все же признает российскую принадлежность Крыма
, но в обмен на определенные уступки Москвы. При этом от мнения Европы в данном случае ничего зависеть не будет.
16 марта 2014 года в Крыму состоялся референдум о статусе автономии, более 90% пришедших на участки высказались за вхождение республики в состав России.18 марта 2014 года президент РФ Владимир Путин подписал Договор о принятии Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации.
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