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В Севастополе начата работа по созданию центра производства боевых дронов - РИА Новости Крым, 15.11.2022
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В Севастополе начата работа по созданию центра производства боевых дронов
В Севастополе начата работа по созданию центра производства боевых дронов - РИА Новости Крым, 15.11.2022
В Севастополе начата работа по созданию центра производства боевых дронов
Власти Севастополя и специализированные компании начали работу по созданию центра производства боевых дронов. Об этом сообщил губернатор города Михаил... РИА Новости Крым, 15.11.2022
2022-11-15T11:32
2022-11-15T11:32
севастополь
михаил развожаев
специальная военная операция рф на украине
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СЕВАСТОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Власти Севастополя и специализированные компании начали работу по созданию центра производства боевых дронов. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.По словам Развожаева, первое "совещание по организации производства беспилотных морских надводных и подводных аппаратов на территории Севастополя" состоялось на минувших выходных.Он добавил, что у специалистов области "есть интересные и актуальные наработки, которые можно быстро довести до ума".В работу вовлечены специалисты Севморзавода, Севастопольского госуниверситета, Межрегионального научно-образовательного центра "МореАгроБиоТех", АО "ОСК – Технологии" и другие эксперты компаний, имеющих необходимые компетенции, уточнил губернатор.На минувшей неделе в эфире местного телеканала Развожаев заявил, что центр производства дронов в Севастополе даст "результат в достаточно короткие сроки", отметив, что местные специалисты, возможно, смогут "предложить какие-то более интересные варианты" боевых дронов, нежели те, что уже известны. Он подчеркнул, что в этом направлении имеются определенные наработки, однако они проводились преимущественно в "экспериментальном и гражданском ключе".В начале ноября губернатор Севастополя попросил президента России Владимира Путина поддержать идею создания такой специализированной производственной площадки в Севастополе, заявив, что Севастополь с его "традиционно сильной базой приборостроения" справится с этой задачей, к тому же "в условиях проведения специальной военной операции это было бы уместно".
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РИА Новости Крым
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96
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севастополь, михаил развожаев, специальная военная операция рф на украине
В Севастополе начата работа по созданию центра производства боевых дронов

Центр производства боевых дронов в Севастополе: губернатор анонсировал начало работы

11:32 15.11.2022
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкСпецназ РФ применяет беспилотники ZALA в ходе спецоперации
Спецназ РФ применяет беспилотники ZALA в ходе спецоперации - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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СЕВАСТОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Власти Севастополя и специализированные компании начали работу по созданию центра производства боевых дронов. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
По словам Развожаева, первое "совещание по организации производства беспилотных морских надводных и подводных аппаратов на территории Севастополя" состоялось на минувших выходных.
"Подробности по понятным причинам рассказывать сейчас не могу. Но считаю важным информировать вас, что работа по этому важному для нас и всей страны направлению началась", – написал Развожаев в своем Telegram-канале.
Он добавил, что у специалистов области "есть интересные и актуальные наработки, которые можно быстро довести до ума".
В работу вовлечены специалисты Севморзавода, Севастопольского госуниверситета, Межрегионального научно-образовательного центра "МореАгроБиоТех", АО "ОСК – Технологии" и другие эксперты компаний, имеющих необходимые компетенции, уточнил губернатор.
На минувшей неделе в эфире местного телеканала Развожаев заявил, что центр производства дронов в Севастополе даст "результат в достаточно короткие сроки", отметив, что местные специалисты, возможно, смогут "предложить какие-то более интересные варианты" боевых дронов, нежели те, что уже известны. Он подчеркнул, что в этом направлении имеются определенные наработки, однако они проводились преимущественно в "экспериментальном и гражданском ключе".
В начале ноября губернатор Севастополя попросил президента России Владимира Путина поддержать идею создания такой специализированной производственной площадки в Севастополе, заявив, что Севастополь с его "традиционно сильной базой приборостроения" справится с этой задачей, к тому же "в условиях проведения специальной военной операции это было бы уместно".
 
СевастопольМихаил РазвожаевСпециальная военная операция РФ на Украине
 
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