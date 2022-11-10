https://crimea.ria.ru/20221110/tsentr-dronov-v-sevastopole-dast-rezultat-v-korotkie-sroki--gubernator-1125315927.html
Центр дронов в Севастополе даст результат в короткие сроки – губернатор
Центр дронов в Севастополе даст результат в короткие сроки – губернатор - РИА Новости Крым, 10.11.2022
Центр дронов в Севастополе даст результат в короткие сроки – губернатор
Создание центра производства беспилотников в Севастополе и первые результат его работы не заставят себя долго ждать, так как этого требует "сегодняшнее время". РИА Новости Крым, 10.11.2022
2022-11-10T20:16
2022-11-10T20:16
2022-11-10T20:16
севастополь
михаил развожаев
армия и флот
всу (вооруженные силы украины)
специальная военная операция рф на украине
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СЕВАСТОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Создание центра производства беспилотников в Севастополе и первые результат его работы не заставят себя долго ждать, так как этого требует "сегодняшнее время".Об этом выступая эфире местного правительственного телеканала заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Напомним, 2 ноября в ходе доклада президенту РФ Владимиру Путину в Москве Развожаев попросил его поддержать создание в Севастополе центра производства подводных и надводных беспилотников.Развожаев отметил, что президент поддержал идею, и у него самого нет сомнений в том, что проект будет реализован в кратчайшие сроки.Вспоминая атаку дронов ВСУ на Севастополь, совершенную 29 октября, губернатор отметил, что все использованные противником технологии специалистам "понятны в теории", осталось привлечь экспертов и "сделать это на практике" с акцентом на потребности оборонной промышленности."Этим направлением если мы и занимались, то все было в каком-то экспериментальном и гражданском ключе. Совершенно точно, что сегодня новые виды ведения войны появляются, новые тактики и стратегии, которые использует наш противник, и мы здесь точно не должны отставать <...> И здесь, я уверен, что у нас интеллектуального ресурса точно хватит, если соединить промышленные и технические возможности, которые есть на Севморзаводе и интеллектуальную инженерную мысль", – заверил он.Собранные по первому же проекту беспилотники будут апробированы и предложены для использования Вооруженным Силам и флоту, добавил Развожаев. По его словам, это может быть как аналог того, что уже известно в научном мире, так и более совершенная альтернатива."Может быть, мы сможем предложить какие-то более интересные варианты", – заметил Развожаев.Ранее военный эксперт Вадим Козюлин оценил перспективы появления в Севастополе центра по созданию дронов.
https://crimea.ria.ru/20221030/bespilotnyy-terror-sevastopolya-ekspert-otsenil-ugrozy-1125163337.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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севастополь, михаил развожаев, армия и флот, всу (вооруженные силы украины), специальная военная операция рф на украине
Центр дронов в Севастополе даст результат в короткие сроки – губернатор
Развожаев: результат работы центра дронов в Севастополе будет в короткие сроки
СЕВАСТОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Создание центра производства беспилотников в Севастополе и первые результат его работы не заставят себя долго ждать, так как этого требует "сегодняшнее время".
Об этом выступая эфире местного правительственного телеканала заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Напомним, 2 ноября в ходе доклада президенту РФ Владимиру Путину в Москве Развожаев попросил его поддержать создание в Севастополе центра производства подводных и надводных беспилотников
.
Развожаев отметил, что президент поддержал идею, и у него самого нет сомнений в том, что проект будет реализован в кратчайшие сроки.
"Уверен, что мы здесь сможем получить результат в достаточно короткие сроки. Потому что то, что можно делать в обычное время долго <...> в сегодняшнее время нужно делать гораздо быстрее", – сказала Развожаев.
Вспоминая атаку дронов ВСУ на Севастополь
, совершенную 29 октября, губернатор отметил, что все использованные противником технологии специалистам "понятны в теории", осталось привлечь экспертов и "сделать это на практике" с акцентом на потребности оборонной промышленности.
"Этим направлением если мы и занимались, то все было в каком-то экспериментальном и гражданском ключе. Совершенно точно, что сегодня новые виды ведения войны появляются, новые тактики и стратегии, которые использует наш противник, и мы здесь точно не должны отставать <...> И здесь, я уверен, что у нас интеллектуального ресурса точно хватит, если соединить промышленные и технические возможности, которые есть на Севморзаводе и интеллектуальную инженерную мысль", – заверил он.
Собранные по первому же проекту беспилотники будут апробированы и предложены для использования Вооруженным Силам и флоту, добавил Развожаев. По его словам, это может быть как аналог того, что уже известно в научном мире, так и более совершенная альтернатива.
"Может быть, мы сможем предложить какие-то более интересные варианты", – заметил Развожаев.
Ранее военный эксперт Вадим Козюлин оценил перспективы
появления в Севастополе центра по созданию дронов.