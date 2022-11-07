https://crimea.ria.ru/20221107/sevastopol-mozhet-stat-ploschadkoy-dlya-sozdaniya-tsentra-dronov--ekspert-1125263592.html

Севастополь может стать площадкой для создания Центра дронов – эксперт

Севастополь может стать площадкой для создания Центра дронов – эксперт - РИА Новости Крым, 07.11.2022

Севастополь может стать площадкой для создания Центра дронов – эксперт

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев анонсировал подготовку предложений по производству морских дронов с финансированием из госбюджета, сообщил он в ходе... РИА Новости Крым, 07.11.2022

2022-11-07T19:54

2022-11-07T19:54

2022-11-07T19:54

севастополь

безопасность республики крым и севастополя

михаил развожаев

мнения

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СЕВАСТОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым, Елена Гаврина. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев анонсировал подготовку предложений по производству морских дронов с финансированием из госбюджета, сообщил он в ходе аппаратного совещания в понедельник.Ранее Развожаев в своем докладе попросил поддержки у президента РФ Владимира Путина в создании в городе центра подводных и надводных дронов. Российский лидер одобрил идею и обещал поручить профильным министерствам и ведомствам ее проработать."В нынешней обстановке важна организация производства морских дронов – подводных и надводных. Получена поддержка в рамках оборонзаказа", — сказал губернатор.По словам Развожаева, на этой неделе запланировано правительственное совещание с привлечением местных и московских специалистов, которые занимаются морскими аппаратами. И добавил, что уже получено положительное резюме по теме от Агентства стратегических инициатив."Зеленский объявил, что планирует создать армию дронов, соответственно, нам нужно создать армию дронов быстрее. Для этого нужно приложить все усилия", — подытожил Развожаев.Военный эксперт Вадим Козюлин в комментарии РИА Новости Крым заявил, что сегодня этот вопрос подхватили многие предприятия, как государственные, так и частные."Я знаю, что в Крыму есть корпорация, которая владеет множеством технологий по созданию дронов. Севастополь, в первую очередь, известен своими морскими разработками в отличие от воздушных, оптики и радиэлектроники. С учетом последней массированной атаки дронами города, это очень перспективная идея", – считает Вадим Козюлин.Эксперт уверен, что это вполне решаемая задача для российской стороны. Но специалистам предстоит грамотно рассчитать экономический и логистический эффекты."Крым и Севастополь больше остальных нуждаются в беспилотниках, так как расположены в прифронтовой зоне. И, конечно, целесообразнее, чтобы это были отечественные разработки с замкнутым циклом производства. Да и в целом для поддержки оборонзаказа в условиях проведения СВО. Прежде всего, это в политических интересах прибрежных регионов для их дальнейшего развития и территориальной целостности", – заключил Козюлин.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, Украина делает ставку на "войну дронов" накануне зимы и анонсирует собственные разработки. Одна из ключевых целей – парализовать Черноморский флот, оснащенный крылатыми ракетами "Калибр".29 октября Севастополь подвергся самой массированной с начала спецоперации атаке беспилотников в акватории. Все угрозы были вовремя обнаружены и уничтожены. По данным Минобороны РФ, атаковавшие Севастополь БПЛА были запущены с побережья Одессы в морской акватории зоны безопасности "зернового коридора".

https://crimea.ria.ru/20221102/v-sevastopole-mozhet-poyavitsya-tsentr-sozdaniya-dronov-1125217588.html

https://crimea.ria.ru/20220910/v-sevastopole-sozdali-bespilotnik-novogo-pokoleniya-1124463848.html

https://crimea.ria.ru/20221030/bespilotnyy-terror-sevastopolya-ekspert-otsenil-ugrozy-1125163337.html

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, безопасность республики крым и севастополя, михаил развожаев, мнения