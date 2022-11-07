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Севастополь может стать площадкой для создания Центра дронов – эксперт
Севастополь может стать площадкой для создания Центра дронов – эксперт - РИА Новости Крым, 07.11.2022
Севастополь может стать площадкой для создания Центра дронов – эксперт
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев анонсировал подготовку предложений по производству морских дронов с финансированием из госбюджета, сообщил он в ходе... РИА Новости Крым, 07.11.2022
2022-11-07T19:54
2022-11-07T19:54
2022-11-07T19:54
севастополь
безопасность республики крым и севастополя
михаил развожаев
мнения
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СЕВАСТОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым, Елена Гаврина. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев анонсировал подготовку предложений по производству морских дронов с финансированием из госбюджета, сообщил он в ходе аппаратного совещания в понедельник.Ранее Развожаев в своем докладе попросил поддержки у президента РФ Владимира Путина в создании в городе центра подводных и надводных дронов. Российский лидер одобрил идею и обещал поручить профильным министерствам и ведомствам ее проработать."В нынешней обстановке важна организация производства морских дронов – подводных и надводных. Получена поддержка в рамках оборонзаказа", — сказал губернатор.По словам Развожаева, на этой неделе запланировано правительственное совещание с привлечением местных и московских специалистов, которые занимаются морскими аппаратами. И добавил, что уже получено положительное резюме по теме от Агентства стратегических инициатив."Зеленский объявил, что планирует создать армию дронов, соответственно, нам нужно создать армию дронов быстрее. Для этого нужно приложить все усилия", — подытожил Развожаев.Военный эксперт Вадим Козюлин в комментарии РИА Новости Крым заявил, что сегодня этот вопрос подхватили многие предприятия, как государственные, так и частные."Я знаю, что в Крыму есть корпорация, которая владеет множеством технологий по созданию дронов. Севастополь, в первую очередь, известен своими морскими разработками в отличие от воздушных, оптики и радиэлектроники. С учетом последней массированной атаки дронами города, это очень перспективная идея", – считает Вадим Козюлин.Эксперт уверен, что это вполне решаемая задача для российской стороны. Но специалистам предстоит грамотно рассчитать экономический и логистический эффекты."Крым и Севастополь больше остальных нуждаются в беспилотниках, так как расположены в прифронтовой зоне. И, конечно, целесообразнее, чтобы это были отечественные разработки с замкнутым циклом производства. Да и в целом для поддержки оборонзаказа в условиях проведения СВО. Прежде всего, это в политических интересах прибрежных регионов для их дальнейшего развития и территориальной целостности", – заключил Козюлин.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, Украина делает ставку на "войну дронов" накануне зимы и анонсирует собственные разработки. Одна из ключевых целей – парализовать Черноморский флот, оснащенный крылатыми ракетами "Калибр".29 октября Севастополь подвергся самой массированной с начала спецоперации атаке беспилотников в акватории. Все угрозы были вовремя обнаружены и уничтожены. По данным Минобороны РФ, атаковавшие Севастополь БПЛА были запущены с побережья Одессы в морской акватории зоны безопасности "зернового коридора".
https://crimea.ria.ru/20221102/v-sevastopole-mozhet-poyavitsya-tsentr-sozdaniya-dronov-1125217588.html
https://crimea.ria.ru/20220910/v-sevastopole-sozdali-bespilotnik-novogo-pokoleniya-1124463848.html
https://crimea.ria.ru/20221030/bespilotnyy-terror-sevastopolya-ekspert-otsenil-ugrozy-1125163337.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, безопасность республики крым и севастополя, михаил развожаев, мнения
Севастополь может стать площадкой для создания Центра дронов – эксперт
Эксперт оценил перспективу создания в Севастополе Центра по производству дронов
СЕВАСТОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым, Елена Гаврина. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев анонсировал подготовку предложений по производству морских дронов с финансированием из госбюджета, сообщил он в ходе аппаратного совещания в понедельник.
Ранее Развожаев в своем докладе попросил поддержки
у президента РФ Владимира Путина в создании в городе центра подводных и надводных дронов. Российский лидер одобрил идею и обещал поручить профильным министерствам и ведомствам ее проработать.
"В нынешней обстановке важна организация производства морских дронов – подводных и надводных. Получена поддержка в рамках оборонзаказа", — сказал губернатор.
По словам Развожаева, на этой неделе запланировано правительственное совещание с привлечением местных и московских специалистов, которые занимаются морскими аппаратами. И добавил, что уже получено положительное резюме по теме от Агентства стратегических инициатив.
"Зеленский объявил, что планирует создать армию дронов, соответственно, нам нужно создать армию дронов быстрее. Для этого нужно приложить все усилия", — подытожил Развожаев.
Военный эксперт Вадим Козюлин в комментарии РИА Новости Крым
заявил, что сегодня этот вопрос подхватили многие предприятия, как государственные, так и частные.
"Я знаю, что в Крыму есть корпорация, которая владеет множеством технологий по созданию дронов. Севастополь, в первую очередь, известен своими морскими разработками в отличие от воздушных, оптики и радиэлектроники. С учетом последней массированной атаки дронами города, это очень перспективная идея", – считает Вадим Козюлин.
Эксперт уверен, что это вполне решаемая задача для российской стороны. Но специалистам предстоит грамотно рассчитать экономический и логистический эффекты.
"Крым и Севастополь больше остальных нуждаются в беспилотниках, так как расположены в прифронтовой зоне. И, конечно, целесообразнее, чтобы это были отечественные разработки с замкнутым циклом производства. Да и в целом для поддержки оборонзаказа в условиях проведения СВО. Прежде всего, это в политических интересах прибрежных регионов для их дальнейшего развития и территориальной целостности", – заключил Козюлин.
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, Украина делает ставку
на "войну дронов" накануне зимы и анонсирует собственные разработки. Одна из ключевых целей – парализовать Черноморский флот, оснащенный крылатыми ракетами "Калибр".
29 октября Севастополь подвергся самой массированной
с начала спецоперации атаке беспилотников в акватории. Все угрозы были вовремя обнаружены и уничтожены. По данным Минобороны РФ, атаковавшие Севастополь БПЛА были запущены
с побережья Одессы в морской акватории зоны безопасности "зернового коридора".