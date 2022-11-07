Рейтинг@Mail.ru
Севастополь может стать площадкой для создания Центра дронов – эксперт - РИА Новости Крым, 07.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221107/sevastopol-mozhet-stat-ploschadkoy-dlya-sozdaniya-tsentra-dronov--ekspert-1125263592.html
Севастополь может стать площадкой для создания Центра дронов – эксперт
Севастополь может стать площадкой для создания Центра дронов – эксперт - РИА Новости Крым, 07.11.2022
Севастополь может стать площадкой для создания Центра дронов – эксперт
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев анонсировал подготовку предложений по производству морских дронов с финансированием из госбюджета, сообщил он в ходе... РИА Новости Крым, 07.11.2022
2022-11-07T19:54
2022-11-07T19:54
севастополь
безопасность республики крым и севастополя
михаил развожаев
мнения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111763/11/1117631187_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1fec7e8f7dd2fecdfd708423df94b5f3.jpg
СЕВАСТОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым, Елена Гаврина. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев анонсировал подготовку предложений по производству морских дронов с финансированием из госбюджета, сообщил он в ходе аппаратного совещания в понедельник.Ранее Развожаев в своем докладе попросил поддержки у президента РФ Владимира Путина в создании в городе центра подводных и надводных дронов. Российский лидер одобрил идею и обещал поручить профильным министерствам и ведомствам ее проработать."В нынешней обстановке важна организация производства морских дронов – подводных и надводных. Получена поддержка в рамках оборонзаказа", — сказал губернатор.По словам Развожаева, на этой неделе запланировано правительственное совещание с привлечением местных и московских специалистов, которые занимаются морскими аппаратами. И добавил, что уже получено положительное резюме по теме от Агентства стратегических инициатив."Зеленский объявил, что планирует создать армию дронов, соответственно, нам нужно создать армию дронов быстрее. Для этого нужно приложить все усилия", — подытожил Развожаев.Военный эксперт Вадим Козюлин в комментарии РИА Новости Крым заявил, что сегодня этот вопрос подхватили многие предприятия, как государственные, так и частные."Я знаю, что в Крыму есть корпорация, которая владеет множеством технологий по созданию дронов. Севастополь, в первую очередь, известен своими морскими разработками в отличие от воздушных, оптики и радиэлектроники. С учетом последней массированной атаки дронами города, это очень перспективная идея", – считает Вадим Козюлин.Эксперт уверен, что это вполне решаемая задача для российской стороны. Но специалистам предстоит грамотно рассчитать экономический и логистический эффекты."Крым и Севастополь больше остальных нуждаются в беспилотниках, так как расположены в прифронтовой зоне. И, конечно, целесообразнее, чтобы это были отечественные разработки с замкнутым циклом производства. Да и в целом для поддержки оборонзаказа в условиях проведения СВО. Прежде всего, это в политических интересах прибрежных регионов для их дальнейшего развития и территориальной целостности", – заключил Козюлин.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, Украина делает ставку на "войну дронов" накануне зимы и анонсирует собственные разработки. Одна из ключевых целей – парализовать Черноморский флот, оснащенный крылатыми ракетами "Калибр".29 октября Севастополь подвергся самой массированной с начала спецоперации атаке беспилотников в акватории. Все угрозы были вовремя обнаружены и уничтожены. По данным Минобороны РФ, атаковавшие Севастополь БПЛА были запущены с побережья Одессы в морской акватории зоны безопасности "зернового коридора".
https://crimea.ria.ru/20221102/v-sevastopole-mozhet-poyavitsya-tsentr-sozdaniya-dronov-1125217588.html
https://crimea.ria.ru/20220910/v-sevastopole-sozdali-bespilotnik-novogo-pokoleniya-1124463848.html
https://crimea.ria.ru/20221030/bespilotnyy-terror-sevastopolya-ekspert-otsenil-ugrozy-1125163337.html
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111763/11/1117631187_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2d3a0b7b0135e2326eb8d3943a153912.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, безопасность республики крым и севастополя, михаил развожаев, мнения
Севастополь может стать площадкой для создания Центра дронов – эксперт

Эксперт оценил перспективу создания в Севастополе Центра по производству дронов

19:54 07.11.2022
 
Вид на Севастополь
Вид на Севастополь
Читать в
СЕВАСТОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым, Елена Гаврина. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев анонсировал подготовку предложений по производству морских дронов с финансированием из госбюджета, сообщил он в ходе аппаратного совещания в понедельник.
Ранее Развожаев в своем докладе попросил поддержки у президента РФ Владимира Путина в создании в городе центра подводных и надводных дронов. Российский лидер одобрил идею и обещал поручить профильным министерствам и ведомствам ее проработать.
"В нынешней обстановке важна организация производства морских дронов – подводных и надводных. Получена поддержка в рамках оборонзаказа", — сказал губернатор.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
2 ноября, 19:17
В Севастополе может появиться центр создания дронов
По словам Развожаева, на этой неделе запланировано правительственное совещание с привлечением местных и московских специалистов, которые занимаются морскими аппаратами. И добавил, что уже получено положительное резюме по теме от Агентства стратегических инициатив.
"Зеленский объявил, что планирует создать армию дронов, соответственно, нам нужно создать армию дронов быстрее. Для этого нужно приложить все усилия", — подытожил Развожаев.
Военный эксперт Вадим Козюлин в комментарии РИА Новости Крым заявил, что сегодня этот вопрос подхватили многие предприятия, как государственные, так и частные.
Беспилотник вертолетного типа, созданный в Севастополе
10 сентября, 12:56
В Севастополе создают беспилотник нового поколения
"Я знаю, что в Крыму есть корпорация, которая владеет множеством технологий по созданию дронов. Севастополь, в первую очередь, известен своими морскими разработками в отличие от воздушных, оптики и радиэлектроники. С учетом последней массированной атаки дронами города, это очень перспективная идея", – считает Вадим Козюлин.
Эксперт уверен, что это вполне решаемая задача для российской стороны. Но специалистам предстоит грамотно рассчитать экономический и логистический эффекты.
"Крым и Севастополь больше остальных нуждаются в беспилотниках, так как расположены в прифронтовой зоне. И, конечно, целесообразнее, чтобы это были отечественные разработки с замкнутым циклом производства. Да и в целом для поддержки оборонзаказа в условиях проведения СВО. Прежде всего, это в политических интересах прибрежных регионов для их дальнейшего развития и территориальной целостности", – заключил Козюлин.
Учения ВМФ России в Черном море - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
30 октября, 17:13
"Беспилотный террор" Севастополя: эксперт оценил угрозы
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, Украина делает ставку на "войну дронов" накануне зимы и анонсирует собственные разработки. Одна из ключевых целей – парализовать Черноморский флот, оснащенный крылатыми ракетами "Калибр".
29 октября Севастополь подвергся самой массированной с начала спецоперации атаке беспилотников в акватории. Все угрозы были вовремя обнаружены и уничтожены. По данным Минобороны РФ, атаковавшие Севастополь БПЛА были запущены с побережья Одессы в морской акватории зоны безопасности "зернового коридора".
 
СевастопольБезопасность Республики Крым и СевастополяМихаил РазвожаевМнения
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:06Почему крымчане стали брать больше кредитов на жилье — мнение эксперта
20:38Украинских беженцев в Польше заставят платить за жилье
20:13На Крымский мост направлен первый 300-тонный пролет для монтажа
19:54Севастополь может стать площадкой для создания Центра дронов – эксперт
19:37Генсек ООН предрек человечеству климатический ад
19:19Краснов подписал приказы о создании прокуратур в новых регионах России
19:01Трудовой договор можно расторгнуть при мобилизации владельца ИП – указ
18:46Крымчанам нужно до 1 декабря сверить данные полисов ОМС
18:36На Украине заявили о большом дефиците электроэнергии
18:23Алжир подал заявку на вступление в БРИКС
17:46Путин назвал число мобилизованных в зоне спецоперации
17:19В Киеве рассказали о судьбе национализированных украинских активов
17:09Дни российских вин пройдут в WINEPARK
17:06Крымчане годами живут в аварийном доме – Бастрыкин поручил разобраться
17:00Ушел из жизни основатель группы "Ласковый май" Сергей Кузнецов
16:20Кредитный портфель крымчан вырос на 20%
15:56Севастополец с топором напал на соседку-пенсионерку
15:29Дата 7 ноября по-прежнему важна - историк
15:17В Севастополе серийный убийца женщин осужден еще за одно преступление
15:11Какой будет предстоящая зима в России – прогноз метеоролога
Лента новостейМолния