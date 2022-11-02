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Украине не выиграть навязываемую России "войну дронов" – военный эксперт - РИА Новости Крым, 02.11.2022
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Украине не выиграть навязываемую России "войну дронов" – военный эксперт
Украине не выиграть навязываемую России "войну дронов" – военный эксперт - РИА Новости Крым, 02.11.2022
Украине не выиграть навязываемую России "войну дронов" – военный эксперт
В преддверии зимы, когда военные действия на земле затруднятся погодными условиями, Украина делает ставку на "войну дронов". Одна из ключевых целей –... РИА Новости Крым, 02.11.2022
2022-11-02T13:53
2022-11-02T14:38
украина
специальная военная операция рф на украине
мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым, Елена Гаврина. В преддверии зимы, когда военные действия на земле затруднятся погодными условиями, Украина делает ставку на "войну дронов". Одна из ключевых целей – парализовать Черноморский флот, оснащенный крылатыми ракетами "Калибр". С таким заявлением выступил заместитель премьер-министра Украины по вопросам цифровой трансформации Михаил Федоров.России есть чем ответить на возможные массовые атаки БПЛА, рассказал РИА Новости Крым военный эксперт Вадим Козюлин.На фоне заявлений Федорова о том, что Украина находится на пороге бума в производстве БПЛА, включая модель, специально предназначенную для сбивания беспилотников Shahed-136, закупленным, по словам США, у Ирана, свой анонс выдал и Укроборонпром."Украинские дроны-камикадзе презентуют и начнут передавать ВСУ уже до конца этого года. Первые испытания тяжелой машины с 75 кг боевого заряда уже были успешно проведены. Всего аппарат имеет более 200 кг взлетного веса", – сообщил украинский военный концерн.Украина напоминает, что известна также дальность дрона – до 1 тысячи км, а расстояние от Киева до Москвы по прямой - 756 км."Те, кто сейчас сможет масштабировать управление и производство ударных беспилотников на промышленном уровне, выиграют", — цитирует Bloomberg Михаила Федорова.Параллельно на Украине муссируется тема, что Россия ограничена в производстве дронов санкционным давлением и в частности, дефицитом кремниевых чипов.
https://crimea.ria.ru/20221020/kak-rossiyskie-drony-unichtozhayut-voennuyu-tekhniku-vsu---video-1124992173.html
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украина, специальная военная операция рф на украине, мнения
Украине не выиграть навязываемую России "войну дронов" – военный эксперт

Украина делает ставку на "войну дронов" накануне зимы и анонсирует собственные разработки

13:53 02.11.2022 (обновлено: 14:38 02.11.2022)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкБеспилотный разведывательный аппарат
Беспилотный разведывательный аппарат - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым, Елена Гаврина. В преддверии зимы, когда военные действия на земле затруднятся погодными условиями, Украина делает ставку на "войну дронов". Одна из ключевых целей – парализовать Черноморский флот, оснащенный крылатыми ракетами "Калибр". С таким заявлением выступил заместитель премьер-министра Украины по вопросам цифровой трансформации Михаил Федоров.
России есть чем ответить на возможные массовые атаки БПЛА, рассказал РИА Новости Крым военный эксперт Вадим Козюлин.
"Дроны действительно представляют серьезную опасность, их ни в коем случае нельзя сбрасывать со счетов. Производство, закупку БПЛА сегодня ведут даже самые отсталые страны из-за относительной дешевизны. При этом надежный беспилотник с повышенной эффективностью до сих пор не создан", – уверен эксперт.
На фоне заявлений Федорова о том, что Украина находится на пороге бума в производстве БПЛА, включая модель, специально предназначенную для сбивания беспилотников Shahed-136, закупленным, по словам США, у Ирана, свой анонс выдал и Укроборонпром.
"Украинские дроны-камикадзе презентуют и начнут передавать ВСУ уже до конца этого года. Первые испытания тяжелой машины с 75 кг боевого заряда уже были успешно проведены. Всего аппарат имеет более 200 кг взлетного веса", – сообщил украинский военный концерн.
Украина напоминает, что известна также дальность дрона – до 1 тысячи км, а расстояние от Киева до Москвы по прямой - 756 км.
"Те, кто сейчас сможет масштабировать управление и производство ударных беспилотников на промышленном уровне, выиграют", — цитирует Bloomberg Михаила Федорова.
Параллельно на Украине муссируется тема, что Россия ограничена в производстве дронов санкционным давлением и в частности, дефицитом кремниевых чипов.
"Россия осознает исходящую от БПЛА угрозу и создает новые разработки систем ПВО, радиолокационной защиты, перехвата радиосигналов и глушения. Что касается комплектующих для БПЛА, то и об этом мы позаботились. Успешные разработки беспилотников у фирмы "Кронштадт" и концерна "Калашников". Концерн "Алмаз-Антей" отличился полным производственным циклом дронов", – подытожил Вадим Козюлин и напомнил, что Украина испытывает необоснованный оптимизм.
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