https://crimea.ria.ru/20221102/ukraine-ne-vyigrat-navyazyvaemuyu-rossii-voynu-dronov--voennyy-ekspert-1125208611.html

Украине не выиграть навязываемую России "войну дронов" – военный эксперт

Украине не выиграть навязываемую России "войну дронов" – военный эксперт - РИА Новости Крым, 02.11.2022

Украине не выиграть навязываемую России "войну дронов" – военный эксперт

В преддверии зимы, когда военные действия на земле затруднятся погодными условиями, Украина делает ставку на "войну дронов". Одна из ключевых целей –... РИА Новости Крым, 02.11.2022

2022-11-02T13:53

2022-11-02T13:53

2022-11-02T14:38

украина

специальная военная операция рф на украине

мнения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым, Елена Гаврина. В преддверии зимы, когда военные действия на земле затруднятся погодными условиями, Украина делает ставку на "войну дронов". Одна из ключевых целей – парализовать Черноморский флот, оснащенный крылатыми ракетами "Калибр". С таким заявлением выступил заместитель премьер-министра Украины по вопросам цифровой трансформации Михаил Федоров.России есть чем ответить на возможные массовые атаки БПЛА, рассказал РИА Новости Крым военный эксперт Вадим Козюлин.На фоне заявлений Федорова о том, что Украина находится на пороге бума в производстве БПЛА, включая модель, специально предназначенную для сбивания беспилотников Shahed-136, закупленным, по словам США, у Ирана, свой анонс выдал и Укроборонпром."Украинские дроны-камикадзе презентуют и начнут передавать ВСУ уже до конца этого года. Первые испытания тяжелой машины с 75 кг боевого заряда уже были успешно проведены. Всего аппарат имеет более 200 кг взлетного веса", – сообщил украинский военный концерн.Украина напоминает, что известна также дальность дрона – до 1 тысячи км, а расстояние от Киева до Москвы по прямой - 756 км."Те, кто сейчас сможет масштабировать управление и производство ударных беспилотников на промышленном уровне, выиграют", — цитирует Bloomberg Михаила Федорова.Параллельно на Украине муссируется тема, что Россия ограничена в производстве дронов санкционным давлением и в частности, дефицитом кремниевых чипов.

https://crimea.ria.ru/20221020/kak-rossiyskie-drony-unichtozhayut-voennuyu-tekhniku-vsu---video-1124992173.html

украина

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, специальная военная операция рф на украине, мнения