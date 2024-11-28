https://crimea.ria.ru/20241128/gruziya-priostanavlivaet-peregovory-o-vstuplenii-v-evrosoyuz-do-2028-goda-1142223301.html

Грузия приостанавливает переговоры о вступлении в Евросоюз до 2028 года

Грузия приостанавливает переговоры о вступлении в Евросоюз до 2028 года - РИА Новости Крым, 28.11.2024

Грузия приостанавливает переговоры о вступлении в Евросоюз до 2028 года

Правящая партия "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" объявила о том, что Тбилиси до 2028 года не будет поднимать вопрос об открытии переговоров по... РИА Новости Крым, 28.11.2024

2024-11-28T18:26

2024-11-28T18:26

2024-11-28T18:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Правящая партия "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" объявила о том, что Тбилиси до 2028 года не будет поднимать вопрос об открытии переговоров по вступлению в Евросоюз. Об этом сообщил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе.Кроме того, Грузия на тот же период отказываемся от всех бюджетных грантов со стороны Евросоюза, добавил Кобахидзе.Премьер подчеркнул, что попытка некоторых европейских политиков и бюрократов представить отношения Грузии и ЕС как одностороннего события категорически неприемлема для грузинского народа, так же неприемлемым является "весь каскад оскорблений, доносящейся со стороны этих людей все эти годы".Глава грузинского правительства отметил, что долг властей – сделать Грузию полноправным членом европейской семьи, и для того, чтобы стать членом ЕС в 2030 году, правительство приложит все усилия."С технической точки зрения от открытия переговоров до вступления в Евросоюз необходимо всего полтора-два года, а до 2030 года никто не планирует расширение Евросоюза. Это показывает, насколько искусственным и потому крайне оскорбительным является шантаж, который некоторые европейские политики и бюрократы ведут в отношении государства Грузия на тему открытия переговоров", – указал Кобахидзе.Отношения ЕС и США с Тбилиси стали существенно ухудшаться после принятия грузинским парламентом закона об иноагентах в мае этого года. Евросоюз неоднократно призывал власти Грузии отказаться от этого закона, однако лидеры правящей партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" неизменно настаивали на том, что цель закона состоит в обеспечении прозрачности финансовых потоков работающих в Грузии НПО, некоторые из которых пытались устроить в стране революцию.26 октября в Грузии прошли парламентские выборы, на которых победила "Грузинская мечта – Демократическая Грузия". Оппозиция не признала их результаты и начала организовывать массовые акции протеста. Европарламент 28 ноября принял резолюцию, в которой призвал страны ЕС не признавать результаты выборов в Грузии и поддержать проведение повторной избирательной кампании.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Итоги выборов в Грузии прямо влияют на безопасность Крыма – экспертЗапад готовит для стран СНГ судьбу Украины – НарышкинСША загнали Грузию в угол – прогноз по итогам выборов и "майдана"

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

грузия, новости, ираклий кобахидзе, политика, европейский союз (ес)