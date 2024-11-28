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Грузия приостанавливает переговоры о вступлении в Евросоюз до 2028 года - РИА Новости Крым, 28.11.2024
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Грузия приостанавливает переговоры о вступлении в Евросоюз до 2028 года
Грузия приостанавливает переговоры о вступлении в Евросоюз до 2028 года - РИА Новости Крым, 28.11.2024
Грузия приостанавливает переговоры о вступлении в Евросоюз до 2028 года
Правящая партия "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" объявила о том, что Тбилиси до 2028 года не будет поднимать вопрос об открытии переговоров по... РИА Новости Крым, 28.11.2024
2024-11-28T18:26
2024-11-28T18:28
грузия
новости
ираклий кобахидзе
политика
европейский союз (ес)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Правящая партия "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" объявила о том, что Тбилиси до 2028 года не будет поднимать вопрос об открытии переговоров по вступлению в Евросоюз. Об этом сообщил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе.Кроме того, Грузия на тот же период отказываемся от всех бюджетных грантов со стороны Евросоюза, добавил Кобахидзе.Премьер подчеркнул, что попытка некоторых европейских политиков и бюрократов представить отношения Грузии и ЕС как одностороннего события категорически неприемлема для грузинского народа, так же неприемлемым является "весь каскад оскорблений, доносящейся со стороны этих людей все эти годы".Глава грузинского правительства отметил, что долг властей – сделать Грузию полноправным членом европейской семьи, и для того, чтобы стать членом ЕС в 2030 году, правительство приложит все усилия."С технической точки зрения от открытия переговоров до вступления в Евросоюз необходимо всего полтора-два года, а до 2030 года никто не планирует расширение Евросоюза. Это показывает, насколько искусственным и потому крайне оскорбительным является шантаж, который некоторые европейские политики и бюрократы ведут в отношении государства Грузия на тему открытия переговоров", – указал Кобахидзе.Отношения ЕС и США с Тбилиси стали существенно ухудшаться после принятия грузинским парламентом закона об иноагентах в мае этого года. Евросоюз неоднократно призывал власти Грузии отказаться от этого закона, однако лидеры правящей партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" неизменно настаивали на том, что цель закона состоит в обеспечении прозрачности финансовых потоков работающих в Грузии НПО, некоторые из которых пытались устроить в стране революцию.26 октября в Грузии прошли парламентские выборы, на которых победила "Грузинская мечта – Демократическая Грузия". Оппозиция не признала их результаты и начала организовывать массовые акции протеста. Европарламент 28 ноября принял резолюцию, в которой призвал страны ЕС не признавать результаты выборов в Грузии и поддержать проведение повторной избирательной кампании.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Итоги выборов в Грузии прямо влияют на безопасность Крыма – экспертЗапад готовит для стран СНГ судьбу Украины – НарышкинСША загнали Грузию в угол – прогноз по итогам выборов и "майдана"
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РИА Новости Крым
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96
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грузия, новости, ираклий кобахидзе, политика, европейский союз (ес)
Грузия приостанавливает переговоры о вступлении в Евросоюз до 2028 года

Грузия не будет вести переговоры о вступлении страны в ЕС до 2028 года – премьер-министр

18:26 28.11.2024 (обновлено: 18:28 28.11.2024)
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкФлаг Грузии
Флаг Грузии - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Правящая партия "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" объявила о том, что Тбилиси до 2028 года не будет поднимать вопрос об открытии переговоров по вступлению в Евросоюз. Об этом сообщил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе.

"Мы сегодня приняли решение больше не ставить на повестку дня вопрос открытия переговоров с ЕС (о вступлении Грузии в Евросоюз – ред.) до 2028 года", – приводит его слова РИА Новости.

Кроме того, Грузия на тот же период отказываемся от всех бюджетных грантов со стороны Евросоюза, добавил Кобахидзе.
Премьер подчеркнул, что попытка некоторых европейских политиков и бюрократов представить отношения Грузии и ЕС как одностороннего события категорически неприемлема для грузинского народа, так же неприемлемым является "весь каскад оскорблений, доносящейся со стороны этих людей все эти годы".

"Европейские политики и бюрократы используют выделяемые гранты и кредиты для шантажа против Грузии. Мы все помним, как за пару недель до выборов 2021 года планировали аннулировать кредит Грузии в 75 миллионов евро – с целью оказать нелегитимное влияние на выборы", – добавил он.

Глава грузинского правительства отметил, что долг властей – сделать Грузию полноправным членом европейской семьи, и для того, чтобы стать членом ЕС в 2030 году, правительство приложит все усилия.
"С технической точки зрения от открытия переговоров до вступления в Евросоюз необходимо всего полтора-два года, а до 2030 года никто не планирует расширение Евросоюза. Это показывает, насколько искусственным и потому крайне оскорбительным является шантаж, который некоторые европейские политики и бюрократы ведут в отношении государства Грузия на тему открытия переговоров", – указал Кобахидзе.
Отношения ЕС и США с Тбилиси стали существенно ухудшаться после принятия грузинским парламентом закона об иноагентах в мае этого года. Евросоюз неоднократно призывал власти Грузии отказаться от этого закона, однако лидеры правящей партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" неизменно настаивали на том, что цель закона состоит в обеспечении прозрачности финансовых потоков работающих в Грузии НПО, некоторые из которых пытались устроить в стране революцию.
26 октября в Грузии прошли парламентские выборы, на которых победила "Грузинская мечта – Демократическая Грузия". Оппозиция не признала их результаты и начала организовывать массовые акции протеста. Европарламент 28 ноября принял резолюцию, в которой призвал страны ЕС не признавать результаты выборов в Грузии и поддержать проведение повторной избирательной кампании.
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ГрузияНовостиИраклий КобахидзеПолитикаЕвропейский Союз (ЕС)
 
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