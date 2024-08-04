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США загнали Грузию в угол – прогноз по итогам выборов и "майдана" - РИА Новости Крым, 04.08.2024
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США загнали Грузию в угол – прогноз по итогам выборов и "майдана"
США загнали Грузию в угол – прогноз по итогам выборов и "майдана" - РИА Новости Крым, 04.08.2024
США загнали Грузию в угол – прогноз по итогам выборов и "майдана"
Поражение партии "Грузинская мечта" и действующего правительства Грузии на грядущих выборах означает реальную угрозу физического устранения лидеров, поэтому они РИА Новости Крым, 04.08.2024
2024-08-04T08:12
2024-08-04T08:12
грузия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Поражение партии "Грузинская мечта" и действующего правительства Грузии на грядущих выборах означает реальную угрозу физического устранения лидеров, поэтому они будут изо всех сил бороться за победу и, скорее всего, успешно пресекут массовые беспорядки. Такое мнение в интервью "Sputnik на русском" высказал ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Николай Силаев.По его мнению, то, каким путем сегодня пошла Грузия, заслуга не действующего грузинского правительства, а Запада. И прежде всего США, которые не оставили правительству этой страны выбора, сделав ставку на санкции и давление из-за принятого закона об иноагентах, сказал эксперт.Он подчеркнул, что "совершенно разнузданная антиправительственная кампания" оппозиции, в том числе сторонников бывшего президента Михаила Саакашвили, который сейчас находится в заключении, проходя сразу по нескольким уголовным делам, "была развернута на ровном месте"."Даже если сравнить вполне прозападные доклады о коррупции времен Саакашвили (с 2004 по 2013 годы – ред.) и нынешних, то это огромная разница. Конечно, Грузия была гораздо более коррумпированной при Саакашвили, это очевидно и подтверждается самими же прозападными НКО", – отметил Силаев.Эксперт считает, что спектр давления на правительство Грузии со стороны США весьма широк и не все способы еще исчерпаны.В частности, Силаев не исключил, что помимо санкций, из-за которых часть правительства и парламента Грузии станут невъездными в США, а их родственники в Штатах попадут под удар, американские власти используют еще больший прессинг и угрозы в отношении конкретных физических лиц."Я бы не исключал и давление лично на Бидзина Иванишвили, лидера партии "Грузинская мечта", потому что он человек все-таки очень обеспеченный и значительная часть его активов находится за рубежом", – сказал Силаев.Он считает, что правительство Грузии в сложившихся условиях будет бороться отчаянно и готово к беспорядкам после выборов, "вне зависимости от того, какой будет у них исход"."И если проследить за тем, как полиция действовала ситуации с массовыми беспорядками по поводу закона об иностранном влиянии, то это достаточно профессионально и решительно", – заключил эксперт.Читайте также на РИА Новости Крым:Грузия на переломе: победит ли партия власти в условиях давления ЗападаЧем закончится "майдан" в Венесуэле"Тефлоновый Марк": чего ждать от нового генсека НАТО
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грузия, сша, политика, в мире, мнения, новости
США загнали Грузию в угол – прогноз по итогам выборов и "майдана"

США не оставили власти Грузии выбора и шансов у оппозиции на победу мало – Силаев

08:12 04.08.2024
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Поражение партии "Грузинская мечта" и действующего правительства Грузии на грядущих выборах означает реальную угрозу физического устранения лидеров, поэтому они будут изо всех сил бороться за победу и, скорее всего, успешно пресекут массовые беспорядки. Такое мнение в интервью "Sputnik на русском" высказал ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Николай Силаев.
По его мнению, то, каким путем сегодня пошла Грузия, заслуга не действующего грузинского правительства, а Запада. И прежде всего США, которые не оставили правительству этой страны выбора, сделав ставку на санкции и давление из-за принятого закона об иноагентах, сказал эксперт.
"Грузинская мечта", правительство Грузии совершенно вот этого всего не хотели. Они на самом деле к Западу вполне лояльны. Просто им не оставили выбора. Если они теряют власть и к власти приходят бывшие, то разворачивают кампанию репрессий. Что значат репрессии, Грузия хорошо знает. Поэтому либо они эту лавочку прикроют, либо в лучшем случае отправятся в тюрьму. Для них этот вопрос стоит очень остро. И настолько остро его поставил именно Запад", – прокомментировал Силаев.
Он подчеркнул, что "совершенно разнузданная антиправительственная кампания" оппозиции, в том числе сторонников бывшего президента Михаила Саакашвили, который сейчас находится в заключении, проходя сразу по нескольким уголовным делам, "была развернута на ровном месте".
"Даже если сравнить вполне прозападные доклады о коррупции времен Саакашвили (с 2004 по 2013 годы – ред.) и нынешних, то это огромная разница. Конечно, Грузия была гораздо более коррумпированной при Саакашвили, это очевидно и подтверждается самими же прозападными НКО", – отметил Силаев.
Эксперт считает, что спектр давления на правительство Грузии со стороны США весьма широк и не все способы еще исчерпаны.
В частности, Силаев не исключил, что помимо санкций, из-за которых часть правительства и парламента Грузии станут невъездными в США, а их родственники в Штатах попадут под удар, американские власти используют еще больший прессинг и угрозы в отношении конкретных физических лиц.
"Я бы не исключал и давление лично на Бидзина Иванишвили, лидера партии "Грузинская мечта", потому что он человек все-таки очень обеспеченный и значительная часть его активов находится за рубежом", – сказал Силаев.
Он считает, что правительство Грузии в сложившихся условиях будет бороться отчаянно и готово к беспорядкам после выборов, "вне зависимости от того, какой будет у них исход".
"И если проследить за тем, как полиция действовала ситуации с массовыми беспорядками по поводу закона об иностранном влиянии, то это достаточно профессионально и решительно", – заключил эксперт.
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