https://crimea.ria.ru/20240804/ssha-zagnali-gruziyu-v-ugol--prognoz-po-itogam-vyborov-i-maydana-1139342705.html

США загнали Грузию в угол – прогноз по итогам выборов и "майдана"

США загнали Грузию в угол – прогноз по итогам выборов и "майдана" - РИА Новости Крым, 04.08.2024

США загнали Грузию в угол – прогноз по итогам выборов и "майдана"

Поражение партии "Грузинская мечта" и действующего правительства Грузии на грядущих выборах означает реальную угрозу физического устранения лидеров, поэтому они РИА Новости Крым, 04.08.2024

2024-08-04T08:12

2024-08-04T08:12

2024-08-04T08:12

грузия

сша

политика

в мире

мнения

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0c/18/1119091425_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_9856f363612cc10eac869ecc5dbcc5e2.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Поражение партии "Грузинская мечта" и действующего правительства Грузии на грядущих выборах означает реальную угрозу физического устранения лидеров, поэтому они будут изо всех сил бороться за победу и, скорее всего, успешно пресекут массовые беспорядки. Такое мнение в интервью "Sputnik на русском" высказал ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Николай Силаев.По его мнению, то, каким путем сегодня пошла Грузия, заслуга не действующего грузинского правительства, а Запада. И прежде всего США, которые не оставили правительству этой страны выбора, сделав ставку на санкции и давление из-за принятого закона об иноагентах, сказал эксперт.Он подчеркнул, что "совершенно разнузданная антиправительственная кампания" оппозиции, в том числе сторонников бывшего президента Михаила Саакашвили, который сейчас находится в заключении, проходя сразу по нескольким уголовным делам, "была развернута на ровном месте"."Даже если сравнить вполне прозападные доклады о коррупции времен Саакашвили (с 2004 по 2013 годы – ред.) и нынешних, то это огромная разница. Конечно, Грузия была гораздо более коррумпированной при Саакашвили, это очевидно и подтверждается самими же прозападными НКО", – отметил Силаев.Эксперт считает, что спектр давления на правительство Грузии со стороны США весьма широк и не все способы еще исчерпаны.В частности, Силаев не исключил, что помимо санкций, из-за которых часть правительства и парламента Грузии станут невъездными в США, а их родственники в Штатах попадут под удар, американские власти используют еще больший прессинг и угрозы в отношении конкретных физических лиц."Я бы не исключал и давление лично на Бидзина Иванишвили, лидера партии "Грузинская мечта", потому что он человек все-таки очень обеспеченный и значительная часть его активов находится за рубежом", – сказал Силаев.Он считает, что правительство Грузии в сложившихся условиях будет бороться отчаянно и готово к беспорядкам после выборов, "вне зависимости от того, какой будет у них исход"."И если проследить за тем, как полиция действовала ситуации с массовыми беспорядками по поводу закона об иностранном влиянии, то это достаточно профессионально и решительно", – заключил эксперт.Читайте также на РИА Новости Крым:Грузия на переломе: победит ли партия власти в условиях давления ЗападаЧем закончится "майдан" в Венесуэле"Тефлоновый Марк": чего ждать от нового генсека НАТО

грузия

сша

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

грузия, сша, политика, в мире, мнения, новости