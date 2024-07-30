https://crimea.ria.ru/20240730/chem-zakonchitsya-maydan-v-venesuele-1139221386.html

Чем закончится "майдан" в Венесуэле

Чем закончится "майдан" в Венесуэле - РИА Новости Крым, 30.07.2024

Чем закончится "майдан" в Венесуэле

Массовые беспорядки в Венесуэле после выборов президента не перерастут в "майдан" и не превратят регион в очередную горячую точку, потому что для США как... РИА Новости Крым, 30.07.2024

2024-07-30T12:19

2024-07-30T12:19

2024-07-30T12:19

венесуэла

радио "спутник в крыму"

политика

сша

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новости

николас мадуро

в мире

мнения

вадим колесниченко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Массовые беспорядки в Венесуэле после выборов президента не перерастут в "майдан" и не превратят регион в очередную горячую точку, потому что для США как гегемона "поезд уходит". Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, заместитель председателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.Народ и армия единыПо словам Колесниченко, сегодня Венесуэла в политическом смысле действительно является одной из самых горячих точек на планете. Но США и их сателлиты в регионе не рискнут идти на эскалацию, считает политолог.Прежде всего потому, что в отличие от 2018 года Николас Мадуро выиграл с гораздо большим отрывом от оппозиции. И если тогда итоги выборов в Венесуэле не признали более 50 стран под руководством США, то теперь их даже не десять, "и ничья фамилия из оппозиции не подвигается".Еще одной важной причиной, по которой США не рискнут раскачивать лодку по проверенному сценарию цветной революции "для победы демократии", является то, что сегодня армия и силовики в Венесуэле на стороне действующего президента, который уже объявлен победителем и вступил в должность, добавил эксперт.Такому укреплению во многом способствовало сотрудничество с Россией, уточнил он."После 2018 года наши военные советники в рамках соглашения с Венесуэлой о военно-техническом сотрудничестве существенно укрепили морально-боевой дух в спецслужбах, армии и других подразделениях Венесуэлы. И если шесть лет назад у силовиков были качания, то сегодня они верны власти, правительству и существенно обеспечивают безопасность на территории Венесуэлы", – пояснил Колесниченко.Нефть для БРИКСИ наконец, третья важная причина – нефть, добавил он.Важно отметить при этом, что в Венесуэле еще в прошлом году заявили не только о намерении вступить в БРИКС, но и о готовности передать свои самые крупные запасы нефти в распоряжение комиссии БРИКС по энергетике, подчеркнул Колесниченко.По оценке всемирного банка, внутренний валовый продукт стран БРИКС летом этого года более чем на 10% превысил совокупный ВВП стран G7 в составе мировой экономики, отмечает эксперт. И это говорит о том, что БРИКС не просто экономическое объединение, а "объединение, которое существенно начинает диктовать свою волю рынку в первую очередь, а также и политике", делает вывод Колесниченко.Учитывая все это, а также то, что Россия, Китай и Бразилия уже признали выборы в Венесуэле и поздравили Николаса Мадуро с победой, США не посмеют навязывать свои требования по пересчету голосов, уверен политолог.Уходящий поезд"Политический расклад в мире уже существенно меняется. И США, которые еще 20 лет назад всем навязывали свою волю и определяли, кто избран правильно, а кто нет – эта страничка истории перевернута. Это уходящий поезд. И в этой ситуации, я не думаю, что кто-то будет дергаться, чтобы создавать там ( в Венесуэле - ред.) горячую точку. Хватает их у США, и никто не будет поджигать новую", – прокомментировал эксперт.Политолог считает, что мелкие беспорядки могут продлиться в стране еще несколько дней. Но до жесткого конфликта не дойдет, несмотря на то, что "для США Венесуэла огромный источник напряжения, поскольку слишком дружественно относится к России".Ранее доктор политических наук, профессор Александр Гусев высказал мнение о том, что принесет России победа Мадуро на выборах в Венесуэле с точки зрения военного взаимодействия и оборонного потенциала и почему вокруг выборов произошла такая истерия в Америке. Выборы президента в ВенесуэлеПрезидентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля. Победу одержал действующий глава государства Николас Мадуро. Он переизбран на третий период, срок его полномочий в должности – 6 лет. В правительстве Венесуэлы заявили о вмешательстве в избирательный процесс "со стороны группы правительств и иностранных сил".На следующий день в столице страны Каракасе начались массовые беспорядки. Столкновения между полицией и манифестантами продолжаются до сих пор. Известно, что участники протестов жгут покрышки и мусор в центре города, забрасывая правоохранителей камнями и коктейлями Молотова. Тем временем правительства девяти стран Латинской Америки выразили обеспокоенность результатами выборов в Венесуэле. Власти Аргентины, Коста-Рики, Эквадора, Гватемалы, Панамы, Парагвая, Перу, Доминиканской Республики и Уругвая потребовали пересмотра результатов голосования в присутствии независимых наблюдателей.Совместное заявление, в котором отмечается, что "подсчет голосов должен быть прозрачным, а результаты не должны вызывать сомнений", опубликовано на сайте правительства Гватемалы. Правительства девяти стран также требуют провести срочное заседание совета Организации американских государств (ОАГ) для принятия резолюции "о защите воли народа Венесуэлы".В ответ власти Венесуэлы отозвали дипломатов из этих стран и потребовали вывода представителей этих государств с территории своей страны.В августе 2023 года Венесуэла подала заявку на вступление в БРИКС. В том же году исполнительный вице-президент страны Дельси Родригес заявила, что Каракас "поставит на службу комиссии по энергетике БРИКС крупнейшие в мире запасы нефти" и будет содействовать развитию "новых отношений сотрудничества" и "строительству многополярного мира".В 2024 году власти сообщали, что это движение в БРИКС для страны приоритетно.

https://crimea.ria.ru/20240729/pobeda-maduro-chto-itogi-vyborov-v-venesuele-znachat-dlya-rf-1139198576.html

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венесуэла, политика, сша, россия, новости, николас мадуро, в мире, мнения, вадим колесниченко