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Стали известны итоги выборов президента Венесуэлы

Стали известны итоги выборов президента Венесуэлы - РИА Новости Крым, 29.07.2024

Стали известны итоги выборов президента Венесуэлы

Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро победил на выборах президента республики. Об этом по итогам голосования сообщил глава Национального... РИА Новости Крым, 29.07.2024

2024-07-29T08:04

2024-07-29T08:04

2024-07-29T08:04

венесуэла

николас мадуро

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро победил на выборах президента республики. Об этом по итогам голосования сообщил глава Национального избирательного совета Венесуэлы Элвис Аморосо, передает РИА Новости.Несколькими часами ранее руководитель предвыборного штаба Николаса Мадуро, спикер парламента Хорхе Родригес сообщил о победе. Он не озвучил цифр, призвав дождаться официальных данных Национального избирательного совета, но отметив, что это победа, "которая поможет построить будущее".Мадуро переизбран на третий период, срок его полномочий в должности 6 лет.В правительстве Венесуэлы при этом заявили о вмешательстве в избирательный процесс "со стороны группы правительств и иностранных сил".Сам Мадуро после победы заявил, что в день выборов, 28 июля, избирком подвергся серьезной хакерской атаке, подчеркнув, что его команде "известно, кто ее заказал".Посол РФ в боливарианской республике Сергей Мелик-Багдасаров поздравил Мадуро с победой, отметив, что выборы в Венесуэле прошли прозрачно и заслуживают доверия."Безусловно, продемонстрированный результат будет способствовать дальнейшему укреплению авторитета администрации Николаса Мадуро на международной арене, упрочению позиций Венесуэлы в формирующемся многополярном мире", – сказал посол в комментарии РИА Новости.Лидер Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес назвал победу Николаса Мадуро на выборах триумфом мужества народа Венесуэлы над давлением и манипуляциями."Сегодня достоинство и мужество венесуэльского народа восторжествовали над давлением и манипуляциями. Я передаю брату-президенту Николасу Мадуро наши сердечные поздравления с этой исторической победой", – написал Бермудес в соцсети Х.Ранее помощник президента РФ Николай Патрушев высказался на тему того, чья победа на выборах в США предпочтительнее для России. Читайте также на РИА Новости Крым:Харрис официально заявила об участии в президентских выборах в СШАВ Боливии военные попытались свергнуть власть: что известноКарибский кризис 2.0: эксперт оценил визит кораблей России на Кубу

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

венесуэла, николас мадуро, выборы, в мире, новости