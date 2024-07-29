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Стали известны итоги выборов президента Венесуэлы - РИА Новости Крым, 29.07.2024
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Стали известны итоги выборов президента Венесуэлы
Стали известны итоги выборов президента Венесуэлы - РИА Новости Крым, 29.07.2024
Стали известны итоги выборов президента Венесуэлы
Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро победил на выборах президента республики. Об этом по итогам голосования сообщил глава Национального... РИА Новости Крым, 29.07.2024
2024-07-29T08:04
2024-07-29T08:04
венесуэла
николас мадуро
выборы
в мире
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро победил на выборах президента республики. Об этом по итогам голосования сообщил глава Национального избирательного совета Венесуэлы Элвис Аморосо, передает РИА Новости.Несколькими часами ранее руководитель предвыборного штаба Николаса Мадуро, спикер парламента Хорхе Родригес сообщил о победе. Он не озвучил цифр, призвав дождаться официальных данных Национального избирательного совета, но отметив, что это победа, "которая поможет построить будущее".Мадуро переизбран на третий период, срок его полномочий в должности 6 лет.В правительстве Венесуэлы при этом заявили о вмешательстве в избирательный процесс "со стороны группы правительств и иностранных сил".Сам Мадуро после победы заявил, что в день выборов, 28 июля, избирком подвергся серьезной хакерской атаке, подчеркнув, что его команде "известно, кто ее заказал".Посол РФ в боливарианской республике Сергей Мелик-Багдасаров поздравил Мадуро с победой, отметив, что выборы в Венесуэле прошли прозрачно и заслуживают доверия."Безусловно, продемонстрированный результат будет способствовать дальнейшему укреплению авторитета администрации Николаса Мадуро на международной арене, упрочению позиций Венесуэлы в формирующемся многополярном мире", – сказал посол в комментарии РИА Новости.Лидер Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес назвал победу Николаса Мадуро на выборах триумфом мужества народа Венесуэлы над давлением и манипуляциями."Сегодня достоинство и мужество венесуэльского народа восторжествовали над давлением и манипуляциями. Я передаю брату-президенту Николасу Мадуро наши сердечные поздравления с этой исторической победой", – написал Бермудес в соцсети Х.Ранее помощник президента РФ Николай Патрушев высказался на тему того, чья победа на выборах в США предпочтительнее для России. Читайте также на РИА Новости Крым:Харрис официально заявила об участии в президентских выборах в СШАВ Боливии военные попытались свергнуть власть: что известноКарибский кризис 2.0: эксперт оценил визит кораблей России на Кубу
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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венесуэла, николас мадуро, выборы, в мире, новости
Стали известны итоги выборов президента Венесуэлы

Мадуро одержал победу на президентских выборах в Венесуэле – избирком

08:04 29.07.2024
 
© AFP 2024 / JUAN BARRETOПрезидент Венесуэлы и кандидат в президенты Николас Мадуро выступает с речью после результатов президентских выборов в Каракасе 29 июля 2024 года.
Президент Венесуэлы и кандидат в президенты Николас Мадуро выступает с речью после результатов президентских выборов в Каракасе 29 июля 2024 года. - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© AFP 2024 / JUAN BARRETO
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро победил на выборах президента республики. Об этом по итогам голосования сообщил глава Национального избирательного совета Венесуэлы Элвис Аморосо, передает РИА Новости.
Аморосо опубликовал первый бюллетень НИС после подсчета 80% голосов, согласно которому за Мадуро высказались 5 150 092 избирателя (51,2%), а за его главного соперника, кандидата от крайне правых Эдмундо Гонсалеса, проголосовали 4 445 978 избирателей (44,2%). За остальных участников выборов проголосовали в целом 4,6% избирателей.
Несколькими часами ранее руководитель предвыборного штаба Николаса Мадуро, спикер парламента Хорхе Родригес сообщил о победе. Он не озвучил цифр, призвав дождаться официальных данных Национального избирательного совета, но отметив, что это победа, "которая поможет построить будущее".
Мадуро переизбран на третий период, срок его полномочий в должности 6 лет.
В правительстве Венесуэлы при этом заявили о вмешательстве в избирательный процесс "со стороны группы правительств и иностранных сил".
Сам Мадуро после победы заявил, что в день выборов, 28 июля, избирком подвергся серьезной хакерской атаке, подчеркнув, что его команде "известно, кто ее заказал".
Посол РФ в боливарианской республике Сергей Мелик-Багдасаров поздравил Мадуро с победой, отметив, что выборы в Венесуэле прошли прозрачно и заслуживают доверия.
"Безусловно, продемонстрированный результат будет способствовать дальнейшему укреплению авторитета администрации Николаса Мадуро на международной арене, упрочению позиций Венесуэлы в формирующемся многополярном мире", – сказал посол в комментарии РИА Новости.
Лидер Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес назвал победу Николаса Мадуро на выборах триумфом мужества народа Венесуэлы над давлением и манипуляциями.
"Сегодня достоинство и мужество венесуэльского народа восторжествовали над давлением и манипуляциями. Я передаю брату-президенту Николасу Мадуро наши сердечные поздравления с этой исторической победой", – написал Бермудес в соцсети Х.
Ранее помощник президента РФ Николай Патрушев высказался на тему того, чья победа на выборах в США предпочтительнее для России.
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