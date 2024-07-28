Чья победа на выборах в США предпочтительнее для России – ответ Патрушева
Для России не имеет значения, кто победит на выборах в США – Патрушев
© MANDEL NGANФлаг США развевается перед Капитолием США в Вашингтоне, округ Колумбия, 14 января 2022 года. (Фото MANDEL NGAN / AFP)
© MANDEL NGAN
СИМФЕРОПОЛЬ 28 июл – РИА Новости Крым. Для Москвы совершенно все равно, кто победит на президентских выборах в США, поскольку в лучшую сторону для России пока ничего не меняется. Об этом заявил помощник президента РФ Николай Патрушев в эфире "Первого канала".
"Нам совершенно все равно (кто победит на выборах в США – ред.): (Дональд) Трамп или Камала (Харрис). В лучшую сторону пока для нас ничего не меняется", - приводит его слова РИА Новости.
По словам Патрушева, вопрос, за кого американцы будут голосовать на выборах, является внутренним делом США, и для России "это не играет никакой роли".
"Лучше всего, если мы будем просто наблюдателями, потому что опять будут говорить, что мы вмешались в выборы, оказали влияние, что не соответствует действительности", - добавил помощник российского лидера.
Президентские выборы в США должны состояться 5 ноября этого года. Кандидатом от Республиканской партии является экс-президент США Дональд Трамп.
Национальный комитет Демократической партии США объявил, что планирует выдвинуть кандидата к 7 августа. Этим кандидатом планирует стать действующий вице-президент Камала Харрис, которая объявила о намерении участвовать в гонке и уже выпустила свой первый предвыборный ролик.
21 июля действующий президент Америки Джо Байден заявил, что не будет добиваться переизбрания на пост главы государства, поддержав при этом выдвижение вице-президента США Камалы Харрис в качестве кандидата от демократов. Он объяснил решение оставить предвыборную гонку тем, что "настало время передать эстафету молодому поколению". Байден заявил, что сделал выбор в пользу вице-президента Камалы Харрис, назвав ее "опытным, жестким и способным" политиком.
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