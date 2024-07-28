https://crimea.ria.ru/20240728/chya-pobeda-na-vyborakh-v-ssha-predpochtitelnee-dlya-rossii--otvet-patrusheva-1139175044.html

Чья победа на выборах в США предпочтительнее для России – ответ Патрушева

Чья победа на выборах в США предпочтительнее для России – ответ Патрушева - РИА Новости Крым, 28.07.2024

Чья победа на выборах в США предпочтительнее для России – ответ Патрушева

Для Москвы совершенно все равно, кто победит на президентских выборах в США, поскольку в лучшую сторону для России пока ничего не меняется. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 28.07.2024

2024-07-28T12:29

2024-07-28T12:29

2024-07-28T12:29

сша

выборы

выборы президента сша

николай патрушев

политика

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россия

дональд трамп

камала харрис

джозеф байден, президент сша (joseph biden)

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СИМФЕРОПОЛЬ 28 июл – РИА Новости Крым. Для Москвы совершенно все равно, кто победит на президентских выборах в США, поскольку в лучшую сторону для России пока ничего не меняется. Об этом заявил помощник президента РФ Николай Патрушев в эфире "Первого канала".По словам Патрушева, вопрос, за кого американцы будут голосовать на выборах, является внутренним делом США, и для России "это не играет никакой роли".Президентские выборы в США должны состояться 5 ноября этого года. Кандидатом от Республиканской партии является экс-президент США Дональд Трамп.Национальный комитет Демократической партии США объявил, что планирует выдвинуть кандидата к 7 августа. Этим кандидатом планирует стать действующий вице-президент Камала Харрис, которая объявила о намерении участвовать в гонке и уже выпустила свой первый предвыборный ролик.21 июля действующий президент Америки Джо Байден заявил, что не будет добиваться переизбрания на пост главы государства, поддержав при этом выдвижение вице-президента США Камалы Харрис в качестве кандидата от демократов. Он объяснил решение оставить предвыборную гонку тем, что "настало время передать эстафету молодому поколению". Байден заявил, что сделал выбор в пользу вице-президента Камалы Харрис, назвав ее "опытным, жестким и способным" политиком.Читайте также на РИА Новости Крым:Байден уже умирает как президент – политологШансы на президентство: куда Харрис может завести СШАВ Кремле отреагировали на отказ Байдена от предвыборной гонки

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