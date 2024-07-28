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Чья победа на выборах в США предпочтительнее для России – ответ Патрушева - РИА Новости Крым, 28.07.2024
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Чья победа на выборах в США предпочтительнее для России – ответ Патрушева
Чья победа на выборах в США предпочтительнее для России – ответ Патрушева - РИА Новости Крым, 28.07.2024
Чья победа на выборах в США предпочтительнее для России – ответ Патрушева
Для Москвы совершенно все равно, кто победит на президентских выборах в США, поскольку в лучшую сторону для России пока ничего не меняется. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 28.07.2024
2024-07-28T12:29
2024-07-28T12:29
сша
выборы
выборы президента сша
николай патрушев
политика
в мире
россия
дональд трамп
камала харрис
джозеф байден, президент сша (joseph biden)
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СИМФЕРОПОЛЬ 28 июл – РИА Новости Крым. Для Москвы совершенно все равно, кто победит на президентских выборах в США, поскольку в лучшую сторону для России пока ничего не меняется. Об этом заявил помощник президента РФ Николай Патрушев в эфире "Первого канала".По словам Патрушева, вопрос, за кого американцы будут голосовать на выборах, является внутренним делом США, и для России "это не играет никакой роли".Президентские выборы в США должны состояться 5 ноября этого года. Кандидатом от Республиканской партии является экс-президент США Дональд Трамп.Национальный комитет Демократической партии США объявил, что планирует выдвинуть кандидата к 7 августа. Этим кандидатом планирует стать действующий вице-президент Камала Харрис, которая объявила о намерении участвовать в гонке и уже выпустила свой первый предвыборный ролик.21 июля действующий президент Америки Джо Байден заявил, что не будет добиваться переизбрания на пост главы государства, поддержав при этом выдвижение вице-президента США Камалы Харрис в качестве кандидата от демократов. Он объяснил решение оставить предвыборную гонку тем, что "настало время передать эстафету молодому поколению". Байден заявил, что сделал выбор в пользу вице-президента Камалы Харрис, назвав ее "опытным, жестким и способным" политиком.Читайте также на РИА Новости Крым:Байден уже умирает как президент – политологШансы на президентство: куда Харрис может завести СШАВ Кремле отреагировали на отказ Байдена от предвыборной гонки
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сша, выборы, выборы президента сша, николай патрушев, политика, в мире, россия, дональд трамп, камала харрис, джозеф байден, президент сша (joseph biden), новости
Чья победа на выборах в США предпочтительнее для России – ответ Патрушева

Для России не имеет значения, кто победит на выборах в США – Патрушев

12:29 28.07.2024
 
© MANDEL NGANФлаг США развевается перед Капитолием США в Вашингтоне, округ Колумбия, 14 января 2022 года. (Фото MANDEL NGAN / AFP)
Флаг США развевается перед Капитолием США в Вашингтоне, округ Колумбия, 14 января 2022 года. (Фото MANDEL NGAN / AFP)
© MANDEL NGAN
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СИМФЕРОПОЛЬ 28 июл – РИА Новости Крым. Для Москвы совершенно все равно, кто победит на президентских выборах в США, поскольку в лучшую сторону для России пока ничего не меняется. Об этом заявил помощник президента РФ Николай Патрушев в эфире "Первого канала".
"Нам совершенно все равно (кто победит на выборах в США – ред.): (Дональд) Трамп или Камала (Харрис). В лучшую сторону пока для нас ничего не меняется", - приводит его слова РИА Новости.
По словам Патрушева, вопрос, за кого американцы будут голосовать на выборах, является внутренним делом США, и для России "это не играет никакой роли".
"Лучше всего, если мы будем просто наблюдателями, потому что опять будут говорить, что мы вмешались в выборы, оказали влияние, что не соответствует действительности", - добавил помощник российского лидера.
Президентские выборы в США должны состояться 5 ноября этого года. Кандидатом от Республиканской партии является экс-президент США Дональд Трамп.
Национальный комитет Демократической партии США объявил, что планирует выдвинуть кандидата к 7 августа. Этим кандидатом планирует стать действующий вице-президент Камала Харрис, которая объявила о намерении участвовать в гонке и уже выпустила свой первый предвыборный ролик.
21 июля действующий президент Америки Джо Байден заявил, что не будет добиваться переизбрания на пост главы государства, поддержав при этом выдвижение вице-президента США Камалы Харрис в качестве кандидата от демократов. Он объяснил решение оставить предвыборную гонку тем, что "настало время передать эстафету молодому поколению". Байден заявил, что сделал выбор в пользу вице-президента Камалы Харрис, назвав ее "опытным, жестким и способным" политиком.
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СШАВыборыВыборы президента СШАНиколай ПатрушевПолитикаВ миреРоссияДональд ТрампКамала ХаррисДжозеф Байден, президент США (Joseph Biden)Новости
 
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