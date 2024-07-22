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Шансы на президентство: куда Харрис может завести США

Шансы на президентство: куда Харрис может завести США - РИА Новости Крым, 22.07.2024

Шансы на президентство: куда Харрис может завести США

Действующий вице-президент США Камала Харрис имеет высокие шансы стать кандидатом в президенты и небольшие на само президентство, в случае которого она способна РИА Новости Крым, 22.07.2024

2024-07-22T14:45

2024-07-22T14:45

2024-07-22T14:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Действующий вице-президент США Камала Харрис имеет высокие шансы стать кандидатом в президенты и небольшие на само президентство, в случае которого она способна к попытке организовать военное противостояние с Россией. Такое мнение РИА Новости Крым выразил научный руководитель института региональных проблем, доцент финансового университета при правительстве РФ, политолог Дмитрий Журавлев.Камала Харрис ранее заявила, что будет бороться за выдвижение кандидатом в президенты страны от Демократической партии, после того как глава государства Джо Байден снялся с президентской гонки. При этом Байден, по его собственным словам, поддержит кандидатуру Харрис на предстоящих выборах.Шансы Харрис"Харрис может стать кандидатом в президенты от своей партии по той простой причине, что у других кандидатов может не хватить времени. Вопрос времени сегодня – главный, поскольку национальный съезд Демократической партии выбирает кандидата, а до него остались дни", - говорит Журавлев.При этом, в случае участия Харрис в президентской гонке, шансы победить кандидата от республиканцев Дональда Трампа у нее есть, хотя они и невелики, считает политолог."Шансы связаны с тем, что сейчас в США происходит поляризация политического поля: все ультралевые, ультралибералы за Трампа голосовать не будут. В городах их не много, чтобы гарантированно победить, но достаточно много, чтобы иметь хоть какой-то шанс", - поясняет он.Куда поведут демократыПри этом особенных изменений во внешнеполитическом поведении США, в частности по украинскому вопросу, не следует ожидать и в случае прихода другого возможного кандидата – Мишель Обамы, которая продолжит следовать курсу своего супруга, экс-президента США Барака Обамы, продолжает собеседник агентства.Единственный, по его мнению, возможный кандидат, который видится американскому избирателю как наиболее компромиссная кандидатура по отношению к России, – Роберт Фрэнсис Кеннеди-младший. На фоне усталости американских налогоплательщиков от украинского кризиса, он также имеет шансы на победу.Достижение целей спецоперации, а не результаты выборов в США в приоритете для РФ, заявил накануне пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. До выборов еще четыре месяца, и это длинный срок, за который многое может поменяться. Нужно набраться внимания и следить, что будет дальше, сказал он.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин о предвыборной ситуации в США: Россия не вмешиваетсяРазвалит ли Трамп НАТО на посту президента – мнение"Это кошмар": что показали праймериз в США

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сша, камала харрис, политика, выборы, выборы президента сша, мнения, дмитрий журавлев, дональд трамп, мишель обама