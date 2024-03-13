https://crimea.ria.ru/20240313/putin-o-predvybornoy-situatsii-v-ssha-rossiya-ne-vmeshivaetsya-1135604325.html

Путин о предвыборной ситуации в США: Россия не вмешивается

Путин о предвыборной ситуации в США: Россия не вмешивается - РИА Новости Крым, 13.03.2024

Путин о предвыборной ситуации в США: Россия не вмешивается

Россия не вмешивается в президентские выборы в США, политическая система которых не может претендовать на роль демократической. Об этом президент РФ Владимир... РИА Новости Крым, 13.03.2024

2024-03-13T07:17

2024-03-13T07:17

2024-03-13T07:17

владимир путин (политик)

сша

политика

россия

джозеф байден, президент сша (joseph biden)

дональд трамп

новости

в мире

выборы президента сша

дмитрий киселев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар - РИА Новости Крым. Россия не вмешивается в президентские выборы в США, политическая система которых не может претендовать на роль демократической. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для РИА Новости и "России 1".Также президент дал оценку ходу предвыборной кампании в США и американской политической системе."Что касается сегодняшней предвыборной ситуации, то она приобретает все более такой нецивилизованный характер. Я не хотел бы давать никаких комментариев на этот счет. Но, и я думаю, что это совершенно очевидно для всех, американская политическая система не может претендовать на роль демократической во всех смыслах этого слова", - заявил Владимир Путин.Читайте также на РИА Новости Крым:Грядет Трамп: если в США сменится лидер - политолог оценил перспективуРазвалит ли Трамп НАТО на посту президента – мнениеЭкс-сотрудник ЦРУ: деменция Джо Байдена – угроза для безопасности США

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владимир путин (политик), сша, политика, россия, джозеф байден, президент сша (joseph biden), дональд трамп, новости, в мире, выборы президента сша, дмитрий киселев