Рейтинг@Mail.ru
Путин о предвыборной ситуации в США: Россия не вмешивается - РИА Новости Крым, 13.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240313/putin-o-predvybornoy-situatsii-v-ssha-rossiya-ne-vmeshivaetsya-1135604325.html
Путин о предвыборной ситуации в США: Россия не вмешивается
Путин о предвыборной ситуации в США: Россия не вмешивается - РИА Новости Крым, 13.03.2024
Путин о предвыборной ситуации в США: Россия не вмешивается
Россия не вмешивается в президентские выборы в США, политическая система которых не может претендовать на роль демократической. Об этом президент РФ Владимир... РИА Новости Крым, 13.03.2024
2024-03-13T07:17
2024-03-13T07:17
владимир путин (политик)
сша
политика
россия
джозеф байден, президент сша (joseph biden)
дональд трамп
новости
в мире
выборы президента сша
дмитрий киселев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/09/1125293163_0:53:1024:629_1920x0_80_0_0_727248709136bd7532c72ae24267b114.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар - РИА Новости Крым. Россия не вмешивается в президентские выборы в США, политическая система которых не может претендовать на роль демократической. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для РИА Новости и "России 1".Также президент дал оценку ходу предвыборной кампании в США и американской политической системе."Что касается сегодняшней предвыборной ситуации, то она приобретает все более такой нецивилизованный характер. Я не хотел бы давать никаких комментариев на этот счет. Но, и я думаю, что это совершенно очевидно для всех, американская политическая система не может претендовать на роль демократической во всех смыслах этого слова", - заявил Владимир Путин.Читайте также на РИА Новости Крым:Грядет Трамп: если в США сменится лидер - политолог оценил перспективуРазвалит ли Трамп НАТО на посту президента – мнениеЭкс-сотрудник ЦРУ: деменция Джо Байдена – угроза для безопасности США
сша
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/09/1125293163_58:0:967:682_1920x0_80_0_0_8e30e0ce39099a6cd414b982e7cebfdc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин (политик), сша, политика, россия, джозеф байден, президент сша (joseph biden), дональд трамп, новости, в мире, выборы президента сша, дмитрий киселев
Путин о предвыборной ситуации в США: Россия не вмешивается

Владимир Путин рассказал о предвыборной ситуации в США и невмешательстве в нее России

07:17 13.03.2024
 
© MARK FELIXВыборы в США. Фото AFP
Выборы в США. Фото AFP
© MARK FELIX
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар - РИА Новости Крым. Россия не вмешивается в президентские выборы в США, политическая система которых не может претендовать на роль демократической. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для РИА Новости и "России 1".

"Мы не вмешиваемся никак ни в какие выборы. И, как я многократно говорил, будем работать с любым лидером, которому окажет доверие американский народ, американский избиратель", - сказал Путина.

Также президент дал оценку ходу предвыборной кампании в США и американской политической системе.
"Что касается сегодняшней предвыборной ситуации, то она приобретает все более такой нецивилизованный характер. Я не хотел бы давать никаких комментариев на этот счет. Но, и я думаю, что это совершенно очевидно для всех, американская политическая система не может претендовать на роль демократической во всех смыслах этого слова", - заявил Владимир Путин.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Грядет Трамп: если в США сменится лидер - политолог оценил перспективу
Развалит ли Трамп НАТО на посту президента – мнение
Экс-сотрудник ЦРУ: деменция Джо Байдена – угроза для безопасности США
 
Владимир Путин (политик)СШАПолитикаРоссияДжозеф Байден, президент США (Joseph Biden)Дональд ТрампНовостиВ миреВыборы президента СШАДмитрий Киселев
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:25Киев пытается помешать президентским выборам в России – Путин
09:09Звуки взрывов в Красногвардейском районе Крыма – власти объяснили причину
08:46В Курской области объявлена ракетная опасность
08:33Нефтезавод в Рязани загорелся после атаки БПЛА: есть пострадавшие
08:27Ракеты "Авангард" превзошли систему противоракетной обороны США
08:24Правила поста в священный месяц Рамадан: как не навредить здоровью
08:09России нужно переходить на систему прогрессивного налогообложения – Путин
07:52Какая компенсация положена за испорченную в химчистке вещь
07:37Путин: инициатива в зоне СВО перешла к российской армии
07:33Более 800 тонн огурцов собрали в Крыму с начала года
07:17Путин о предвыборной ситуации в США: Россия не вмешивается
06:59Путин прокомментировал угрозы офицеров ФРГ ударить по Крымскому мосту
06:49В центре Симферополе ограничат движение из-за обрезки деревьев: схема
06:37Когда Россия может применить ядерное оружие – ответ Путина
06:25Западные войска на Украине давно и это не меняет ситуацию – Путин
06:18Россия готова к серьезному разговору по Украине – Путин
06:14Точка притяжения творческой молодежи: как строился арт-кластер "Таврида"
06:01Запад бессилен перед единством российского народа - Путин
00:01Южный циклон над полуостровом: чего ждать от погоды в Крыму в среду
00:00Какой сегодня праздник: 13 марта
Лента новостейМолния