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Экс-сотрудник ЦРУ: деменция Джо Байдена – угроза для безопасности США - РИА Новости Крым, 11.02.2024
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Экс-сотрудник ЦРУ: деменция Джо Байдена – угроза для безопасности США
Экс-сотрудник ЦРУ: деменция Джо Байдена – угроза для безопасности США - РИА Новости Крым, 11.02.2024
Экс-сотрудник ЦРУ: деменция Джо Байдена – угроза для безопасности США
Проблемы с памятью президента США Джо Байдена представляют угрозу для безопасности страны. Об этом заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью... РИА Новости Крым, 11.02.2024
2024-02-11T09:41
2024-02-11T09:42
джозеф байден, президент сша (joseph biden)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. Проблемы с памятью президента США Джо Байдена представляют угрозу для безопасности страны. Об этом заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner.Джонсон напомнил, что о снижении когнитивных способностей Джо Байдена три года назад начали говорить республиканцы. Спецпрокурор Роберт Хёр назвал президента "пожилым мужчиной с плохой памятью".Он также обратил внимание, что проблемы со здоровьем американского лидера вызывают вопросы к его управленческим способностям в других странах. Так, по его мнению, президент России уже не видит смысла в общении с Байденом.Признаки прогрессирующей возрастной деменции без надежды на улучшение у Джо Байдена отметил и профессор университета Джонса Хопкинса, хирург Марти Макари.Он отметил, что при такой динамике крайне маловероятно, что наступит внезапная стабилизация состояния. "Это очевидная возрастная деменция", — констатировал Макари.В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону Владимир Путин рассказал, что не общался с Байденом после начала специальной военной операции. Экс-президент США Дональд Трамп заявлял, что при президентстве Джо Байдена США стали "слабым и неэффективным государством", с которым не считаются на мировой арене.Читайте также на РИА Новости Крым:Импичмент Байдена: Палата представителей дала добро на расследование"Дед на поводке": Байден спел песню "Я русский" в новогоднем клипе RTБайден находится на пороге провального президентского срока – эксперт
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джозеф байден, президент сша (joseph biden), в мире, сша, новости, деменция, цру
Экс-сотрудник ЦРУ: деменция Джо Байдена – угроза для безопасности США

Деменция Джо Байдена представляет угрозу для безопасности США - экс-сотрудник ЦРУ

09:41 11.02.2024 (обновлено: 09:42 11.02.2024)
 
© AFP 2023 / BRENDAN SMIALOWSKIПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 11.02.2024
© AFP 2023 / BRENDAN SMIALOWSKI
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. Проблемы с памятью президента США Джо Байдена представляют угрозу для безопасности страны. Об этом заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner.
"Он (Байден - ред.) представлял угрозу национальной безопасности еще до того, как у него начались ранние стадии деменции. <...> Теперь это усугубляется тем, что он едва помнит, где был вчера. <...> Да, он опасен", — цитирует РИА Новости аналитика.
Джонсон напомнил, что о снижении когнитивных способностей Джо Байдена три года назад начали говорить республиканцы. Спецпрокурор Роберт Хёр назвал президента "пожилым мужчиной с плохой памятью".
Он также обратил внимание, что проблемы со здоровьем американского лидера вызывают вопросы к его управленческим способностям в других странах. Так, по его мнению, президент России уже не видит смысла в общении с Байденом.
Признаки прогрессирующей возрастной деменции без надежды на улучшение у Джо Байдена отметил и профессор университета Джонса Хопкинса, хирург Марти Макари.
"Снижение когнитивных способностей (Байдена - ред.) происходит прямо на наших глазах. Очень заметна разница между тем, как он работает сегодня, по сравнению, скажем, с пятью годами назад. И это действительно печально", — сказал врач в интервью телеканалу Fox News.
Он отметил, что при такой динамике крайне маловероятно, что наступит внезапная стабилизация состояния. "Это очевидная возрастная деменция", — констатировал Макари.
В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону Владимир Путин рассказал, что не общался с Байденом после начала специальной военной операции.
Экс-президент США Дональд Трамп заявлял, что при президентстве Джо Байдена США стали "слабым и неэффективным государством", с которым не считаются на мировой арене.
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