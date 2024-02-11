https://crimea.ria.ru/20240211/eks-sotrudnik-tsru-dementsiya-dzho-baydena--ugroza-dlya-bezopasnosti-ssha-1134866659.html

Экс-сотрудник ЦРУ: деменция Джо Байдена – угроза для безопасности США

Экс-сотрудник ЦРУ: деменция Джо Байдена – угроза для безопасности США - РИА Новости Крым, 11.02.2024

Экс-сотрудник ЦРУ: деменция Джо Байдена – угроза для безопасности США

Проблемы с памятью президента США Джо Байдена представляют угрозу для безопасности страны. Об этом заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью... РИА Новости Крым, 11.02.2024

2024-02-11T09:41

2024-02-11T09:41

2024-02-11T09:42

джозеф байден, президент сша (joseph biden)

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деменция

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. Проблемы с памятью президента США Джо Байдена представляют угрозу для безопасности страны. Об этом заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner.Джонсон напомнил, что о снижении когнитивных способностей Джо Байдена три года назад начали говорить республиканцы. Спецпрокурор Роберт Хёр назвал президента "пожилым мужчиной с плохой памятью".Он также обратил внимание, что проблемы со здоровьем американского лидера вызывают вопросы к его управленческим способностям в других странах. Так, по его мнению, президент России уже не видит смысла в общении с Байденом.Признаки прогрессирующей возрастной деменции без надежды на улучшение у Джо Байдена отметил и профессор университета Джонса Хопкинса, хирург Марти Макари.Он отметил, что при такой динамике крайне маловероятно, что наступит внезапная стабилизация состояния. "Это очевидная возрастная деменция", — констатировал Макари.В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону Владимир Путин рассказал, что не общался с Байденом после начала специальной военной операции. Экс-президент США Дональд Трамп заявлял, что при президентстве Джо Байдена США стали "слабым и неэффективным государством", с которым не считаются на мировой арене.Читайте также на РИА Новости Крым:Импичмент Байдена: Палата представителей дала добро на расследование"Дед на поводке": Байден спел песню "Я русский" в новогоднем клипе RTБайден находится на пороге провального президентского срока – эксперт

сша

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джозеф байден, президент сша (joseph biden), в мире, сша, новости, деменция, цру