Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил о "максимальной близости" третьей мировой войны - РИА Новости Крым, 14.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240114/tramp-zayavil-o-maksimalnoy-blizosti-tretey-mirovoy-voyny-1134187026.html
Трамп заявил о "максимальной близости" третьей мировой войны
Трамп заявил о "максимальной близости" третьей мировой войны - РИА Новости Крым, 14.01.2024
Трамп заявил о "максимальной близости" третьей мировой войны
Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что на сегодняшний день мир максимально приблизился к началу Третьей мировой войны, а также выразил уверенность в своей... РИА Новости Крым, 14.01.2024
2024-01-14T11:21
2024-01-14T11:21
сша
дональд трамп
политика
в мире
безопасность
мнения
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111708/00/1117080014_0:0:1971:1109_1920x0_80_0_0_09a06ae60becbd1c4239eac826910214.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что на сегодняшний день мир максимально приблизился к началу Третьей мировой войны, а также выразил уверенность в своей способности ее предотвратить. Об этом сообщает РИА Новости.Он также заявил, что при президентстве Джо Байдена США стали "слабым и неэффективным государством", с которым не считаются на мировой арене."Байден крайне некомпетентен. Единственное, что он хорошо умеет делать – это жульничать на выборах. Они хороши в фальсификации итогов, а также прекрасно умеют преследовать своих политических оппонентов. Больше они ничего не умеют", – убежден Трамп.Экс-президент США добавил, что Третья мировая война, в случае ее развязывания, будет отличаться от двух предыдущих мировых войн и "станет гораздо масштабнее".Внутриполитическое обострение в СШАПолитическая ситуация в США в данный момент характеризуется обострением противостояния Джо Байдена (Демократическая партия и Дональда Трампа (Республиканская партия), которое, по оценкам многих экспертов, фактически раскалывает американское общество и провоцирует рост напряженности. Некоторые политологи и журналисты не исключают, что этот накал может привести к гражданской войне в США.Байден и Трамп считаются основными кандидатами на президентских выборах, которые запланированы на 5 ноября 2024 года. Оба уже заявили о выдвижении своих кандидатур. Опросы показывают, что Трамп является фаворитом праймериз Республиканской партии. Конкуренцию ему, по мнению политологов, может составить только губернатор Флориды Рон Десантис.Альтернативы Джо Байдену в среде Демократической партии, как считают аналитики, на данный момент нет.Согласно последним социологическим опросам, Трамп опережает своего соперника. Так, по состоянию на начало декабря рейтинг экс-президента составлял 47%, Байдена – 43%.Читайте также на РИА Новости Крым:Членство Украины в НАТО станет началом Третьей мировой - премьер СловакииИстерика слабеющего гегемона: США утратили лидерство – ВолодинПутин ответил на слова Байдена о возможной войне НАТО с Россией
сша
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111708/00/1117080014_0:11:1971:1489_1920x0_80_0_0_de8d1fea998a7c672b6d632e75663931.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сша, дональд трамп, политика, в мире, безопасность, мнения, новости
Трамп заявил о "максимальной близости" третьей мировой войны

Трамп: мир никогда еще не был столь близок к началу Третьей мировой войны

11:21 14.01.2024
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп. Архивное фото
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 14.01.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что на сегодняшний день мир максимально приблизился к началу Третьей мировой войны, а также выразил уверенность в своей способности ее предотвратить. Об этом сообщает РИА Новости.
"Я не думаю, что мы когда-либо подвергались такой опасности развязывания Третьей мировой войны, как сейчас. И, как я заявляю в каждой своей речи, я предотвращу Третью мировую, я знаю всех этих людей", - сказал Трамп, выступая перед своими сторонниками в штате Айова.
Он также заявил, что при президентстве Джо Байдена США стали "слабым и неэффективным государством", с которым не считаются на мировой арене.
"Байден крайне некомпетентен. Единственное, что он хорошо умеет делать – это жульничать на выборах. Они хороши в фальсификации итогов, а также прекрасно умеют преследовать своих политических оппонентов. Больше они ничего не умеют", – убежден Трамп.
Экс-президент США добавил, что Третья мировая война, в случае ее развязывания, будет отличаться от двух предыдущих мировых войн и "станет гораздо масштабнее".

Внутриполитическое обострение в США

Политическая ситуация в США в данный момент характеризуется обострением противостояния Джо Байдена (Демократическая партия и Дональда Трампа (Республиканская партия), которое, по оценкам многих экспертов, фактически раскалывает американское общество и провоцирует рост напряженности. Некоторые политологи и журналисты не исключают, что этот накал может привести к гражданской войне в США.
Байден и Трамп считаются основными кандидатами на президентских выборах, которые запланированы на 5 ноября 2024 года. Оба уже заявили о выдвижении своих кандидатур. Опросы показывают, что Трамп является фаворитом праймериз Республиканской партии. Конкуренцию ему, по мнению политологов, может составить только губернатор Флориды Рон Десантис.
Альтернативы Джо Байдену в среде Демократической партии, как считают аналитики, на данный момент нет.
Согласно последним социологическим опросам, Трамп опережает своего соперника. Так, по состоянию на начало декабря рейтинг экс-президента составлял 47%, Байдена – 43%.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Членство Украины в НАТО станет началом Третьей мировой - премьер Словакии
Истерика слабеющего гегемона: США утратили лидерство – Володин
Путин ответил на слова Байдена о возможной войне НАТО с Россией
 
СШАДональд ТрампПолитикаВ миреБезопасностьМненияНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:38СК возбудил уголовное дело после пожара на складе Wildberries
14:20Спасатели дежурят на Ангарском перевале и на плато Ай-Петри в Крыму
14:01800 боевиков и 15 танков: потери ВСУ за минувшие сутки
13:45Половина месячной нормы за ночь: в Севастополе остановили вывоз мусора
13:28Склад авиационных боеприпасов ВСУ поражен в Днепропетровской области
13:26Атака украинского дрона на Курскую область: ранен мужчина
13:18Снежная буря надвигается на Крым
12:54Больше 20 аварий из-за гололеда: в ДТП в Севастополе пострадали 4 ребенка
12:30"Снарядный голод" усилится: в США предрекли серьезные проблемы для ВСУ
12:03Как встретили снегопады животные в симферопольском зооуголке - фотофакт
11:21Трамп заявил о "максимальной близости" третьей мировой войны
11:07Подросток на тюбинге сорвался в 15-метровый обрыв и погиб
10:50Власти призвали украинцев заняться сборкой беспилотников для ВСУ на дому
10:35Неизвестная "болезнь Х" может превзойти смертность от ковида в 20 раз
10:07В подконтрольном Киеву Херсоне повреждена припортовая инфраструктура
09:47В Севастополе за ночь выпало почти полметра снега
09:24Крымский мост: ситуация на утро воскресенья
09:06В 200 километрах от Алма-Аты произошло землетрясение
08:48Безопасные запчасти и расходники для автомобилей: что покупать в 2024-м
08:32Президентские гранты на 428 миллионов выиграли проекты новых регионов РФ
Лента новостейМолния