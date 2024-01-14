https://crimea.ria.ru/20240114/tramp-zayavil-o-maksimalnoy-blizosti-tretey-mirovoy-voyny-1134187026.html

Трамп заявил о "максимальной близости" третьей мировой войны

Трамп заявил о "максимальной близости" третьей мировой войны - РИА Новости Крым, 14.01.2024

Трамп заявил о "максимальной близости" третьей мировой войны

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что на сегодняшний день мир максимально приблизился к началу Третьей мировой войны, а также выразил уверенность в своей... РИА Новости Крым, 14.01.2024

2024-01-14T11:21

2024-01-14T11:21

2024-01-14T11:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что на сегодняшний день мир максимально приблизился к началу Третьей мировой войны, а также выразил уверенность в своей способности ее предотвратить. Об этом сообщает РИА Новости.Он также заявил, что при президентстве Джо Байдена США стали "слабым и неэффективным государством", с которым не считаются на мировой арене."Байден крайне некомпетентен. Единственное, что он хорошо умеет делать – это жульничать на выборах. Они хороши в фальсификации итогов, а также прекрасно умеют преследовать своих политических оппонентов. Больше они ничего не умеют", – убежден Трамп.Экс-президент США добавил, что Третья мировая война, в случае ее развязывания, будет отличаться от двух предыдущих мировых войн и "станет гораздо масштабнее".Внутриполитическое обострение в СШАПолитическая ситуация в США в данный момент характеризуется обострением противостояния Джо Байдена (Демократическая партия и Дональда Трампа (Республиканская партия), которое, по оценкам многих экспертов, фактически раскалывает американское общество и провоцирует рост напряженности. Некоторые политологи и журналисты не исключают, что этот накал может привести к гражданской войне в США.Байден и Трамп считаются основными кандидатами на президентских выборах, которые запланированы на 5 ноября 2024 года. Оба уже заявили о выдвижении своих кандидатур. Опросы показывают, что Трамп является фаворитом праймериз Республиканской партии. Конкуренцию ему, по мнению политологов, может составить только губернатор Флориды Рон Десантис.Альтернативы Джо Байдену в среде Демократической партии, как считают аналитики, на данный момент нет.Согласно последним социологическим опросам, Трамп опережает своего соперника. Так, по состоянию на начало декабря рейтинг экс-президента составлял 47%, Байдена – 43%.Читайте также на РИА Новости Крым:Членство Украины в НАТО станет началом Третьей мировой - премьер СловакииИстерика слабеющего гегемона: США утратили лидерство – ВолодинПутин ответил на слова Байдена о возможной войне НАТО с Россией

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, дональд трамп, политика, в мире, безопасность, мнения, новости