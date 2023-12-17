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Путин ответил на слова Байдена о возможной войне НАТО с Россией
Путин ответил на слова Байдена о возможной войне НАТО с Россией - РИА Новости Крым, 17.12.2023
Путин ответил на слова Байдена о возможной войне НАТО с Россией
Президент России Владимир Путин назвал "полной чушью" слова американского лидера Джо Байдена о том, что Россия нападет на НАТО после победы на Украине. РИА Новости Крым, 17.12.2023
2023-12-17T11:40
2023-12-17T11:40
2023-12-17T11:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин назвал "полной чушью" слова американского лидера Джо Байдена о том, что Россия нападет на НАТО после победы на Украине."Это чушь полная. Я думаю, что и президент Байден это понимает. Это просто фигура речи для того, чтобы обосновать свою ошибочную политику на российском направлении", - сказал глава государства в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин".По мнению российского лидера, Вашингтон в действительности не заинтересован в нанесении, как они публично заявляют, "стратегического поражения России", поскольку это не находится в национальных интересах США.Байден в начале декабря заявил, что Россия после "взятия Украины" может атаковать европейских союзников США по НАТО. Такой довод он привел, обращаясь к Конгрессу с просьбой выделить Киеву дополнительное финансирование.7 декабря Сенат США заблокировал законопроект о выделении помощи Украине, Израилю и Тайваню в размере 106 млрд долларов. Украине в рамках пакета предлагалось предоставить 61 млрд долларов. Решение о пакетном голосовании ранее принял Белый дом в надежде, что поддержка Сенатом Израиля поможет "протянуть" с собой и поддержку Киева. Но преодолеть барьер республиканцев не удалось. Они проголосовали против выделения средств Украине, требуя принять предложенные ими меры для обеспечения безопасности на американо-мексиканской границе.Читайте также на РИА Новости Крым:Использование авиабаз НАТО для F-16 ВСУ - Москва сделала предупреждениеСША в корне изменили свое понимание "победы" Украины – МедведевВведут ли США и Европа свои войска на Украину – сенатор РФ
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нато, владимир путин (политик), россия, джозеф байден, президент сша (joseph biden), сша, новости, политика, в мире
Путин ответил на слова Байдена о возможной войне НАТО с Россией
Путин: слова Байдена о риске войны НАТО с Россией – полная чушь
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин назвал "полной чушью" слова американского лидера Джо Байдена о том, что Россия нападет на НАТО после победы на Украине.
"Это чушь полная. Я думаю, что и президент Байден это понимает. Это просто фигура речи для того, чтобы обосновать свою ошибочную политику на российском направлении", - сказал глава государства в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин".
По мнению российского лидера, Вашингтон в действительности не заинтересован в нанесении, как они публично заявляют, "стратегического поражения России", поскольку это не находится в национальных интересах США.
"Президент любой крупной страны, а тем более хозяина НАТО, которым являются США, не может не понимать, что у России нет никаких резонов, никакого интереса, ни геополитического, ни экономического, ни военного, воевать со странами НАТО. У нас нет никаких территориальных претензий, нет желания испортить с ними отношения. Мы заинтересованы в развитии отношений", - добавил президент РФ.
Байден в начале декабря заявил, что Россия после "взятия Украины" может атаковать европейских союзников США по НАТО. Такой довод он привел, обращаясь к Конгрессу с просьбой выделить Киеву дополнительное финансирование.
7 декабря Сенат США заблокировал законопроект о выделении помощи Украине, Израилю и Тайваню в размере 106 млрд долларов. Украине в рамках пакета предлагалось предоставить 61 млрд долларов. Решение о пакетном голосовании ранее принял Белый дом в надежде, что поддержка Сенатом Израиля поможет "протянуть" с собой и поддержку Киева. Но преодолеть барьер республиканцев не удалось. Они проголосовали против выделения средств Украине, требуя принять предложенные ими меры для обеспечения безопасности на американо-мексиканской границе.
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