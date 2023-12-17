Рейтинг@Mail.ru
Путин ответил на слова Байдена о возможной войне НАТО с Россией - РИА Новости Крым, 17.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231217/putin-otvetil-na-slova-baydena-o-vozmozhnoy-voyne-nato-s-rossiey-1133609419.html
Путин ответил на слова Байдена о возможной войне НАТО с Россией
Путин ответил на слова Байдена о возможной войне НАТО с Россией - РИА Новости Крым, 17.12.2023
Путин ответил на слова Байдена о возможной войне НАТО с Россией
Президент России Владимир Путин назвал "полной чушью" слова американского лидера Джо Байдена о том, что Россия нападет на НАТО после победы на Украине. РИА Новости Крым, 17.12.2023
2023-12-17T11:40
2023-12-17T11:40
нато
владимир путин (политик)
россия
джозеф байден, президент сша (joseph biden)
сша
новости
политика
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/0e/1133534207_0:0:3233:1820_1920x0_80_0_0_3a1dc96e9262866e1823581603036a18.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин назвал "полной чушью" слова американского лидера Джо Байдена о том, что Россия нападет на НАТО после победы на Украине."Это чушь полная. Я думаю, что и президент Байден это понимает. Это просто фигура речи для того, чтобы обосновать свою ошибочную политику на российском направлении", - сказал глава государства в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин".По мнению российского лидера, Вашингтон в действительности не заинтересован в нанесении, как они публично заявляют, "стратегического поражения России", поскольку это не находится в национальных интересах США.Байден в начале декабря заявил, что Россия после "взятия Украины" может атаковать европейских союзников США по НАТО. Такой довод он привел, обращаясь к Конгрессу с просьбой выделить Киеву дополнительное финансирование.7 декабря Сенат США заблокировал законопроект о выделении помощи Украине, Израилю и Тайваню в размере 106 млрд долларов. Украине в рамках пакета предлагалось предоставить 61 млрд долларов. Решение о пакетном голосовании ранее принял Белый дом в надежде, что поддержка Сенатом Израиля поможет "протянуть" с собой и поддержку Киева. Но преодолеть барьер республиканцев не удалось. Они проголосовали против выделения средств Украине, требуя принять предложенные ими меры для обеспечения безопасности на американо-мексиканской границе.Читайте также на РИА Новости Крым:Использование авиабаз НАТО для F-16 ВСУ - Москва сделала предупреждениеСША в корне изменили свое понимание "победы" Украины – МедведевВведут ли США и Европа свои войска на Украину – сенатор РФ
россия
сша
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/0e/1133534207_502:0:3233:2048_1920x0_80_0_0_5ca4738f3ec63e45d78ebfea8c7fbd5c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
нато, владимир путин (политик), россия, джозеф байден, президент сша (joseph biden), сша, новости, политика, в мире
Путин ответил на слова Байдена о возможной войне НАТО с Россией

Путин: слова Байдена о риске войны НАТО с Россией – полная чушь

11:40 17.12.2023
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанк"Прямая линия" и большая пресс-конференция президента РФ В. Путина
Прямая линия и большая пресс-конференция президента РФ В. Путина - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин назвал "полной чушью" слова американского лидера Джо Байдена о том, что Россия нападет на НАТО после победы на Украине.
"Это чушь полная. Я думаю, что и президент Байден это понимает. Это просто фигура речи для того, чтобы обосновать свою ошибочную политику на российском направлении", - сказал глава государства в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин".
По мнению российского лидера, Вашингтон в действительности не заинтересован в нанесении, как они публично заявляют, "стратегического поражения России", поскольку это не находится в национальных интересах США.
"Президент любой крупной страны, а тем более хозяина НАТО, которым являются США, не может не понимать, что у России нет никаких резонов, никакого интереса, ни геополитического, ни экономического, ни военного, воевать со странами НАТО. У нас нет никаких территориальных претензий, нет желания испортить с ними отношения. Мы заинтересованы в развитии отношений", - добавил президент РФ.
Байден в начале декабря заявил, что Россия после "взятия Украины" может атаковать европейских союзников США по НАТО. Такой довод он привел, обращаясь к Конгрессу с просьбой выделить Киеву дополнительное финансирование.
7 декабря Сенат США заблокировал законопроект о выделении помощи Украине, Израилю и Тайваню в размере 106 млрд долларов. Украине в рамках пакета предлагалось предоставить 61 млрд долларов. Решение о пакетном голосовании ранее принял Белый дом в надежде, что поддержка Сенатом Израиля поможет "протянуть" с собой и поддержку Киева. Но преодолеть барьер республиканцев не удалось. Они проголосовали против выделения средств Украине, требуя принять предложенные ими меры для обеспечения безопасности на американо-мексиканской границе.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Использование авиабаз НАТО для F-16 ВСУ - Москва сделала предупреждение
США в корне изменили свое понимание "победы" Украины – Медведев
Введут ли США и Европа свои войска на Украину – сенатор РФ
 
НАТОВладимир Путин (политик)РоссияДжозеф Байден, президент США (Joseph Biden)СШАНовостиПолитикаВ мире
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:54Стрелковый бой идет на границе Белгородской области и Украины
13:37На Украине готовятся мобилизовать в ВСУ полицейских и надзирателей
13:04Смертельное ДТП на Кубани: погиб 21-летний водитель
12:47Азаров назвал основное "стратегическое" оружие Киева в зимних боях
12:17Абитуриенты смогут подать документы в вуз с помощью нового онлайн-сервиса
11:57Россия создаст новый военный округ в ответ на расширение НАТО
11:40Путин ответил на слова Байдена о возможной войне НАТО с Россией
11:28Под Симферополем ВАЗ налетел на бетонные блоки: трое пострадавших
11:02Боевики ВСУ ранили мужчину и убили 12 коров в Белгородской области
10:40После распада СССР Запад хотел развалить и Россию - Путин
10:09В Сербии проходят внеочередные выборы в парламент
09:48Сильный гололед в Краснодаре и крае: объявлено штормовое предупреждение
09:21Свыше 350 тысяч человек остаются без света из-за циклона "Ваня"
08:58Особый статус крымского доктора: чем привлечь молодых специалистов
08:39Два беспилотника ВСУ уничтожены в Волгоградской области
08:16Кадастровая стоимость помещений в Крыму: что полезно знать
07:44На Сапун-горе школьники высадили 3,5 тысячи сеянцев сосен и ясеней
07:15Почему крымчане стали отказываться от междугородних поездок на своих авто
06:54Атака дронов на регионы России: ПВО сбила 33 беспилотника
00:01Осадки и гололедица: погода в Крыму в воскресенье
Лента новостейМолния