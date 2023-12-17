https://crimea.ria.ru/20231217/putin-otvetil-na-slova-baydena-o-vozmozhnoy-voyne-nato-s-rossiey-1133609419.html

Путин ответил на слова Байдена о возможной войне НАТО с Россией

Путин ответил на слова Байдена о возможной войне НАТО с Россией - РИА Новости Крым, 17.12.2023

Путин ответил на слова Байдена о возможной войне НАТО с Россией

Президент России Владимир Путин назвал "полной чушью" слова американского лидера Джо Байдена о том, что Россия нападет на НАТО после победы на Украине. РИА Новости Крым, 17.12.2023

2023-12-17T11:40

2023-12-17T11:40

2023-12-17T11:40

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин назвал "полной чушью" слова американского лидера Джо Байдена о том, что Россия нападет на НАТО после победы на Украине."Это чушь полная. Я думаю, что и президент Байден это понимает. Это просто фигура речи для того, чтобы обосновать свою ошибочную политику на российском направлении", - сказал глава государства в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин".По мнению российского лидера, Вашингтон в действительности не заинтересован в нанесении, как они публично заявляют, "стратегического поражения России", поскольку это не находится в национальных интересах США.Байден в начале декабря заявил, что Россия после "взятия Украины" может атаковать европейских союзников США по НАТО. Такой довод он привел, обращаясь к Конгрессу с просьбой выделить Киеву дополнительное финансирование.7 декабря Сенат США заблокировал законопроект о выделении помощи Украине, Израилю и Тайваню в размере 106 млрд долларов. Украине в рамках пакета предлагалось предоставить 61 млрд долларов. Решение о пакетном голосовании ранее принял Белый дом в надежде, что поддержка Сенатом Израиля поможет "протянуть" с собой и поддержку Киева. Но преодолеть барьер республиканцев не удалось. Они проголосовали против выделения средств Украине, требуя принять предложенные ими меры для обеспечения безопасности на американо-мексиканской границе.Читайте также на РИА Новости Крым:Использование авиабаз НАТО для F-16 ВСУ - Москва сделала предупреждениеСША в корне изменили свое понимание "победы" Украины – МедведевВведут ли США и Европа свои войска на Украину – сенатор РФ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нато, владимир путин (политик), россия, джозеф байден, президент сша (joseph biden), сша, новости, политика, в мире