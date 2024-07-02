https://crimea.ria.ru/20240702/shturmoviki-rf-na-mototsiklakh-osvobodili-naselennye-punkty-v-dnr-1138526919.html

Штурмовики РФ на мотоциклах освободили населенные пункты в ДНР

Штурмовики РФ на мотоциклах освободили населенные пункты в ДНР - РИА Новости Крым, 02.07.2024

Штурмовики РФ на мотоциклах освободили населенные пункты в ДНР

Российские военнослужащие штурмовых подразделений группировки войск "Восток" освобождают населенные пункты на Угледарском направлении, используя мотоциклы и... РИА Новости Крым, 02.07.2024

2024-07-02T13:27

2024-07-02T13:27

2024-07-02T13:27

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. Российские военнослужащие штурмовых подразделений группировки войск "Восток" освобождают населенные пункты на Угледарском направлении, используя мотоциклы и квадроциклы. Подробностями операций, в том числе освобождения села Старомайорское в ДНР, поделились бойцы, их слова приводит Минобороны РФ.Мотоциклы и квадроциклы позволяют штурмовым группам быстро передвигаться и заставать противника врасплох, отмечают в ведомстве.В отличие от бронетехники, они представляют собой для врага маленькие и плохоуловимые цели. При этом быстрые и маневренные. Следовательно, существенно сокращают бойцам время для преодоления открытых участков местности и минимизируют риски вражеских атак, рассказывает штурмовик с позывным "Канхан".Также использование мотоциклетных штурмовых групп способствует прорывам обороны противника, позволяя подразделениям атаковать с флангов. В частности, с применением мототранспорта российские штурмовики заняли крупные опорные пункты ВСУ на Угледарском направлении и освободили Старомайорское в ДНР.Для достижения тактического успеха мотогруппы нередко используются комбинированно с пешими штурмовиками, отмечают в ведомстве. Направляют мобильные штурмовые группы операторы БПЛА.Мотоциклы используют не только для штурмов, но и для подвоза боеприпасов и продовольствия. Кроме того, штурмовые группы на мотоциклах и квадроциклах выполняют отвлекающие маневры, что позволяет основным силам развивать успех и освобождать новые территории.Об освобождении села Старомайорское в ДНР Минобороны сообщало 10 июня.Населенный пункт расположен на так называемом Времевском выступе и оказался одним из немногих, которые ВСУ удалось занять во время прошлогоднего контрнаступления. Его освобождение открыло для ВС РФ возможность продвигаться к Великой Новоселке – важному логистическому узлу украинских войск на этом участке фронта. Освобождение Великой Новоселки, что значительно усложнит снабжение группировок ВСУ в Угледаре.Читайте также на РИА Новости Крым:Бойцы "Днепра" уничтожают диверсантов и пехоту ВСУ на Херсонщине Три беспилотника сбиты ночью над Крымом Секреты взрывателя ракет ATACMS раскрыты

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, армия и флот, вооруженные силы россии, новости, новости сво