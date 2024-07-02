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Штурмовики РФ на мотоциклах освободили населенные пункты в ДНР - РИА Новости Крым, 02.07.2024
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Штурмовики РФ на мотоциклах освободили населенные пункты в ДНР
Штурмовики РФ на мотоциклах освободили населенные пункты в ДНР - РИА Новости Крым, 02.07.2024
Штурмовики РФ на мотоциклах освободили населенные пункты в ДНР
Российские военнослужащие штурмовых подразделений группировки войск "Восток" освобождают населенные пункты на Угледарском направлении, используя мотоциклы и... РИА Новости Крым, 02.07.2024
2024-07-02T13:27
2024-07-02T13:27
министерство обороны рф
армия и флот
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. Российские военнослужащие штурмовых подразделений группировки войск "Восток" освобождают населенные пункты на Угледарском направлении, используя мотоциклы и квадроциклы. Подробностями операций, в том числе освобождения села Старомайорское в ДНР, поделились бойцы, их слова приводит Минобороны РФ.Мотоциклы и квадроциклы позволяют штурмовым группам быстро передвигаться и заставать противника врасплох, отмечают в ведомстве.В отличие от бронетехники, они представляют собой для врага маленькие и плохоуловимые цели. При этом быстрые и маневренные. Следовательно, существенно сокращают бойцам время для преодоления открытых участков местности и минимизируют риски вражеских атак, рассказывает штурмовик с позывным "Канхан".Также использование мотоциклетных штурмовых групп способствует прорывам обороны противника, позволяя подразделениям атаковать с флангов. В частности, с применением мототранспорта российские штурмовики заняли крупные опорные пункты ВСУ на Угледарском направлении и освободили Старомайорское в ДНР.Для достижения тактического успеха мотогруппы нередко используются комбинированно с пешими штурмовиками, отмечают в ведомстве. Направляют мобильные штурмовые группы операторы БПЛА.Мотоциклы используют не только для штурмов, но и для подвоза боеприпасов и продовольствия. Кроме того, штурмовые группы на мотоциклах и квадроциклах выполняют отвлекающие маневры, что позволяет основным силам развивать успех и освобождать новые территории.Об освобождении села Старомайорское в ДНР Минобороны сообщало 10 июня.Населенный пункт расположен на так называемом Времевском выступе и оказался одним из немногих, которые ВСУ удалось занять во время прошлогоднего контрнаступления. Его освобождение открыло для ВС РФ возможность продвигаться к Великой Новоселке – важному логистическому узлу украинских войск на этом участке фронта. Освобождение Великой Новоселки, что значительно усложнит снабжение группировок ВСУ в Угледаре.Читайте также на РИА Новости Крым:Бойцы "Днепра" уничтожают диверсантов и пехоту ВСУ на Херсонщине Три беспилотника сбиты ночью над Крымом Секреты взрывателя ракет ATACMS раскрыты
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министерство обороны рф, армия и флот, вооруженные силы россии, новости, новости сво
Штурмовики РФ на мотоциклах освободили населенные пункты в ДНР

В Минобороны РФ рассказали о штурмах в ДНР направлении с применением мототраспорта

13:27 02.07.2024
 
© Министерство обороны РФШтурмовики РФ на мотоциклах освободили населенные пункты в ДНР
Штурмовики РФ на мотоциклах освободили населенные пункты в ДНР
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. Российские военнослужащие штурмовых подразделений группировки войск "Восток" освобождают населенные пункты на Угледарском направлении, используя мотоциклы и квадроциклы. Подробностями операций, в том числе освобождения села Старомайорское в ДНР, поделились бойцы, их слова приводит Минобороны РФ.
Мотоциклы и квадроциклы позволяют штурмовым группам быстро передвигаться и заставать противника врасплох, отмечают в ведомстве.
В отличие от бронетехники, они представляют собой для врага маленькие и плохоуловимые цели. При этом быстрые и маневренные. Следовательно, существенно сокращают бойцам время для преодоления открытых участков местности и минимизируют риски вражеских атак, рассказывает штурмовик с позывным "Канхан".

"Чтобы навестись, артиллерии потребуется достаточно времени. А мотоцикл преодолевает расстояние быстро. Враг просто не успевает нацелиться", – поделился боец.

Также использование мотоциклетных штурмовых групп способствует прорывам обороны противника, позволяя подразделениям атаковать с флангов. В частности, с применением мототранспорта российские штурмовики заняли крупные опорные пункты ВСУ на Угледарском направлении и освободили Старомайорское в ДНР.
"Дерзко выполнили эту задачу. Заехали прямо в Старомайорское. Прям в окопы залетали на мотоциклах. Ребята сразу пошли на штурм. За ними была пешая группа", – рассказал командир штурмового взвода с позывным "Круглый".
Для достижения тактического успеха мотогруппы нередко используются комбинированно с пешими штурмовиками, отмечают в ведомстве. Направляют мобильные штурмовые группы операторы БПЛА.
Мотоциклы используют не только для штурмов, но и для подвоза боеприпасов и продовольствия. Кроме того, штурмовые группы на мотоциклах и квадроциклах выполняют отвлекающие маневры, что позволяет основным силам развивать успех и освобождать новые территории.
Об освобождении села Старомайорское в ДНР Минобороны сообщало 10 июня.
Населенный пункт расположен на так называемом Времевском выступе и оказался одним из немногих, которые ВСУ удалось занять во время прошлогоднего контрнаступления. Его освобождение открыло для ВС РФ возможность продвигаться к Великой Новоселке – важному логистическому узлу украинских войск на этом участке фронта. Освобождение Великой Новоселки, что значительно усложнит снабжение группировок ВСУ в Угледаре.
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