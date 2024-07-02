https://crimea.ria.ru/20240702/tri-bespilotnika-sbity-nochyu-nad-krymom-1138519967.html

Три беспилотника сбиты ночью над Крымом

Три беспилотника сбиты ночью над Крымом - РИА Новости Крым, 02.07.2024

Три беспилотника сбиты ночью над Крымом

Ночью российские силы ПВО перехватили и уничтожили 11 украинских беспилотников, в том числе три - над Крымским полуостровом. Об этом во вторник сообщает... РИА Новости Крым, 02.07.2024

2024-07-02T07:33

2024-07-02T07:33

2024-07-02T07:33

безопасность республики крым и севастополя

крым

атаки всу на крым

беспилотник (бпла, дрон)

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости Крым. Ночью российские силы ПВО перехватили и уничтожили 11 украинских беспилотников, в том числе три - над Крымским полуостровом. Об этом во вторник сообщает Минобороны РФ,Накануне при отражении ракетной атаки на Севастополь были уничтожены пять воздушных целей, пострадавших нет. При этом в одном из садовых товариществ произошел небольшой пожар в лесополосе, также загорелись заборы частных домов. В одном из домов в окнах выбило стекла. Еще в одном СНТ зафиксировано возгорания травы. Также упавшими осколками повреждены три машины.Читайте также на РИА Новости Крым:Новый сигнал "Баллистика" в Севастополе: когда и как он будет появлятьсяЧетыре суббоеприпаса ликвидированы на дне пляжа "Учкуевка" в Севастополе "Продолжим летать и плавать": Пентагон – об активности США в Черном море

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность республики крым и севастополя, крым, атаки всу на крым, беспилотник (бпла, дрон), министерство обороны рф, новости сво, брянская область, белгородская область