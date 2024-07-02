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Три беспилотника сбиты ночью над Крымом - РИА Новости Крым, 02.07.2024
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Три беспилотника сбиты ночью над Крымом
Три беспилотника сбиты ночью над Крымом - РИА Новости Крым, 02.07.2024
Три беспилотника сбиты ночью над Крымом
Ночью российские силы ПВО перехватили и уничтожили 11 украинских беспилотников, в том числе три - над Крымским полуостровом. Об этом во вторник сообщает... РИА Новости Крым, 02.07.2024
2024-07-02T07:33
2024-07-02T07:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости Крым. Ночью российские силы ПВО перехватили и уничтожили 11 украинских беспилотников, в том числе три - над Крымским полуостровом. Об этом во вторник сообщает Минобороны РФ,Накануне при отражении ракетной атаки на Севастополь были уничтожены пять воздушных целей, пострадавших нет. При этом в одном из садовых товариществ произошел небольшой пожар в лесополосе, также загорелись заборы частных домов. В одном из домов в окнах выбило стекла. Еще в одном СНТ зафиксировано возгорания травы. Также упавшими осколками повреждены три машины.Читайте также на РИА Новости Крым:Новый сигнал "Баллистика" в Севастополе: когда и как он будет появлятьсяЧетыре суббоеприпаса ликвидированы на дне пляжа "Учкуевка" в Севастополе "Продолжим летать и плавать": Пентагон – об активности США в Черном море
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безопасность республики крым и севастополя, крым, атаки всу на крым, беспилотник (бпла, дрон), министерство обороны рф, новости сво, брянская область, белгородская область
Три беспилотника сбиты ночью над Крымом

Три украинских беспилотника сбиты ночью над Крымом

07:33 02.07.2024
 
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Работа ПВО Тор М2У в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости Крым. Ночью российские силы ПВО перехватили и уничтожили 11 украинских беспилотников, в том числе три - над Крымским полуостровом. Об этом во вторник сообщает Минобороны РФ,
"В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены четыре БПЛА над территорией Брянской области, четыре беспилотника над территорией Белгородской области и три БПЛА над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении.
Накануне при отражении ракетной атаки на Севастополь были уничтожены пять воздушных целей, пострадавших нет. При этом в одном из садовых товариществ произошел небольшой пожар в лесополосе, также загорелись заборы частных домов. В одном из домов в окнах выбило стекла. Еще в одном СНТ зафиксировано возгорания травы. Также упавшими осколками повреждены три машины.
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Безопасность Республики Крым и СевастополяКрымАтаки ВСУ на КрымБеспилотник (БПЛА, дрон)Министерство обороны РФНовости СВОБрянская областьБелгородская область
 
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