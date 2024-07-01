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Ракетная атака на Севастополь: что известно о последствиях

Ракетная атака на Севастополь: что известно о последствиях - РИА Новости Крым, 01.07.2024

Ракетная атака на Севастополь: что известно о последствиях

При отражении ракетной атаки на Севастополь вечером в понедельник уничтожены пять воздушных целей, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор Михаил... РИА Новости Крым, 01.07.2024

2024-07-01T20:35

2024-07-01T20:35

2024-07-01T21:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. При отражении ракетной атаки на Севастополь вечером в понедельник уничтожены пять воздушных целей, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Развожаев уточнил, что в одном из садовых товариществ произошел небольшой пожар в лесополосе, также загорелись заборы частных домов. В одном из домов в окнах выбило стекла.Еще в одном СНТ зафиксировано возгорания травы. Также упавшими осколками повреждены три машины.Губернатор Севастополя ранее сообщил, что в системе оповещения города теперь появится новый видео- и звуковой сигнал "Баллистика!", означающий угрозу удара баллистическими ракетами. При поступлении информации от военных сигнал будет транслироваться по всем каналам связи. По словам градоначальника, сигнал "Баллистика!" будет звучать особым образом, он означает, что за 1-2 минуты нужно укрыться в безопасном месте укрыться от кассетных суббоеприпасов или разлета осколков.

севастополь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил развожаев, севастополь, новости, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, всу (вооруженные силы украины), атаки всу на крым