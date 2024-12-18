https://crimea.ria.ru/20241218/azerbaydzhan-zhdet-prikhoda-rossiyskikh-investorov-v-karabakh--aliev-1142704190.html

Азербайджан ждет прихода российских инвесторов в Карабах – Алиев

Азербайджан ждет прихода российских инвесторов в Карабах – Алиев - РИА Новости Крым, 18.12.2024

Азербайджан ждет прихода российских инвесторов в Карабах – Алиев

Власти Азербайджана будут рады приходу российских инвесторов и подрядчиков в Нагорный Карабах и их участию в восстановлении региона. Об этом заявил президент... РИА Новости Крым, 18.12.2024

2024-12-18T07:37

2024-12-18T07:37

2024-12-18T07:37

ильхам алиев

дмитрий киселев

россия

азербайджан

сотрудничество

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нагорный карабах

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Власти Азербайджана будут рады приходу российских инвесторов и подрядчиков в Нагорный Карабах и их участию в восстановлении региона. Об этом заявил президент страны Ильхам Алиев в интервью ВГТРК и РИА Новости, которое провел гендиректор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.В частности, Алиев напомнил, что Татарстан ранее построил сервисный центр "КамАЗ" в Джебраильском районе Азербайджана.Алиев добавил, что делегация Татарстана находится в Баку, и он планирует встретиться с главой республики Рустамом Миннихановым.Нагорный Карабах объявил о выходе из Азербайджанской ССР в одностороннем порядке 35 лет назад. После распада СССР и вооруженного конфликта с Азербайджаном (1992-1994) регион много лет существовал как непризнанная республика. В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область в советское время. В регионе разместились российские миротворцы.Спустя почти три года Баку начал в Карабахе военную операцию, которая продлилась одни сутки. В итоге президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна восстановила свою территориальную целостность, а власти региона объявили о "самороспуске" непризнанной республики с 1 января 2024 года.В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и ЕС приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая 2023 года премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом.В октябре 2024 года Пашинян сообщил, что проект мирного соглашения с Баку согласован на 80-90%. При этом пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде заявил, что некоторые положения проекта мирного договора с Арменией согласовать невозможно, поскольку Ереван не выполнил необходимые условия. В частности, Баку считает, что для успешного подписания проекта мирного соглашения Армения должна внести изменения в свою конституцию, в которой на данный момент содержатся пункты о территориальных претензиях к Азербайджану.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин обсудил с Алиевым подготовку мирного договора Баку и ЕреванаТорговля между Россией и Азербайджаном расширитсяРоссия и Азербайджан договорились сотрудничать в медицине и науке

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азербайджан

нагорный карабах

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ильхам алиев, дмитрий киселев, россия, азербайджан, сотрудничество, в мире, нагорный карабах, новости, видео