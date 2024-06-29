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Четыре суббоеприпаса ликвидированы на дне пляжа "Учкуевка" в Севастополе - РИА Новости Крым, 29.06.2024
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Четыре суббоеприпаса ликвидированы на дне пляжа "Учкуевка" в Севастополе
Четыре суббоеприпаса ликвидированы на дне пляжа "Учкуевка" в Севастополе - РИА Новости Крым, 29.06.2024
Четыре суббоеприпаса ликвидированы на дне пляжа "Учкуевка" в Севастополе
В акватории Севастополя сотрудниками МЧС ликвидированы неразорвавшиеся после атаки ВСУ на город кассетные суббоеприпасы. Об этом сообщили в МЧС России. РИА Новости Крым, 29.06.2024
2024-06-29T06:19
2024-06-29T06:31
севастополь
атака всу на севастополь 23 июня 2024 года
безопасность
безопасность республики крым и севастополя
новости
учкуевка
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости Крым. В акватории Севастополя сотрудниками МЧС ликвидированы неразорвавшиеся после атаки ВСУ на город кассетные суббоеприпасы. Об этом сообщили в МЧС России.Взрывоопасные предметы были обнаружены на глубине до пяти метров и уничтожены пиротехниками МЧС контролируемыми подрывами на дне пляжа "Учкуевка", рассказали в ведомстве. Водолазные работы по поиску и обнаружению суббоеприпасов и взрывоопасных предметов продолжаются.В четверг в море были обнаружены два суббоеприпаса после удара ATACMS по Севастополю. В среду неразорвавшийся кассетный боеприпас также был обнаружен водолазами в море.23 июня ВСУ нанесли удар по Севастополю пятью ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Четыре из них были перехвачены над акваторией, боевая часть пятой подорвалась над прибрежной территорией.В результате происшествия пострадали 153 человека. Среди погибших трое севастопольцев и один приезжий ребенок. В городе введен режим ЧС регионального характера. Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело о теракте.Читайте также на РИА Новости Крым:Погибшую при ракетной атаке на Севастополь девочку похоронили на КубаниВ Севастополе простились с погибшей при атаке ВСУ Александрой ГурьевойВ Севастополе простились с погибшей при атаке ВСУ двухлетней Лизой Кирнос
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Новости
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РИА Новости Крым
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севастополь, атака всу на севастополь 23 июня 2024 года, безопасность, безопасность республики крым и севастополя, новости, учкуевка, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
Четыре суббоеприпаса ликвидированы на дне пляжа "Учкуевка" в Севастополе

Четыре суббоеприпаса ликвидированы в акватории Севастополя сотрудниками МЧС

06:19 29.06.2024 (обновлено: 06:31 29.06.2024)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС России обследует береговую линию в районе пляжа Учкуевка в Севастополе,
Сотрудник МЧС России обследует береговую линию в районе пляжа Учкуевка в Севастополе, - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости Крым. В акватории Севастополя сотрудниками МЧС ликвидированы неразорвавшиеся после атаки ВСУ на город кассетные суббоеприпасы. Об этом сообщили в МЧС России.
Взрывоопасные предметы были обнаружены на глубине до пяти метров и уничтожены пиротехниками МЧС контролируемыми подрывами на дне пляжа "Учкуевка", рассказали в ведомстве. Водолазные работы по поиску и обнаружению суббоеприпасов и взрывоопасных предметов продолжаются.
В четверг в море были обнаружены два суббоеприпаса после удара ATACMS по Севастополю. В среду неразорвавшийся кассетный боеприпас также был обнаружен водолазами в море.
23 июня ВСУ нанесли удар по Севастополю пятью ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Четыре из них были перехвачены над акваторией, боевая часть пятой подорвалась над прибрежной территорией.
В результате происшествия пострадали 153 человека. Среди погибших трое севастопольцев и один приезжий ребенок. В городе введен режим ЧС регионального характера. Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело о теракте.
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