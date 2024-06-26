https://crimea.ria.ru/20240626/v-sevastopole-prostilis-s-pogibshey-pri-atake-vsu-dvukhletney-lizoy-kirnos-1138377588.html

В Севастополе простились с погибшей при атаке ВСУ двухлетней Лизой Кирнос

В Севастополе простились с погибшей при атаке ВСУ двухлетней Лизой Кирнос - РИА Новости Крым, 26.06.2024

В Севастополе простились с погибшей при атаке ВСУ двухлетней Лизой Кирнос

В Севастополе простились с двухлетней малышкой Лизой Кирнос, погибшей во время атаки ВСУ на пляж 23 июня. РИА Новости Крым, 26.06.2024

2024-06-26T14:29

2024-06-26T14:29

2024-06-26T15:42

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе простились с двухлетней малышкой Лизой Кирнос, погибшей во время атаки ВСУ на пляж 23 июня."Простились с двухлетней малышкой Лизой Кирнос, убитой американской ракетой ATACMS с кассетной боевой частью на пляже в воскресенье", - написал в своем ТГ-канале губернатор города Михаил Развожаев.Девочку похоронили на "Аллее славы" на кладбище Кальфа, где похоронены погибшие герои — участники СВО."Это белокурое чудо не пойдет в школу, не приготовит свой первый пирог, никогда не примерит свадебное платье и не воспитает своих детей и внуков. Лизу лишили жизни, которая только началась. Лиза была третьим долгожданным ребенком и единственной дочкой. Два брата до сих пор не могут поверить, что сестры больше нет. Это наше общее горе. Весь Севастополь сегодня вместе с родителями Лизы. Она навсегда останется в нашей памяти!", - написал губернатор.23 июня ВСУ нанесли удар по Севастополю пятью ракетами ATACMS. Четыре из них были перехвачены над акваторией, боевая часть пятой подорвалась над прибрежной территорией. По данным Минобороны РФ, ВСУ ударили по региону поставленными США ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями.Суббоеприпас М74 от ракеты ATACMS - что это и чем опасен >>В результате происшествия пострадали 153 человека. Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело о теракте. В больницах Севастополя остаются 50 пациентов, пострадавших в результате удара. В Москву на лечение отправлены 22 человека, из них 12 детей. Четыре ребенка в тяжелом состоянии находятся в реанимации в Российской детской клинической больнице.Читайте также на РИА Новости Крым:"Очень громко и страшно": что происходит в Севастополе после атаки ВСУРитуальное преступление: Захарова об атаке ВСУ на СевастопольФедеральные медцентры подключат для помощи раненым в Севастополе

https://crimea.ria.ru/20240626/nerazorvavshiysya-kassetnyy-boepripas-nashli-v-sevastopole-posle-ataki-1138363254.html

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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