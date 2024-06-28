https://crimea.ria.ru/20240628/prodolzhim-letat-i-plavat-pentagon--ob-aktivnosti-ssha-v-chernom-more-1138445723.html

"Продолжим летать и плавать": Пентагон – об активности США в Черном море

"Продолжим летать и плавать": Пентагон – об активности США в Черном море - РИА Новости Крым, 28.06.2024

"Продолжим летать и плавать": Пентагон – об активности США в Черном море

В Пентагоне заявили, что США продолжат полеты в международных водах, где это позволено законом. Об этом заявила заместитель официального представителя ведомства РИА Новости Крым, 28.06.2024

2024-06-28T22:12

2024-06-28T22:12

2024-06-28T22:26

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россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – РИА Новости Крым. В Пентагоне заявили, что США продолжат полеты в международных водах, где это позволено законом. Об этом заявила заместитель официального представителя ведомства Сабрина Сингх, ее слова приводит РИА Новости.Она отметила, что видела сообщения о позиции Минобороны РФ, но не может их прокомментировать.Ранее 28 июня глава Минобороны РФ Андрей Белоусов поручил Генштабу ВС РФ принять меры оперативного реагирования в ответ на провокации США над акваторией Черного моря. Он отметил возросшую интенсивность полетов там стратегических американских беспилотников, которые ведут разведку и определяют цели высокоточному оружию, которое ВСУ поставляют США и их партнеры в Европе для ударов по объектам в России.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе расширен перечень объектов для укрытий при тревогах – указРоссийские войска освободили населенный пункт Раздоловка в ДНР"Новый Рузвельт": что дал понять Трамп на дебатах с Байденом – эксперт

сша

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пентагон, сша, россия, министерство обороны рф, черное море, новости, безопасность республики крым и севастополя, безопасность