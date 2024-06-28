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"Продолжим летать и плавать": Пентагон – об активности США в Черном море - РИА Новости Крым, 28.06.2024
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"Продолжим летать и плавать": Пентагон – об активности США в Черном море
"Продолжим летать и плавать": Пентагон – об активности США в Черном море - РИА Новости Крым, 28.06.2024
"Продолжим летать и плавать": Пентагон – об активности США в Черном море
В Пентагоне заявили, что США продолжат полеты в международных водах, где это позволено законом. Об этом заявила заместитель официального представителя ведомства РИА Новости Крым, 28.06.2024
2024-06-28T22:12
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пентагон
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министерство обороны рф
черное море
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безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – РИА Новости Крым. В Пентагоне заявили, что США продолжат полеты в международных водах, где это позволено законом. Об этом заявила заместитель официального представителя ведомства Сабрина Сингх, ее слова приводит РИА Новости.Она отметила, что видела сообщения о позиции Минобороны РФ, но не может их прокомментировать.Ранее 28 июня глава Минобороны РФ Андрей Белоусов поручил Генштабу ВС РФ принять меры оперативного реагирования в ответ на провокации США над акваторией Черного моря. Он отметил возросшую интенсивность полетов там стратегических американских беспилотников, которые ведут разведку и определяют цели высокоточному оружию, которое ВСУ поставляют США и их партнеры в Европе для ударов по объектам в России.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе расширен перечень объектов для укрытий при тревогах – указРоссийские войска освободили населенный пункт Раздоловка в ДНР"Новый Рузвельт": что дал понять Трамп на дебатах с Байденом – эксперт
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пентагон, сша, россия, министерство обороны рф, черное море, новости, безопасность республики крым и севастополя, безопасность
"Продолжим летать и плавать": Пентагон – об активности США в Черном море

В Пентагоне прокомментировали возросшую интенсивность деятельности ВС США в Черном море

22:12 28.06.2024 (обновлено: 22:26 28.06.2024)
 
© Фото : U.S. Air Force/Bobbi ZapkaАмериканский стратегический разведывательный БПЛА RQ-4 Global Hawk
Американский стратегический разведывательный БПЛА RQ-4 Global Hawk
© Фото : U.S. Air Force/Bobbi Zapka
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – РИА Новости Крым. В Пентагоне заявили, что США продолжат полеты в международных водах, где это позволено законом. Об этом заявила заместитель официального представителя ведомства Сабрина Сингх, ее слова приводит РИА Новости.
"Мы продолжим летать, плавать и действовать в международных водах и пространствах, где это позволено законом", - сказала Сингх на брифинге.
Она отметила, что видела сообщения о позиции Минобороны РФ, но не может их прокомментировать.
Ранее 28 июня глава Минобороны РФ Андрей Белоусов поручил Генштабу ВС РФ принять меры оперативного реагирования в ответ на провокации США над акваторией Черного моря. Он отметил возросшую интенсивность полетов там стратегических американских беспилотников, которые ведут разведку и определяют цели высокоточному оружию, которое ВСУ поставляют США и их партнеры в Европе для ударов по объектам в России.
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