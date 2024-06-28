https://crimea.ria.ru/20240628/prodolzhim-letat-i-plavat-pentagon--ob-aktivnosti-ssha-v-chernom-more-1138445723.html
"Продолжим летать и плавать": Пентагон – об активности США в Черном море
"Продолжим летать и плавать": Пентагон – об активности США в Черном море - РИА Новости Крым, 28.06.2024
"Продолжим летать и плавать": Пентагон – об активности США в Черном море
В Пентагоне заявили, что США продолжат полеты в международных водах, где это позволено законом. Об этом заявила заместитель официального представителя ведомства РИА Новости Крым, 28.06.2024
2024-06-28T22:12
2024-06-28T22:12
2024-06-28T22:26
пентагон
сша
россия
министерство обороны рф
черное море
новости
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111586/28/1115862853_0:37:800:487_1920x0_80_0_0_66b248c0f42472f9bec3223f9d7a20b0.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – РИА Новости Крым. В Пентагоне заявили, что США продолжат полеты в международных водах, где это позволено законом. Об этом заявила заместитель официального представителя ведомства Сабрина Сингх, ее слова приводит РИА Новости.Она отметила, что видела сообщения о позиции Минобороны РФ, но не может их прокомментировать.Ранее 28 июня глава Минобороны РФ Андрей Белоусов поручил Генштабу ВС РФ принять меры оперативного реагирования в ответ на провокации США над акваторией Черного моря. Он отметил возросшую интенсивность полетов там стратегических американских беспилотников, которые ведут разведку и определяют цели высокоточному оружию, которое ВСУ поставляют США и их партнеры в Европе для ударов по объектам в России.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе расширен перечень объектов для укрытий при тревогах – указРоссийские войска освободили населенный пункт Раздоловка в ДНР"Новый Рузвельт": что дал понять Трамп на дебатах с Байденом – эксперт
сша
россия
черное море
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111586/28/1115862853_51:0:750:524_1920x0_80_0_0_6a43928f6efbf3c3597a7bdb81cd6be3.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пентагон, сша, россия, министерство обороны рф, черное море, новости, безопасность республики крым и севастополя, безопасность
"Продолжим летать и плавать": Пентагон – об активности США в Черном море
В Пентагоне прокомментировали возросшую интенсивность деятельности ВС США в Черном море
22:12 28.06.2024 (обновлено: 22:26 28.06.2024)