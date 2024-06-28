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Российские войска освободили населенный пункт Раздоловка в ДНР
Российские войска освободили населенный пункт Раздоловка в ДНР - РИА Новости Крым, 28.06.2024
Российские войска освободили населенный пункт Раздоловка в ДНР
Российские войска освободили населенный пункт Раздоловка на Северском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 28.06.2024
2024-06-28T14:57
2024-06-28T14:57
2024-06-28T15:26
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министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. Российские войска освободили населенный пункт Раздоловка на Северском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.За неделю на этом направлении противник потерял до 4410 военнослужащих, а также два танка, восемь боевых бронированных машин, 48 автомобилей, 39 орудий полевой артиллерии, в том числе 11 гаубиц М777 и М198 производства США.Ранее подразделения российской группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Загорное Запорожской области и заняли более выгодные рубежи. Противник понес серьезные потери в живой силе и технике.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России освободила Загорное в Запорожской области ВС России освободили Артемовку в ЛНР и Тимковку в Харьковской области Российские войска с начала года освободили 47 населенных пунктов – Путин
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, новости сво, министерство обороны рф, донецкая народная республика (днр), армия и флот
Материал дополняется
Российские войска освободили населенный пункт Раздоловка в ДНР
Российские войска освободили населенный пункт Раздоловка в ДНР - Минобороны
14:57 28.06.2024 (обновлено: 15:26 28.06.2024)