https://crimea.ria.ru/20240628/rossiyskie-voyska-osvobodili-naselennyy-punkt-razdolovka-v-dnr-1138434016.html

Российские войска освободили населенный пункт Раздоловка в ДНР

Российские войска освободили населенный пункт Раздоловка в ДНР - РИА Новости Крым, 28.06.2024

Российские войска освободили населенный пункт Раздоловка в ДНР

Российские войска освободили населенный пункт Раздоловка на Северском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 28.06.2024

2024-06-28T14:57

2024-06-28T14:57

2024-06-28T15:26

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армия и флот

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. Российские войска освободили населенный пункт Раздоловка на Северском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.За неделю на этом направлении противник потерял до 4410 военнослужащих, а также два танка, восемь боевых бронированных машин, 48 автомобилей, 39 орудий полевой артиллерии, в том числе 11 гаубиц М777 и М198 производства США.Ранее подразделения российской группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Загорное Запорожской области и заняли более выгодные рубежи. Противник понес серьезные потери в живой силе и технике.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России освободила Загорное в Запорожской области ВС России освободили Артемовку в ЛНР и Тимковку в Харьковской области Российские войска с начала года освободили 47 населенных пунктов – Путин

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости сво, министерство обороны рф, донецкая народная республика (днр), армия и флот