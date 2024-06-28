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Российские войска освободили населенный пункт Раздоловка в ДНР - РИА Новости Крым, 28.06.2024
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Российские войска освободили населенный пункт Раздоловка в ДНР
Российские войска освободили населенный пункт Раздоловка в ДНР - РИА Новости Крым, 28.06.2024
Российские войска освободили населенный пункт Раздоловка в ДНР
Российские войска освободили населенный пункт Раздоловка на Северском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 28.06.2024
2024-06-28T14:57
2024-06-28T15:26
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. Российские войска освободили населенный пункт Раздоловка на Северском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.За неделю на этом направлении противник потерял до 4410 военнослужащих, а также два танка, восемь боевых бронированных машин, 48 автомобилей, 39 орудий полевой артиллерии, в том числе 11 гаубиц М777 и М198 производства США.Ранее подразделения российской группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Загорное Запорожской области и заняли более выгодные рубежи. Противник понес серьезные потери в живой силе и технике.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России освободила Загорное в Запорожской области ВС России освободили Артемовку в ЛНР и Тимковку в Харьковской области Российские войска с начала года освободили 47 населенных пунктов – Путин
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РИА Новости Крым
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, новости сво, министерство обороны рф, донецкая народная республика (днр), армия и флот
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Российские войска освободили населенный пункт Раздоловка в ДНР

Российские войска освободили населенный пункт Раздоловка в ДНР - Минобороны

14:57 28.06.2024 (обновлено: 15:26 28.06.2024)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВоеннослужащий штурмового подразделения 27 мотострелковой бригады 1-й гвардейской танковой армии группировки войск Запад
Военнослужащий штурмового подразделения 27 мотострелковой бригады 1-й гвардейской танковой армии группировки войск Запад - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. Российские войска освободили населенный пункт Раздоловка на Северском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск активными действиями освободили населенный пункт Раздоловка Донецкой Народной Республики и заняли более выгодные рубежи. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, двух аэромобильных и двух десантно-штурмовых бригад ВСУ", - говорится в сообщении.
За неделю на этом направлении противник потерял до 4410 военнослужащих, а также два танка, восемь боевых бронированных машин, 48 автомобилей, 39 орудий полевой артиллерии, в том числе 11 гаубиц М777 и М198 производства США.
Ранее подразделения российской группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Загорное Запорожской области и заняли более выгодные рубежи. Противник понес серьезные потери в живой силе и технике.
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