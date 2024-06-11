https://crimea.ria.ru/20240611/vs-rossii-osvobodili-artemovku-v-lnr-i-timkovku-v-kharkovskoy-oblasti-1138026411.html

ВС России освободили Артемовку в ЛНР и Тимковку в Харьковской области

ВС России освободили Артемовку в ЛНР и Тимковку в Харьковской области - РИА Новости Крым, 11.06.2024

ВС России освободили Артемовку в ЛНР и Тимковку в Харьковской области

Подразделения группировки войск "Запад" освободили Артемовку в ЛНР и Тимковку в Харьковской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. РИА Новости Крым, 11.06.2024

2024-06-11T13:24

2024-06-11T13:24

2024-06-11T13:33

новости сво

вооруженные силы россии

министерство обороны рф

луганская народная республика (лнр)

харьковская область

новые регионы россии

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. Подразделения группировки войск "Запад" освободили Артемовку в ЛНР и Тимковку в Харьковской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.Также было нанесено поражение формированиям 3-й штурмовой, 14-й, 28-й механизированных бригад ВСУ в районах Купянска Харьковской области и Невского в ЛНР.Накануне в российском оборонном ведомстве сообщили об освобождении населенного пункта Старомайорское в Донецкой Народной Республике.

https://crimea.ria.ru/20240607/rossiyskie-voyska-s-nachala-goda-osvobodili-47-naselennykh-punktov--putin-1137947610.html

луганская народная республика (лнр)

харьковская область

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

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новости сво, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, луганская народная республика (лнр), харьковская область, новые регионы россии, потери всу