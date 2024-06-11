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ВС России освободили Артемовку в ЛНР и Тимковку в Харьковской области - РИА Новости Крым, 11.06.2024
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ВС России освободили Артемовку в ЛНР и Тимковку в Харьковской области
ВС России освободили Артемовку в ЛНР и Тимковку в Харьковской области - РИА Новости Крым, 11.06.2024
ВС России освободили Артемовку в ЛНР и Тимковку в Харьковской области
Подразделения группировки войск "Запад" освободили Артемовку в ЛНР и Тимковку в Харьковской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. РИА Новости Крым, 11.06.2024
2024-06-11T13:24
2024-06-11T13:33
новости сво
вооруженные силы россии
министерство обороны рф
луганская народная республика (лнр)
харьковская область
новые регионы россии
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. Подразделения группировки войск "Запад" освободили Артемовку в ЛНР и Тимковку в Харьковской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.Также было нанесено поражение формированиям 3-й штурмовой, 14-й, 28-й механизированных бригад ВСУ в районах Купянска Харьковской области и Невского в ЛНР.Накануне в российском оборонном ведомстве сообщили об освобождении населенного пункта Старомайорское в Донецкой Народной Республике.
https://crimea.ria.ru/20240607/rossiyskie-voyska-s-nachala-goda-osvobodili-47-naselennykh-punktov--putin-1137947610.html
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новости сво, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, луганская народная республика (лнр), харьковская область, новые регионы россии, потери всу
ВС России освободили Артемовку в ЛНР и Тимковку в Харьковской области

Российская армия освободила Артемовку в ЛНР и Тимковку в Харьковской области

13:24 11.06.2024 (обновлено: 13:33 11.06.2024)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении
Работа ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. Подразделения группировки войск "Запад" освободили Артемовку в ЛНР и Тимковку в Харьковской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
"Активными действиями подразделений группировки войск "Запад" освобождены населенные пункты Артемовка Луганской Народной Республики и Тимковка Харьковской области", – говорится в сводке российского военного ведомства.
Также было нанесено поражение формированиям 3-й штурмовой, 14-й, 28-й механизированных бригад ВСУ в районах Купянска Харьковской области и Невского в ЛНР.
Накануне в российском оборонном ведомстве сообщили об освобождении населенного пункта Старомайорское в Донецкой Народной Республике.
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Новости СВОВооруженные силы РоссииМинистерство обороны РФЛуганская Народная Республика (ЛНР)Харьковская областьНовые регионы РоссииПотери ВСУ
 
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