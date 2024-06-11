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ВС России освободили Артемовку в ЛНР и Тимковку в Харьковской области
ВС России освободили Артемовку в ЛНР и Тимковку в Харьковской области - РИА Новости Крым, 11.06.2024
ВС России освободили Артемовку в ЛНР и Тимковку в Харьковской области
Подразделения группировки войск "Запад" освободили Артемовку в ЛНР и Тимковку в Харьковской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. РИА Новости Крым, 11.06.2024
2024-06-11T13:24
2024-06-11T13:24
2024-06-11T13:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. Подразделения группировки войск "Запад" освободили Артемовку в ЛНР и Тимковку в Харьковской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.Также было нанесено поражение формированиям 3-й штурмовой, 14-й, 28-й механизированных бригад ВСУ в районах Купянска Харьковской области и Невского в ЛНР.Накануне в российском оборонном ведомстве сообщили об освобождении населенного пункта Старомайорское в Донецкой Народной Республике.
https://crimea.ria.ru/20240607/rossiyskie-voyska-s-nachala-goda-osvobodili-47-naselennykh-punktov--putin-1137947610.html
луганская народная республика (лнр)
харьковская область
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новости сво, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, луганская народная республика (лнр), харьковская область, новые регионы россии, потери всу
ВС России освободили Артемовку в ЛНР и Тимковку в Харьковской области
Российская армия освободила Артемовку в ЛНР и Тимковку в Харьковской области
13:24 11.06.2024 (обновлено: 13:33 11.06.2024)