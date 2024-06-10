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Армия России освободила еще один населенный пункт в ДНР - РИА Новости Крым, 10.06.2024
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Армия России освободила еще один населенный пункт в ДНР
Армия России освободила еще один населенный пункт в ДНР - РИА Новости Крым, 10.06.2024
Армия России освободила еще один населенный пункт в ДНР
Вооруженные силы России освободили населенный пункт Старомайорское в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщается в сводке Минобороны. РИА Новости Крым, 10.06.2024
2024-06-10T13:30
2024-06-10T13:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России освободили населенный пункт Старомайорское в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщается в сводке Минобороны.Кроме того, российские бойцы нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ, 123-й и 128-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Великая Новоселка, Водяное, Нескучное, Урожайное и Угледар Донецкой Народной Республики.Потери противника составили до 140 военнослужащих, два автомобиля, 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании, 152-мм орудие Д-20 и 122-мм гаубица Д-30.Президент России Владимир Путин ранее отметил, что российские войска в ходе специальной военной операции с начала этого года освободили 47 населенных пунктов, армия РФ постепенно выдавливает противника из Донбасса.7 июня под российский контроль перешел населенный пункт Парасковиевка Донецкой Народной Республики. 2 июня российские войска освободили Уманское в ДНР. 27 мая ВС РФ освободили Нетайлово в Донецкой Народной Республике и Ивановку в Харьковской области. 26 мая в Харьковской области был взят под российский контроль населенный пункт Берестовое. 25 мая - Архангельское в ДНР. До этого в Минобороны сообщили, что за неделю под контроль российских сил перешли четыре населенных пункта в Донбассе и Харьковской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Генералы ВСУ скрывают потерю Работино и Крынок – депутат радыВ Сумской области эвакуируют еще восемь населенных пунктовКиев потерял свыше 11 тысяч боевиков и два населенных пункта за неделю
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РИА Новости Крым
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донецкая народная республика (днр), ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе, новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии
Армия России освободила еще один населенный пункт в ДНР

Российские войска освободили Старомайорское в Донбассе - Минобороны

13:30 10.06.2024 (обновлено: 13:45 10.06.2024)
 
© Министерство обороны РФАрмия России
Армия России
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России освободили населенный пункт Старомайорское в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщается в сводке Минобороны.

"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Старомайорское ДНР", - сказано в сообщении.

Кроме того, российские бойцы нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ, 123-й и 128-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Великая Новоселка, Водяное, Нескучное, Урожайное и Угледар Донецкой Народной Республики.
Потери противника составили до 140 военнослужащих, два автомобиля, 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании, 152-мм орудие Д-20 и 122-мм гаубица Д-30.
Президент России Владимир Путин ранее отметил, что российские войска в ходе специальной военной операции с начала этого года освободили 47 населенных пунктов, армия РФ постепенно выдавливает противника из Донбасса.
7 июня под российский контроль перешел населенный пункт Парасковиевка Донецкой Народной Республики. 2 июня российские войска освободили Уманское в ДНР. 27 мая ВС РФ освободили Нетайлово в Донецкой Народной Республике и Ивановку в Харьковской области. 26 мая в Харьковской области был взят под российский контроль населенный пункт Берестовое. 25 мая - Архангельское в ДНР. До этого в Минобороны сообщили, что за неделю под контроль российских сил перешли четыре населенных пункта в Донбассе и Харьковской области.
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