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Армия России освободила еще один населенный пункт в ДНР

Армия России освободила еще один населенный пункт в ДНР - РИА Новости Крым, 10.06.2024

Армия России освободила еще один населенный пункт в ДНР

Вооруженные силы России освободили населенный пункт Старомайорское в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщается в сводке Минобороны. РИА Новости Крым, 10.06.2024

2024-06-10T13:30

2024-06-10T13:30

2024-06-10T13:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России освободили населенный пункт Старомайорское в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщается в сводке Минобороны.Кроме того, российские бойцы нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ, 123-й и 128-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Великая Новоселка, Водяное, Нескучное, Урожайное и Угледар Донецкой Народной Республики.Потери противника составили до 140 военнослужащих, два автомобиля, 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании, 152-мм орудие Д-20 и 122-мм гаубица Д-30.Президент России Владимир Путин ранее отметил, что российские войска в ходе специальной военной операции с начала этого года освободили 47 населенных пунктов, армия РФ постепенно выдавливает противника из Донбасса.7 июня под российский контроль перешел населенный пункт Парасковиевка Донецкой Народной Республики. 2 июня российские войска освободили Уманское в ДНР. 27 мая ВС РФ освободили Нетайлово в Донецкой Народной Республике и Ивановку в Харьковской области. 26 мая в Харьковской области был взят под российский контроль населенный пункт Берестовое. 25 мая - Архангельское в ДНР. До этого в Минобороны сообщили, что за неделю под контроль российских сил перешли четыре населенных пункта в Донбассе и Харьковской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Генералы ВСУ скрывают потерю Работино и Крынок – депутат радыВ Сумской области эвакуируют еще восемь населенных пунктовКиев потерял свыше 11 тысяч боевиков и два населенных пункта за неделю

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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