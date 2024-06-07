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В Сумской области эвакуируют еще восемь населенных пунктов
В Сумской области эвакуируют еще восемь населенных пунктов - РИА Новости Крым, 07.06.2024
В Сумской области эвакуируют еще восемь населенных пунктов
В Сумской области Украины решено эвакуировать еще восемь населенных пунктов, которые входят в десятикилометровую зону от границы с Россией. Об этом в эфире... РИА Новости Крым, 07.06.2024
2024-06-07T18:03
2024-06-07T18:03
2024-06-07T18:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. В Сумской области Украины решено эвакуировать еще восемь населенных пунктов, которые входят в десятикилометровую зону от границы с Россией. Об этом в эфире украинского телемарафона сообщил глава областной военной администрации области Владимир Артюх.Владимир Артюх напомнил, что с июля 2023 года проводится эвакуация из населенных пунктов, которые находятся в пятикилометровой зоне. На данный момент уже эвакуировано более 14 000 человек, из них 2 300 детей. Сейчас зону эвакуации увеличили до 10 километров.Речь идет о Шосткинском, Конотопском, Сумском и Ахтырском районах. Людей размещают в других населенных пунктах области, несколько десятков семей были приняты во Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской областях.Владимир Артюх отметил, что значительная часть населения отказывается от эвакуации и остается жить в своих домах.Шестого июня украинские власти объявили дополнительную эвакуацию в семи населенных пунктах Донецкой области. Такое решение принял Координационный штаб по вопросам проведения обязательной эвакуации. Дети вместе с родителями будут вывезены из города Лиман (до 2016 года – Красный Лиман), сел Липовое, Новое, Карповка, Ставки, села Прогресс Гродовской общины, а также поселка Заря Ильиновской общины.Эвакуация продлится в течение 60 суток с даты согласования решения.14 мая 2024 года Владимир Артюх объявил об эвакуации населения двух районов Сумской области. Также о срочной эвакуации населения ранее заявляли в Харьковской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Эвакуация жителей из Белгорода – фейкСырский признал продвижение российских войск вглубь территории УкраиныАрмия России освободила еще четыре населенных пункта под Харьковом
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сумская область, украина, общество, новости
В Сумской области эвакуируют еще восемь населенных пунктов
В Сумской области эвакуируют еще восемь населенных пунктов
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. В Сумской области Украины решено эвакуировать еще восемь населенных пунктов, которые входят в десятикилометровую зону от границы с Россией. Об этом в эфире украинского телемарафона сообщил глава областной военной администрации области Владимир Артюх.
"Вчера было заседание Совета обороны области, и по предложению военного командования еще восьми населенных пунктов из десятикилометровой зоны предложено эвакуировать. Отданы соответствующие распоряжения, и соответствующие службы будут выполнять это решение", - сказал он.
Владимир Артюх напомнил, что с июля 2023 года проводится эвакуация из населенных пунктов, которые находятся в пятикилометровой зоне. На данный момент уже эвакуировано более 14 000 человек, из них 2 300 детей. Сейчас зону эвакуации увеличили до 10 километров.
Речь идет о Шосткинском, Конотопском, Сумском и Ахтырском районах. Людей размещают в других населенных пунктах области, несколько десятков семей были приняты во Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской областях.
Владимир Артюх отметил, что значительная часть населения отказывается от эвакуации и остается жить в своих домах.
Шестого июня украинские власти объявили дополнительную эвакуацию в семи населенных пунктах Донецкой области. Такое решение принял Координационный штаб по вопросам проведения обязательной эвакуации. Дети вместе с родителями будут вывезены из города Лиман (до 2016 года – Красный Лиман), сел Липовое, Новое, Карповка, Ставки, села Прогресс Гродовской общины, а также поселка Заря Ильиновской общины.
Эвакуация продлится в течение 60 суток с даты согласования решения.
14 мая 2024 года Владимир Артюх объявил об эвакуации населения двух районов
Сумской области. Также о срочной эвакуации населения
ранее заявляли в Харьковской области.
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