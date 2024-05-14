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В Сумской области объявлена эвакуация
В Сумской области объявлена эвакуация - РИА Новости Крым, 14.05.2024
В Сумской области объявлена эвакуация
Эвакуацию населения из десятикилометровой зоны у границы с Россией объявили власти Сумской области Украины. Об этом со ссылкой на главу местной областной... РИА Новости Крым, 14.05.2024
2024-05-14T22:19
2024-05-14T22:19
2024-05-14T22:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости Крым. Эвакуацию населения из десятикилометровой зоны у границы с Россией объявили власти Сумской области Украины. Об этом со ссылкой на главу местной областной военной администрации Владимира Артюха пишет РИА Новости.В понедельник Артюх заявил о начале эвакуации в двух районах Сумской области. Также о срочной эвакуации населения ранее заявляли в Харьковской области.Военный блогер, политолог Алексей Живов высказал мнение, что российское наступление в Харьковской области заставляет украинское командование перебрасывать туда силы с других направлений, что открывает для Вооруженных сил РФ перспективы успешного наступления на этих участках.В Министерстве обороны РФ в воскресенье сообщили, что подразделения группировки войск "Север" освободили четыре населенных пункта в Харьковской области – Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково.Накануне в результате наступательных действий в Харьковской области подразделения группировки войск "Север" освободили населенные пункты Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья. А подразделения группировки войск "Центр" в результате успешных действий освободили населенный пункт Керамик в ДНР.8 мая Минобороны сообщили, что под контроль России перешли освобожденные населенные пункты Кисловка Харьковской области и Новокалиново в Донецкой Народной Республике.Заместитель начальника главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Вадим Скибицкий ранее назвал положение Украины таким же тяжелым, как в первые дни российской спецоперации, добавив, что оно может еще ухудшиться.Читайте также на РИА Новости Крым:Власти Украины объявили эвакуацию населенных пунктов Харьковской областиВС России освободили села Соловьево в ДНР и Котляровка под ХарьковомИз Харькова вывозят стратегические предприятия
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РИА Новости Крым
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сумская область, украина, эвакуация, в мире, новости, общество
В Сумской области объявлена эвакуация
В Сумской области объявлена эвакуация из 10-киломтровой зоны у границы с Россией
22:19 14.05.2024 (обновлено: 22:30 14.05.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости Крым. Эвакуацию населения из десятикилометровой зоны у границы с Россией объявили власти Сумской области Украины. Об этом со ссылкой на главу местной областной военной администрации Владимира Артюха пишет РИА Новости.
"По предложению военного командования. <...> было рекомендовано провести эвакуацию. У нас с прошлого года идет пятикилометровая зона. <...> Сейчас это десятикилометровая зона для Белополья... им было рекомендовано осуществить эвакуацию населения", - сказал Артюх.
В понедельник Артюх заявил о начале эвакуации в двух районах Сумской области. Также о срочной эвакуации населения ранее заявляли в Харьковской области.
Военный блогер, политолог Алексей Живов высказал мнение
, что российское наступление в Харьковской области заставляет украинское командование перебрасывать туда силы с других направлений, что открывает для Вооруженных сил РФ перспективы успешного наступления на этих участках.
В Министерстве обороны РФ в воскресенье сообщили
, что подразделения группировки войск "Север" освободили четыре населенных пункта в Харьковской области – Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково.
Накануне в результате наступательных действий в Харьковской области подразделения группировки войск "Север" освободили
населенные пункты Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья. А подразделения группировки войск "Центр" в результате успешных действий освободили населенный пункт Керамик в ДНР.
8 мая Минобороны сообщили, что под контроль России перешли освобожденные населенные пункты Кисловка Харьковской области и Новокалиново в Донецкой Народной Республике.
Заместитель начальника главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Вадим Скибицкий ранее назвал положение Украины таким же тяжелым, как в первые дни российской спецоперации, добавив, что оно может еще ухудшиться.
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