https://crimea.ria.ru/20240506/vs-rossii-osvobodili-sela-solovevo-v-dnr-i-kotlyarovka-pod-kharkovom--1137076807.html

ВС России освободили села Соловьево в ДНР и Котляровка под Харьковом

ВС России освободили села Соловьево в ДНР и Котляровка под Харьковом - РИА Новости Крым, 06.05.2024

ВС России освободили села Соловьево в ДНР и Котляровка под Харьковом

Российские войска освободили населенные пункты Котляровка в Харьковской области и Соловьево в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 06.05.2024

2024-05-06T13:24

2024-05-06T13:24

2024-05-06T13:35

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости Крым. Российские войска освободили населенные пункты Котляровка в Харьковской области и Соловьево в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России.Кроме того, подразделения группировки войск "Центр" в результате успешных действий освободили населенный пункт Соловьево Донецкой Народной Республики. Российские военные нанесли поражение живой силе и технике 92-й штурмовой, 31-й, 100-й, 115-й механизированных бригад ВСУ, 109-й бригады теробороны и 2-й бригады нацгвардии в районах пяти населенных пунктов Донецкой Народной Республики.Накануне подразделения группировки войск "Центр" полностью освободили населенный пункт Очеретино Донецкой Народной Республики, улучшили тактическое положение и нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Архангельское и Новгородское.Всего с начала 2024 года российские войска освободили 547 квадратных километров территории новых регионов РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские военные взяли под контроль Очеретино в ДНР Армия России громит врага в зоне СВО и улучшает свои позицииРФ освободила 547 квадратных километров в новых регионах с начала года

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донецкая народная республика (днр)

харьковская область

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости, донецкая народная республика (днр), харьковская область, новости сво, министерство обороны рф