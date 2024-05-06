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ВС России освободили села Соловьево в ДНР и Котляровка под Харьковом - РИА Новости Крым, 06.05.2024
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ВС России освободили села Соловьево в ДНР и Котляровка под Харьковом
ВС России освободили села Соловьево в ДНР и Котляровка под Харьковом - РИА Новости Крым, 06.05.2024
ВС России освободили села Соловьево в ДНР и Котляровка под Харьковом
Российские войска освободили населенные пункты Котляровка в Харьковской области и Соловьево в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 06.05.2024
2024-05-06T13:24
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости Крым. Российские войска освободили населенные пункты Котляровка в Харьковской области и Соловьево в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России.Кроме того, подразделения группировки войск "Центр" в результате успешных действий освободили населенный пункт Соловьево Донецкой Народной Республики. Российские военные нанесли поражение живой силе и технике 92-й штурмовой, 31-й, 100-й, 115-й механизированных бригад ВСУ, 109-й бригады теробороны и 2-й бригады нацгвардии в районах пяти населенных пунктов Донецкой Народной Республики.Накануне подразделения группировки войск "Центр" полностью освободили населенный пункт Очеретино Донецкой Народной Республики, улучшили тактическое положение и нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Архангельское и Новгородское.Всего с начала 2024 года российские войска освободили 547 квадратных километров территории новых регионов РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские военные взяли под контроль Очеретино в ДНР Армия России громит врага в зоне СВО и улучшает свои позицииРФ освободила 547 квадратных километров в новых регионах с начала года
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россия, новости, донецкая народная республика (днр), харьковская область, новости сво, министерство обороны рф
ВС России освободили села Соловьево в ДНР и Котляровка под Харьковом

ВС РФ освободили населенные пункты Соловьево в ДНР и Котляровка в Харьковской области

13:24 06.05.2024 (обновлено: 13:35 06.05.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВоеннослужащие РФ. Участники СВО
Военнослужащие РФ. Участники СВО - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости Крым. Российские войска освободили населенные пункты Котляровка в Харьковской области и Соловьево в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Подразделения группировки войск "Запад" в результате активных действий освободили населенный пункт Котляровка Харьковской области", – сказано в сообщении.

Кроме того, подразделения группировки войск "Центр" в результате успешных действий освободили населенный пункт Соловьево Донецкой Народной Республики. Российские военные нанесли поражение живой силе и технике 92-й штурмовой, 31-й, 100-й, 115-й механизированных бригад ВСУ, 109-й бригады теробороны и 2-й бригады нацгвардии в районах пяти населенных пунктов Донецкой Народной Республики.
Накануне подразделения группировки войск "Центр" полностью освободили населенный пункт Очеретино Донецкой Народной Республики, улучшили тактическое положение и нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Архангельское и Новгородское.
Всего с начала 2024 года российские войска освободили 547 квадратных километров территории новых регионов РФ.
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