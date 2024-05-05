https://crimea.ria.ru/20240505/armiya-rossii-gromit-vraga-v-khone-svo-i-uluchshayut-svoi-pozitsii-1137063377.html

Армия России громит врага в зоне СВО и улучшают свои позиции

Армия России громит врага в зоне СВО и улучшают свои позиции - РИА Новости Крым, 05.05.2024

Армия России громит врага в зоне СВО и улучшают свои позиции

Российские военные за сутки в зоне спецоперации уничтожили еще 1155 украинских боевиков, улучшили тактическое положение и взяли более выгодные рубежи, сообщает... РИА Новости Крым, 05.05.2024

2024-05-05T13:37

2024-05-05T13:37

2024-05-05T14:19

новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая - РИА Новости Крым. Российские военные за сутки в зоне спецоперации уничтожили еще 1155 украинских боевиков, улучшили тактическое положение и взяли более выгодные рубежи, сообщает в воскресенье Минобороны России.На Западной линии ВС РФ улучшили положение по переднему краю, отразили шесть атак. Противник потерял до 305-ти военнослужащих и два бронетранспортера, поражены орудие Д-20, САУ "Гвоздика", четыре гаубицы Д-30 и американское орудие М119.На Южном направлении заняты более выгодные рубежи. Потери противника составили до 290 военнослужащих, два автомобиля, американская гаубица М777, три гаубицы Д-30, САУ "Гвоздика", противотанковая пушка МТ-12 "Рапира".На восточном направлении российские подразделения заняли более выгодные рубежи, уничтожили до 135-ти украинских боевиков, три пикапа, британскую гаубица FН-70, габуицу "Мста-Б" и противотанковую пушку МТ-12 "Рапира".Подразделениями группировки войск "Днепр" отражена контратака в районе Работино Запорожской области. Противник потерял до 45-ти военнослужащих, САУ М109 Paladin, , 155 мм гаубицы М777 и Д-30.Подразделения группировки войск "Центр" полностью освободили населенный пункт Очеретино Донецкой Народной Республики, улучшили тактическое положение, отразили восемь контратак, уничтожили до 380-ти украинских боевиков, сообщалось ранее в воскресенье.Читайте также на РИА Новости Крым:Пять складов боеприпасов и более 6,5 тысяч боевиков: итоги боев за неделю25 высокоточных ударов: поражены ракетные склады и цеха производства БПЛАДиагнозы позволяют: Байдена и Зеленского предложили призвать в ВСУ

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новости сво, всу (вооруженные силы украины), потери всу , армия и флот, вооруженные силы россии, министерство обороны рф