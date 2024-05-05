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Армия России громит врага в зоне СВО и улучшают свои позиции
Армия России громит врага в зоне СВО и улучшают свои позиции - РИА Новости Крым, 05.05.2024
Армия России громит врага в зоне СВО и улучшают свои позиции
Российские военные за сутки в зоне спецоперации уничтожили еще 1155 украинских боевиков, улучшили тактическое положение и взяли более выгодные рубежи, сообщает... РИА Новости Крым, 05.05.2024
2024-05-05T13:37
2024-05-05T13:37
2024-05-05T14:19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая - РИА Новости Крым. Российские военные за сутки в зоне спецоперации уничтожили еще 1155 украинских боевиков, улучшили тактическое положение и взяли более выгодные рубежи, сообщает в воскресенье Минобороны России.На Западной линии ВС РФ улучшили положение по переднему краю, отразили шесть атак. Противник потерял до 305-ти военнослужащих и два бронетранспортера, поражены орудие Д-20, САУ "Гвоздика", четыре гаубицы Д-30 и американское орудие М119.На Южном направлении заняты более выгодные рубежи. Потери противника составили до 290 военнослужащих, два автомобиля, американская гаубица М777, три гаубицы Д-30, САУ "Гвоздика", противотанковая пушка МТ-12 "Рапира".На восточном направлении российские подразделения заняли более выгодные рубежи, уничтожили до 135-ти украинских боевиков, три пикапа, британскую гаубица FН-70, габуицу "Мста-Б" и противотанковую пушку МТ-12 "Рапира".Подразделениями группировки войск "Днепр" отражена контратака в районе Работино Запорожской области. Противник потерял до 45-ти военнослужащих, САУ М109 Paladin, , 155 мм гаубицы М777 и Д-30.Подразделения группировки войск "Центр" полностью освободили населенный пункт Очеретино Донецкой Народной Республики, улучшили тактическое положение, отразили восемь контратак, уничтожили до 380-ти украинских боевиков, сообщалось ранее в воскресенье.Читайте также на РИА Новости Крым:Пять складов боеприпасов и более 6,5 тысяч боевиков: итоги боев за неделю25 высокоточных ударов: поражены ракетные склады и цеха производства БПЛАДиагнозы позволяют: Байдена и Зеленского предложили призвать в ВСУ
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новости сво, всу (вооруженные силы украины), потери всу , армия и флот, вооруженные силы россии, министерство обороны рф
Армия России громит врага в зоне СВО и улучшают свои позиции
За сутки в зоне СВО уничтожены еще 1155 украинских боевиков - Минобороны
13:37 05.05.2024 (обновлено: 14:19 05.05.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая - РИА Новости Крым. Российские военные за сутки в зоне спецоперации уничтожили еще 1155 украинских боевиков, улучшили тактическое положение и взяли более выгодные рубежи, сообщает в воскресенье Минобороны России.
На Западной линии ВС РФ улучшили положение по переднему краю, отразили шесть атак. Противник потерял до 305-ти военнослужащих и два бронетранспортера, поражены орудие Д-20, САУ "Гвоздика", четыре гаубицы Д-30 и американское орудие М119.
На Южном направлении заняты более выгодные рубежи. Потери противника составили до 290 военнослужащих, два автомобиля, американская гаубица М777, три гаубицы Д-30, САУ "Гвоздика", противотанковая пушка МТ-12 "Рапира".
На восточном направлении российские подразделения заняли более выгодные рубежи, уничтожили до 135-ти украинских боевиков, три пикапа, британскую гаубица FН-70, габуицу "Мста-Б" и противотанковую пушку МТ-12 "Рапира".
Подразделениями группировки войск "Днепр" отражена контратака в районе Работино Запорожской области. Противник потерял до 45-ти военнослужащих, САУ М109 Paladin, , 155 мм гаубицы М777 и Д-30.
Подразделения группировки войск "Центр" полностью освободили населенный пункт Очеретино
Донецкой Народной Республики, улучшили тактическое положение, отразили восемь контратак, уничтожили до 380-ти украинских боевиков, сообщалось ранее в воскресенье.
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