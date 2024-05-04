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Пять складов боеприпасов и более 6,5 тысяч боевиков: итоги боев за неделю

Пять складов боеприпасов и более 6,5 тысяч боевиков: итоги боев за неделю - РИА Новости Крым, 04.05.2024

Пять складов боеприпасов и более 6,5 тысяч боевиков: итоги боев за неделю

За прошедшую неделю в зоне специальной военной операции российские войска освободили три населенных пункта, уничтожили несколько складов боеприпасов и сотни... РИА Новости Крым, 04.05.2024

2024-05-04T16:26

2024-05-04T16:26

2024-05-04T16:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым. За прошедшую неделю в зоне специальной военной операции российские войска освободили три населенных пункта, уничтожили несколько складов боеприпасов и сотни единиц боевой техники. ВСУ потеряли более 6,5 тысяч боевиков, сообщили в Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Западная" заняли более выгодные рубежи. Боевые действия велись в районах населенных пунктов Стельмаховка, Новоегоровка, Червоная Диброва, Нововодяное в ЛНР, а также Петропавловка, Глушковка, Синьковка Харьковской области и Торское, Григоровка и Терны в ДНР.В результате потери противника составили до 975 военнослужащих и 74 единиц техники и вооружения."Южная" группировка войск продолжала двигаться вглубь обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике четырнадцати бригад ВСУ в населенных пунктах Спорное, Андреевка, Максимильяновка, Парасковиевка, Белогоровка, Клещеевка и Курдюмовка Донецкой Народной Республики.Противник потерял свыше 2325 военнослужащих, семь танков и 74 единицы другой боевой техники. Кроме того, были уничтожены пять станций радиоэлектронной борьбы и четыре полевых склада боеприпасов.Силами группировки войск "Центр" освобождены населенные пункты Новобахмутовка, Семеновка и Бердычи в Донецкой Народной Республике. Нанесено поражение формированиям 14 бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ленинское, Уманское, Новгородское, Новокалиново, Очеретино и Нетайлово.За неделю на данном направлении ВСУ потеряли более 2405 военнослужащих, три танка, в том числе Abrams производства США, а также 80 единиц боевой техники.Подразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям четырех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Червоное, Гуляй Поле Запорожской области, Угледар, Урожайное и Старомайорское Донецкой Народной Республики.Потери противника составили до 745 военнослужащих и 32 единицы техники. Был уничтожен склад боеприпасов.Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике девяти украинских бригад в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Работино, Новоандреевка, Щербаки Запорожской области, Михайловка, Ивановка, Тягинка и Берислав Херсонской области.Противник потерял до 215 военнослужащих и 15 единиц техники.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 593 самолета, 270 вертолетов, 23742 беспилотных летательных аппарата, 512 зенитных ракетных комплексов, 15911 танков и других боевых бронированных машин, 1279 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9289 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 21471 единиц специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Крымом сбиты четыре ракеты ATACMS Колоссальные потери: ВСУ за сутки лишились 1200 боевиков ВС РФ разбили еще 930 украинских боевиков и иностранных наемников

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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